德语媒体：“拼爹”德银 遭灾活该

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"拼爹"为题，刊发社论指出，德银优先雇佣中国高官子女的做法，违背了其标榜的"绩效为先"之人事准则。

"德意志银行在中国等地招聘的一些员工，其最主要的绩效其实就是身为党政高官的子女。鉴于由此可以为远东业务带来诱人的高额利润，德银挥别了自己的准则，而正是依靠这种准则，德银才能几十年来博取客户的信任。从这个角度来看，德银在中国的准则，不如叫做'拼爹'。需要的不是绩效，而是一张正确的出生证明。"

文章接着指出，德银内部早就有员工对中国分行不正常的人事安排提出了警告，但是公司高层似乎并无心对此进行调查，导致很多起潜在刑事案件都已经过了追诉时限。

"更糟糕的是，德银至今都不愿意认真采取人事措施。一名被怀疑曾于2005年在华夏银行股权收购交易中行贿的管理层人员，至今仍在德银内担任领导职务，而德银其实对这名员工的不当行为了如指掌。而且，此人直到不久前都在德银全球合规部门担任行政领导，该部门负责的正是敦促公司遵守法规、打击金融犯罪行为。这真是令人难以接受的事实。"

作者认为，德银的这种人事政策，等于是告诉全体员工，在中国等地搞搞腐败并不会影响升迁。

"德银在中国的这起案件，再次表明，要揭露不当行为，光靠企业自身的纠偏能力是不够的。如果德银真的坦率面对自己，事情绝不会是现在这副样子。鉴于德银显然没有能力、或者没有意愿来彻查此案，那么，金融监管局、检察院等国家机关就必须出面，执行真正强硬的惩罚。"

法兰克福的德银总部大楼

波恩出版的《总汇报》以"没有处理好的过去"为题，刊发评论指出，德银前些年干了许多见不得人的丑事，如今业绩不佳遭灾也是活该。

"德意志银行给中国高官送礼，安排高官子女入职，而且显然不是因为这些高官子女能力出众。这可不符合德银曾经标榜的'绩效来自激情'，而是对利润的饥渴而造成的腐败。"

"糟糕的是，人们如今已经对德银见怪不怪了。卷入Cum-Ex骗税丑闻、丹麦银行洗钱丑闻，还有各种内幕交易、腐败行为。过去20年间，德意志银行几乎什么都干过。这家企业的恶行隔三岔五地曝光，导致德银最重要的任务推进迟缓：公司改组，以适应未来的挑战。如今，德银的盈利率惨不忍睹，其正在进行的公司改组将牺牲掉全球1.8万员工的就业岗位。"

"本年度，德银的报表很可能再次出现高额赤字，而它的竞争对手则正在赚取高额利润。不管怎样，有一点是明确的：德意志银行如今的困境都是自找的。过去干的事情，不断对现在的业务产生影响。这家银行可能会因此而遇上大灾难。"

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