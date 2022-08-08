德语媒体：挑起冲突的是中国而非佩洛西

（德国之声中文网）《柏林晨报》以「中国-台湾冲突：所有幻想的终结」为题的评论开头写道：「台湾岛周边的中国海岸线上的情景，令人害怕地似曾相识。在俄罗斯普京于2月24日命令其军队入侵乌克兰之前，他在边境集结了军队，说这一切都只是军事演习，但后来证实这是一个天大的谎言。」

「从那时起，东欧就陷入了火海 -- 没有人知道如何平息这场战争。中国国家主席习近平正在密切关注发生在乌克兰的事情，但没人清楚他将从中得出什么结论，以及他是否会效仿俄罗斯。」

评论指出：「对另一场战争的担忧不仅仅是考虑到台湾附近的军舰、坦克、战斗机、直升机和大炮，这是有迹可循的。因为中国政府毫不掩饰自己的野心，它声称自己拥有南海和台湾。自1949年中华人民共和国成立以来，一直将「祖国统一」视为其明确目标。对北京来说，『一个中国』政策不仅止于纸上谈兵，而是必须在各个层面坚守着。 」

「决定权握在习近平主席手中，尽管与普京不同的是，在中共架构之下，习近平之上还有党和中央委员会，但他仍然如同以前的毛泽东那样大权在握。今年秋天，共产党中央委员会将为习近平的第三个，甚至可能是终身的任期铺平道路。」

新華社公佈解放軍演習照片

「这些演习使南海局势火上浇油，以至于一个小小的火星就足以引发一场后果不堪设想的熊熊大火。台湾的领导层正试图保持冷静低调，同时强调已经准备好自我保卫。」

「无论中国是否按照计划在周日结束演习，这（对中国）都会是一次重要的经验。以便领导层看清，是否可以通过全面海空封锁缩小战争规模，或只能通过战争拿下台湾。」

作者在结尾指出：「如果战争爆发，中国占领了这个小岛，情形会变得更煎熬，这带给世界经济的后果将比乌克兰战争更严重。台湾是迄今为止最重要的半导体生产地，全球经济再也离不开半导体了 -- 几乎每件电器产品都会用到它们。德国经济将受到特别严重的打击，因为它对进入中国市场的依赖程度在不断增加。现在，中国正在台湾面前进行实弹练习，该停止做白日梦了。」

《奥格斯堡汇报》发表「积极挑起台湾冲突的是北京，不是佩洛西」为题的评论，作者认为佩洛西的台湾行发出重要信息，即支持这个受到威胁的民主岛屿。

文章开头描述：「佩洛西抵达台北时看起来一点也不高兴，脸上显现着不确定和紧张的神情。这位美国众议院议长一定知道，她对台湾的访问将在北京引发一场愤怒的风暴和难以预料的反应。」

佩洛西抵达台湾松山机场

一方面，「许多人指责她访台时机完全错误。这方面的论点是：乌克兰战争已经让世界人心惶惶。而习近平现在苦于清零政策引起民怨，无法再承受面子尽失的场面。此外，佩洛西正在损害她的总统和党内朋友拜登的利益，而拜登稍早曾建议她不要在台湾停留。」

文章继续写道：「另一方面 -- 这样的访问有什么好时机吗？从北京的角度来看，当然没有。」作者指出：「佩洛西被指破坏了中国和台湾之间一向敏感的平衡。这忽略了一个事实：正是习近平在以军事『统一』进行更有攻击性的威胁，尽管没有统一过的地区不可能被统一，台湾从来都不是中华人民共和国的一部分。」

「正是北京在用一种背信弃义的消耗战术破坏现状。这不仅仅是不断侵犯领空和言语威胁，也包含对与台湾友好的国家进行系统性和侵犯性的恐吓。一个想要维持平衡的政府是这样行事的吗？」

「事实上，习近平近年来在一个危险的僵局中越陷越深，北京政府正在为民族主义推波助澜，以至于许多中国人在谈到「台湾」越发民族狂热。现在，习近平必须担心（在对台事务上）任何退缩，甚至最小的让步，都可能被解释为软弱。 」

「通过此次访问，佩洛西至少确保了世界再次密集关注中国海的局势。眼睁睁看着巨大的中国慢慢扼杀甚至实际攻击这座拥有2300万人口的小岛，必定不在选项内。这似乎也让更多的西方政府终于意识到，必须对中国清楚表达其立场。」

作者在结尾提到，对中国而言：「全球的反应应该能让习近平清楚他的国家正在冒什么风险，纯粹从军事角度来说，占领一个拥有现代武装力量的岛屿，即使对中国来说也是一个巨大的挑战。此外，除了可能会遭到制裁，北京的声誉也会进一步遭受损害。」

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。



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