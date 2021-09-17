 德语媒体：拜登让北京开始怀念特朗普 | 媒体看中国 | DW | 18.09.2021

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德语媒体：拜登让北京开始怀念特朗普

拜登入主白宫9个月之后，美中关系仍处在进退两难的尴尬状态，对话通道也似乎随时可能断裂。《南德意志报》评述道，拜登迟迟拿不出明确的对华战略，让北京方面甚至都开始怀念起特朗普来。《每日镜报》则分析指出，美英澳三国建立AUKUS联盟，背后虽有重要的战略考量，但也存在风险。

Kombobild Biden und Jinping

拜登上任9个月，只和习近平通了两次电话

（德国之声中文网）美国总统拜登的任期已经过去9个月，但是华盛顿和北京之间仍然没有找到一种共处模式，猜疑无处不在。《南德意志报》记者Christoph Giesen和Claus Hulverscheidt联合撰写的分析文章指出，美中两国关系目前这种进退两难的局面，甚至让中国人开始怀念起拜登的前任--特朗普。

Ex-US Präsident Donald Trump

标题为《还不如特朗普》（Dann lieber mit Trump）的这篇文章开头回顾了2020年11月美国大选的那个星期，当特朗普竞选连任失败的局面已定之时，全世界都为这混乱而魔幻的四年终将划上句号而感到庆幸。然而在45个星期之后，北京方面对于继任者拜登的期望仍然没有实现："对于习近平来说，可能甚至感觉去年11月的那个星期仿佛从未有过，一切还是原来的样子：美国对于中国进口产品的惩罚关税仍在实施，华盛顿对北京的不信任感丝毫未减，而两国政府之间的对话通道也处于岌岌可危的状态，仿佛随时都会断裂。"

文章接着分析道，在北京这一边，习近平和他的下属原本对美国方面非正式的承诺抱有期望，那就是拜登最迟会在上任后六个月内拿出一份全新的对华战略，对包括贸易冲突、华为争端等在内的关键问题给个说法；而在华盛顿这一边，拜登身边的一些高参则希望中国能够采取某种双规战略，把一些双方分歧不大、存在合作潜力的领域（比如气候保护）和那些分歧严重、难以调解的矛盾脱钩。然而双方的期待目前都落空了。

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上周，美中两国领导人时隔7个月后再次拿起话筒，受到国际舆论关注。英国《金融时报》最新爆料称，拜登在电话中提议举行二人峰会，与习近平面对面会晤，但遭到习近平拒绝。不过，白宫很快否认了这一说法。

美国前总统特朗普批评拜登丢失阿富汗是“最大外交政策耻辱”。在塔利班夺权一周后，喀布尔机场仍一片混乱，周日有7人在混乱推挤中死亡。

美英澳3国元首15日透过视频会议宣布成立新印太联盟「AUKUS」，美英将协助澳洲打造核动力潜艇。而这样的合作为何会引来法国的不满？一位澳洲分析人士对DW表示，新联盟显然是为了抗衡中国，但目前还称不上“东方北约”。另一位英美外交问题专家则指出，参与新联盟的美英澳三国各有其动机。

在同英美结成新印太联盟的框架下，澳大利亚将获得自己的核动力潜艇。中国对此表示不满，澳大利亚原本的潜艇项目伙伴法国则感到被排挤出局。

正在华盛顿进行访问的澳大利亚防长达顿在接受澳大利亚媒体采访时，针对中国官媒对AUKUS美英澳三国联盟的批评做出回应称，中国官媒的言论“不成熟”且“令人难堪”。

"从拜登和习近平在2月份首次对话之后，隔了6个月的时间，那位据称已经不厌其烦的美国总统上周才再次拿起电话听筒与习通话，就能看出现在的局面是多么的糟糕。"然而问题究竟出在哪里？拜登的对华政策为什么迟迟不能明晰化？文章接着分析道：

"其中一个原因在于，拜登目前处在一个进退两难的境地。一方面，抱怨惩罚性关税的不止是中国人，还有越来越多的美国企业协会，因为从中国进口的商品价格被明显抬高；另一方面，拜登又无法承担向习近平做出让步的后果，因为一旦他这样做了，立刻就会在国会遭到共和党的围攻，甚至连他自己所在的民主党阵营内，也有不少对华强硬派。"

AUKUS的战略考量与风险

本周美英澳三国宣布成立新印太联盟AUKUS，美英将协助澳大利亚打造核动力潜艇。虽然三国领导人都未明确提及中国，但分析人士认为，这一新联盟显然是为了应对中国在印太地区日益增长的经济影响力和军事存在。《每日镜报》（Der Tagesspiegel）发表分析文章指出，这一交易背后有几个层次的含义：

"一方面，它发生的时机正值阿富汗撤军行动混乱收场之后不久，盟友们对于美国的可预见性和行动能力产生怀疑的时候。而通过宣布要支持澳大利亚，在印太地区应对来自中国的挑战，美国政府可以展示出自己的强大实力和对盟友的忠诚。"

不过，这一举措也并非毫无风险。"虽然拜登已经宣布，要对中国采取更加主动的攻势，对其人权侵犯行为加以更严厉的批评，但是美国仍然希望将中国纳入其气候保护的合作框架内。AUKUS联盟建立之后，这一目标只能是越来越遥远了。"

另一方面的风险在于法国那边。澳大利亚宣布终止与法国签订的至少价值400亿美元的潜艇建造协议，转而从美国购买核动力潜艇。法国宣布召回驻美及驻澳大使的回应也显示了这一点。《每日镜报》的文章评述道："在这种情况下，拜登就是再强调什么要和法国这个重要伙伴在印太地区展开合作，恐怕也于事无补了。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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