德语媒体：挑起冲突的是中国而非佩洛西

《柏林晨报》指出，中国在台湾周边的演习是为「南海局势火上浇油」，而中国领导层正可借演习测试全面战争的必要性。 《奥格斯堡汇报》认为，佩洛西抵台时神色凝重，显然她很清楚访台行程会引起的风波，但仍前来「支持民主岛屿」。
（德国之声中文网）《柏林晨报》以「中国-台湾冲突：所有幻想的终结」为题的评论开头写道：「台湾岛周边的中国海岸线上的情景，令人害怕地似曾相识。在俄罗斯普京于2月24日命令其军队入侵乌克兰之前，他在边境集结了军队，说这一切都只是军事演习，但后来证实这是一个天大的谎言。」
「从那时起，东欧就陷入了火海 -- 没有人知道如何平息这场战争。中国国家主席习近平正在密切关注发生在乌克兰的事情，但没人清楚他将从中得出什么结论，以及他是否会效仿俄罗斯。」
评论指出：「对另一场战争的担忧不仅仅是考虑到台湾附近的军舰、坦克、战斗机、直升机和大炮，这是有迹可循的。因为中国政府毫不掩饰自己的野心，它声称自己拥有南海和台湾。自1949年中华人民共和国成立以来，一直将「祖国统一」视为其明确目标。对北京来说，『一个中国』政策不仅止于纸上谈兵，而是必须在各个层面坚守着。 」
「决定权握在习近平主席手中，尽管与普京不同的是，在中共架构之下，习近平之上还有党和中央委员会，但他仍然如同以前的毛泽东那样大权在握。今年秋天，共产党中央委员会将为习近平的第三个，甚至可能是终身的任期铺平道路。」
「这些演习使南海局势火上浇油，以至于一个小小的火星就足以引发一场后果不堪设想的熊熊大火。台湾的领导层正试图保持冷静低调，同时强调已经准备好自我保卫。」
「无论中国是否按照计划在周日结束演习，这（对中国）都会是一次重要的经验。以便领导层看清，是否可以通过全面海空封锁缩小战争规模，或只能通过战争拿下台湾。」
作者在结尾指出：「如果战争爆发，中国占领了这个小岛，情形会变得更煎熬，这带给世界经济的后果将比乌克兰战争更严重。台湾是迄今为止最重要的半导体生产地，全球经济再也离不开半导体了 -- 几乎每件电器产品都会用到它们。德国经济将受到特别严重的打击，因为它对进入中国市场的依赖程度在不断增加。现在，中国正在台湾面前进行实弹练习，该停止做白日梦了。」
《奥格斯堡汇报》发表「积极挑起台湾冲突的是北京，不是佩洛西」为题的评论，作者认为佩洛西的台湾行发出重要信息，即支持这个受到威胁的民主岛屿。
文章开头描述：「佩洛西抵达台北时看起来一点也不高兴，脸上显现着不确定和紧张的神情。这位美国众议院议长一定知道，她对台湾的访问将在北京引发一场愤怒的风暴和难以预料的反应。」
一方面，「许多人指责她访台时机完全错误。这方面的论点是：乌克兰战争已经让世界人心惶惶。而习近平现在苦于清零政策引起民怨，无法再承受面子尽失的场面。此外，佩洛西正在损害她的总统和党内朋友拜登的利益，而拜登稍早曾建议她不要在台湾停留。」
文章继续写道：「另一方面 -- 这样的访问有什么好时机吗？从北京的角度来看，当然没有。」作者指出：「佩洛西被指破坏了中国和台湾之间一向敏感的平衡。这忽略了一个事实：正是习近平在以军事『统一』进行更有攻击性的威胁，尽管没有统一过的地区不可能被统一，台湾从来都不是中华人民共和国的一部分。」
「正是北京在用一种背信弃义的消耗战术破坏现状。这不仅仅是不断侵犯领空和言语威胁，也包含对与台湾友好的国家进行系统性和侵犯性的恐吓。一个想要维持平衡的政府是这样行事的吗？」
「事实上，习近平近年来在一个危险的僵局中越陷越深，北京政府正在为民族主义推波助澜，以至于许多中国人在谈到「台湾」越发民族狂热。现在，习近平必须担心（在对台事务上）任何退缩，甚至最小的让步，都可能被解释为软弱。 」
「通过此次访问，佩洛西至少确保了世界再次密集关注中国海的局势。眼睁睁看着巨大的中国慢慢扼杀甚至实际攻击这座拥有2300万人口的小岛，必定不在选项内。这似乎也让更多的西方政府终于意识到，必须对中国清楚表达其立场。」
作者在结尾提到，对中国而言：「全球的反应应该能让习近平清楚他的国家正在冒什么风险，纯粹从军事角度来说，占领一个拥有现代武装力量的岛屿，即使对中国来说也是一个巨大的挑战。此外，除了可能会遭到制裁，北京的声誉也会进一步遭受损害。」
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