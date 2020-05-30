德语媒体：拿什么政策面对你，中国？

（德国之声中文网）"一年前，欧盟为中国找到了一种高级的形容词：'战略对手'，同时也是'合作伙伴 '和 '竞争对手'。今天，我们可以清楚地看到，欧盟制定的这个崇高战略到底是什么：一个词语组合、华丽的政治辞令、一个矛盾的说法。"《南德意志报》本周五晚间发布的一篇评论开头这样写道。文章指出，如果从智库的角度去分析，"战略前瞻"可能是描述复杂关系的一个高明的巧思，但在实践中，它毫无用处。

作者Stefan Kornelius指出，中国不再隐瞒自己的诉求，在贸易和投资政策上、在技术和市场的竞争中、在军事上、意识形态上、政治上、国际组织中都积极主动："（北京）在这些领域制定规则和标准、提出诉求或者是侵犯权利。因为（对中国）过度依赖，所以国际上对这种世界新秩序并没有发出太多争议。北京是采取行动，并非是和他人磋商。"

因为总统及其政府的无能，美国加快了世界重新洗牌的速度："美国对中国的强势态度，起初是在贸易问题上，现在越来越多的意识形态化，加上疫情危机的助阵，这种做法让小国（比如德国）变成了政治孤儿。"

作者指出，这对德国来说是一个前所未有的新局面。作为轮值欧盟理事会主席，联邦政府必须准备一个它还没有准备好的战略决定，德国政府很少必须做出这样重要的战略决定："如果它加入到美国妖魔化中国的行列中，就会加快世界的分裂，给未来几十年带来影响，充满了弊端。但如果任由中国为所欲为，只会助长北京的贪婪，纵容中国的行为方式，背叛自己的价值观。"

《南德意志报》题目为"时间紧迫"（Die Zeit läuft ab）的文章接着提出，只有所有欧盟成员国共同合作，才能成功找到一条既能缓冲来自华盛顿的压力，又能迫使北京走上正路的一个中间路线。不过在人大通过港版国安法后，27个欧盟国家反应大不同可以看出，他们齐声说话是有多么的难。

文章指出，现在，不应轻率地做出重要的决定，无休止的空谈也毫无用处，理事会主席国的日程表上包括欧中峰会，这是一个机会，有可能中国领导人届时会到场，而北京目前正在回避与市场巨头欧洲发生冲突。

作者写道："只有几个星期的时间了，柏林应该毫不犹豫地明确提出要求（顺便说一下，这些要求在一年前的上届欧中峰会上就已经列出了，此后就一直被忽略）。"文章最后指出："万事大吉，没人受伤这种说法，在战略文件中和公开演讲中也许可行，但在真正与中国打交道时却根本不行。"

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不应与中国为敌？

德国《经济周刊》（WirtschaftsWoche）发布了一篇题为"我们不应该宣告中国为敌人"（Wir sollten China nicht zum Feind erklären）的专访。智库欧洲外交关系委员会(European Council On Foreign Relations)的亚洲项目主管厄特尔（Janka Oertel）对欧洲和德国给出这样的建议："我们面临着日益激烈的全球竞争，尤其是与中国的竞争----无论是政治上还是经济上的，但是，这并不意味着我们要把经济与中国完全分离，甚至宣布中国是我们的敌人。我们必须做足功课，确保本土企业保持竞争力，并且明确地表明我们的立场。也就是说，在国际层面上，要使我们的价值观和利益更加明确。对于关键行业来说，这也意味着要仔细审视一下对中国的依赖性，在哪些地方存在着不合理的依赖。这里需要多元化发展，这对全球化并不是坏事，甚至可以帮助其他地区变得更有吸引力。"

采访记者Sven Böll问道，您的意思是，我们必须变得更好，而不是要试图改变中国？厄特尔回答是的，她接着解释道："在可预见的未来，为德国企业在中国创造更加公平的竞争条件仍然困难重重。目前，中国的体制明显偏向本土企业。但德国的国内市场和第三市场，我们还有很多发展的空间。幸运的是，德国企业早就已经开始着手这样做了。"



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