 德语媒体：“拼爹”德银 遭灾活该 | 媒体看中国 | DW | 16.10.2019

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德语媒体：“拼爹”德银 遭灾活该

德意志银行在中国的不光彩行为，引发了德语报刊的口诛笔伐。《南德意志报》认为，德银在中国的人事策略可以用“拼爹”一词来概括。《总汇报》则愤恨地指出，干了那么多丑事的德银，如今遇到了灾祸，全是自找的。

Die Geschäftsinteressen der USA in China sind größer als Handelsdaten vermuten lassen Aussprache lernen Die Geschäftsinteressen der USA in China sind größer als Handelsdaten vermuten lassen (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Dycj)

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"拼爹"为题，刊发社论指出，德银优先雇佣中国高官子女的做法，违背了其标榜的"绩效为先"之人事准则。

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德意志银行爆出丑闻：为了在中国市场获得先机和特权，德银可谓无所不用其极，其中包括向中国政要馈赠贵重礼物。《南德意志报》、《纽约时报》和西德意志广播电台披露的内幕，令人大跌眼镜。 (15.10.2019)

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德意志银行制定了一项大刀阔斧的缩减计划。依照该计划，德银全球范围内五分之一的职位将被删减。德银希望，通过内部的重新整合，能够扭亏为盈，度过难关。 (08.07.2019)

德国最大私营金融机构-德意志银行丑闻不断。联邦警察、税务稽查部门和检察院又一次派遣一支大队伍进入该银行实行大搜查。相关指控十分严重：洗钱。 (30.11.2018)

"德意志银行在中国等地招聘的一些员工，其最主要的绩效其实就是身为党政高官的子女。鉴于由此可以为远东业务带来诱人的高额利润，德银挥别了自己的准则，而正是依靠这种准则，德银才能几十年来博取客户的信任。从这个角度来看，德银在中国的准则，不如叫做'拼爹'。需要的不是绩效，而是一张正确的出生证明。"

文章接着指出，德银内部早就有员工对中国分行不正常的人事安排提出了警告，但是公司高层似乎并无心对此进行调查，导致很多起潜在刑事案件都已经过了追诉时限。

"更糟糕的是，德银至今都不愿意认真采取人事措施。一名被怀疑曾于2005年在华夏银行股权收购交易中行贿的管理层人员，至今仍在德银内担任领导职务，而德银其实对这名员工的不当行为了如指掌。而且，此人直到不久前都在德银全球合规部门担任行政领导，该部门负责的正是敦促公司遵守法规、打击金融犯罪行为。这真是令人难以接受的事实。"

作者认为，德银的这种人事政策，等于是告诉全体员工，在中国等地搞搞腐败并不会影响升迁。

"德银在中国的这起案件，再次表明，要揭露不当行为，光靠企业自身的纠偏能力是不够的。如果德银真的坦率面对自己，事情绝不会是现在这副样子。鉴于德银显然没有能力、或者没有意愿来彻查此案，那么，金融监管局、检察院等国家机关就必须出面，执行真正强硬的惩罚。"

Frankfurt/Main: Die Zentrale der Deutschen Bank (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

法兰克福的德银总部大楼

波恩出版的《总汇报》以"没有处理好的过去"为题，刊发评论指出，德银前些年干了许多见不得人的丑事，如今业绩不佳遭灾也是活该。

"德意志银行给中国高官送礼，安排高官子女入职，而且显然不是因为这些高官子女能力出众。这可不符合德银曾经标榜的'绩效来自激情'，而是对利润的饥渴而造成的腐败。"

"糟糕的是，人们如今已经对德银见怪不怪了。卷入Cum-Ex骗税丑闻、丹麦银行洗钱丑闻，还有各种内幕交易、腐败行为。过去20年间，德意志银行几乎什么都干过。这家企业的恶行隔三岔五地曝光，导致德银最重要的任务推进迟缓：公司改组，以适应未来的挑战。如今，德银的盈利率惨不忍睹，其正在进行的公司改组将牺牲掉全球1.8万员工的就业岗位。"

"本年度，德银的报表很可能再次出现高额赤字，而它的竞争对手则正在赚取高额利润。不管怎样，有一点是明确的：德意志银行如今的困境都是自找的。过去干的事情，不断对现在的业务产生影响。这家银行可能会因此而遇上大灾难。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

SZ: Papa sei Dank

南德意志报

GA-BONN: Unbewältigte Vergangenheit

总汇报

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