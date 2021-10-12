德语媒体：拜登的台湾难题

（德国之声中文网）《世界报》发表客座评论指出，美国的对台策略历来包含三个目的：首先要对台湾做出有信服力的安全保障，其次要保持同北京较为稳定和可控的关系，第三则是阻止台湾采取单方面行动宣布独立。而现在看来，同时实现上述目的已经变得越来越难。这篇题为《拜登总统的台湾难题》的评论写道：

"从美国的角度来看，近来的两项发展，使得从内政及外交方面维持均衡变得越来越难。一方面，中美争端已经越来越常态化，妥协空间几乎不复存在。华盛顿的主流观点认为，中美对抗是一场世纪之争，是西方市场经济民主政体同国家资本主义式专制中国之间的抗争。美国总统拜登已经将民主必将战胜专制列为其外交路线的核心内容。在中国方面，习近平前不久再度强调，解决台湾问题同中华民族实现伟大复兴的目标密不可分。与此同时，中国对香港民主制度的摧残也充分显示出，中国对台湾所谓'一国两制'的承诺完全不具备可信性。

另一方面，美国对台政策的核心要素也已陷入了失衡状态，因为华盛顿的受威胁感变得越来越强烈。美国担心，由于中国日益明显的军事优势，北京会提早按照自身意愿单方面改变台湾现状。今年春季，前美军印太司令有关中国六年内可能武力攻台的说法，曾引起强烈反响。1979年，尽管美国方面终止了同中华民国的正式外交关系及防卫协定，但同时承诺向台湾提供武器，帮助台湾拥有自卫能力。"

评论写道，尽管拜登总统不顾国会压力，仍在坚持美国迄今为止的对台立场。但有关对台军售和台美军方合作的报道、台美之间频繁的高层互动，都足以显示出，美国的对台策略正在发生变化。评论最后写道：

"白宫、五角大楼以及国务院的高官们非常清楚，台湾问题对美中关系至关重要，而且台海一旦爆发军事危机，美国也将难以独善其身。有鉴于此，美国不大可能单方面采取改变台海现状的步骤。现在的核心问题在于，美台不断强化的安全政策合作以及中国与日俱增的自信，会不会导致北京尝试在台湾制造既定事实。"

一年前，中国启用了引起广泛争议的社会信用评分制度。但这一缺乏透明度的评分体制，令很多企业无所适从，其中也包括在华运营的德国企业。《法兰克福汇报》发表评论写道：

"曾几何时，尽管缺乏法治安全性，但在华德国企业及其员工都认为在中国过得不错。但近来，德国经济届也看到了中国令人不舒服的一面。比如说，中国引入的企业社会信用评分制度，合约问题专家认为这一体制很缺乏透明度。北京希望通过这一体系对那些破坏环境或产品存在安全隐患的企业进行惩戒，必要时甚至可以让相关企业停止运营，当事经理人的私人生活也会受到影响。这一切听起来也许无可厚非，但问题在于，涉事企业往往并不清楚，他们是出于什么原因上了黑名单，也无法知道如何能够弥补过失，改过自新。但对任何投资者和经营者来说，透明度和法律保障都是至关重要的。迄今为止，大多数企业都选择忍气吞声，毕竟在中国经营的好处远远多于坏处。但长此以往，外国企业是否会继续忍气吞声就很难断言了。"

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