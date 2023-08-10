德语媒体：拿什么来拯救你 中国经济？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"中国手里的选项越来越少"为题，刊发评论指出，中国经济正在陷入严重危机，不论在需求侧还是供给侧，北京都没有太多办法。

"由于需求疲软，中国滑入了通货紧缩。同时，中国政府又想对外展示强大，试图扭转西方国家'降低对华风险'的舆论。"

"目前为止，北京的经济政策措施十分谨慎。央行几星期前略微下调了利率，新任行长还宣布了一些其他措施。其他部门也有类似的表态，但是实际行动却不多。"

"当前出台的措施耗资并不大。这很有可能与各地方政府的财政紧张有关。之前的防疫政策造成了巨大的财政负担，而且以往是重要财政收入来源的房地产业，如今已经成为了中国经济的长久麻烦。许多地方政府债台高筑，因此难以在需求侧有太大作为。"

"至于供给侧：中国政府这些年来一直在扩大对经济的管控，科技行业受到的监管力度不断变大。现在，中国政府最好放松管控、推动经济自由化。这不仅仅是为了赢回企业的信心。不过，虽然已有些许放松管控的迹象，但是北京依然不太可能做出根本性的转向，这样的转向在意识形态方面很敏感。"

"所以，中国政府手中的选项很有限。也因此，北京大张旗鼓地宣扬一些小措施，希望以此来扭转外界的负面报道。但是这样的措施不足以造成大的改观。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》则持不同观点。该报驻华记者以"中国经济降温是政府有意为之"为题，刊评认为，中国眼下的通货紧缩，并不会演变成日本曾遭遇过的长年经济低迷。

"毫无疑问，中国政府面临的经济挑战是艰巨的。尤其是建筑行业的降温拖累了增长率，给宏观经济造成了巨大压力。这同样也压低了价格。房地产市场的发展走向无疑是当前中国经济的最大风险因素，中国完全有可能陷入持续的通货紧缩中。"

"然而，中国经济降温其实不仅仅是政府的有意为之，即便从经济学视角出发，中国经济也早该降降温。多年来，中国经济过快增长，是靠房地产行业过热运行、毫无节制地举债等人为手段强行推高的。建筑行业一度直接或间接地贡献了三分之一的经济增长。"

"习近平正在要求摒弃这种'虚幻的增长'。就目前种种迹象来看，中国政府准备承受经济转型的痛楚。和2008年全球金融危机期间不同，中国政府这次并没有拿出大规模举债投资基础设施的措施，而是斥资投入科技竞赛、赶超发达国家。北京还寄希望于私营企业扩大投资、居民家庭扩大消费来提振经济。"

"中国政府希望在防疫措施结束后，消费者能够把积攒的存款慷慨地支出，从而促进经济快速复苏。这一愿望并没有实现，私人消费的增长十分缓慢。尽管如此，消费方面的增长却是持续的。今年上半年，消费品以及服务业支出成为了最重要的增长引擎，会展业、旅游业、餐饮业的消费额尤其突出。在服务业，价格甚至在上涨。如果消费能够进一步复苏，那么普通消费品价格也有望再次上扬。"

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