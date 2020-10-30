德语媒体：“拿中国当榜样？”

（德国之声中文网）德国每日新闻（Tagesschau）发表题为“中国通往‘大国’的道路”（Chinas Weg zu einer „großen Nation“），关注中国制订的下一个五年计划。文章指出，对在华发展的德国企业而言，未来可能变得更为艰难，因为新的五年计划将着重于自身经济的独立性。



“经济上变得更独立，减少对外国的依赖：尽量依靠自身的力量达成大目标。这是中国第十四个五年计划的总结。”

“经济和技术创新将帮助中国经济及社会，在2035年前成为一个（中国口中的）‘大国’。其中的重点是：中国政府领导层希望使国家摆脱对外国的依赖。原因是世界各国对共产党的不信任感加剧。”

作者指出：“从长远来看，这将意味着在华企业在中国的活动将比现在更加困难。”

“在中国，朝‘保守方向’转变意味着共产党的角色将得到进一步强化，总书记习近平的角色亦然。新的五年计划在北京推出时，这一点再次变得清晰。中共中央政策研究室主任江金泉明确表示：‘办好中国的事情关键在党，由中国共产党来领导中华民族伟大复兴事业，是历史和人民的选择’。”

“在欧洲人耳里听来，这是过时的说法—但这样的言论确是认真严肃的。观察家表示：自建国者毛泽东45年前逝世以来，共产党在中国政治的作用得到了前所未有的重视。”

《法兰克福汇报》周六发表文章“拿中国当榜样？”（Vorbild China?）写道，中国顺利度过了疫情，经济也迅速复苏，西方国家开始考虑是否拿中国当榜样。但作者警告，切勿忽略中国打压人权以及限制言论自由等情况。

“虽然疫情率先在中国爆发，而且美国总统对中国下达了各种制裁，但这个全球第二大经济体仍比去年同比增长4.9%。西方的情况则完全不同：美国的GDP与去年第三季度相比下滑2.9%，德国甚至下降4.1%。当德国与欧洲启动第二波封锁时，中国的疫情似乎已基本获得控制，人们在酒吧里欢庆，可以上博物馆、出门旅游、参加音乐会。”

“这样的成功具有吸引力，就连热爱自由和个人主义的德国人有时也会羡慕中国的道路。但请注意：中国政府将数百万人被关押在生活条件艰苦的再教育营中，几乎所有言论都遭到监控，甚至指示大幅改写圣经里的几个段落，让耶稣基督支持死刑判决。这些情况有时候被严重忽略。”

作者引述法国知名思想家、政治学家托克维尔（Alexis de Tocqueville）写道：“世界是个奇怪的剧院。有时候最糟糕的剧目会获得最大的成功。”

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