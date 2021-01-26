德语媒体：拜登将如何应对中国

（德国之声中文网）在本年度的达沃斯世界经济论坛上，中国国家主席习近平以和平使者的姿态呼吁“不要排斥、威胁、恐吓他人”。在《世界报》看来，极具讽刺意义的是，在同一时间，中国却正在制造台湾海峡的紧张气氛。这篇题为《拜登将如何应对中国挑战》的评论写道：

“周六，中国出动13架战机进入台湾防空识别区。台湾政府称，这些军机飞越了由台湾控制的东沙群岛海域，台湾随即也出动战机作为回应。

中国视台湾为其领土的一部分，但台湾却是一个独立国家。长期以来，北京一直对台湾政府施加军事压力。2005年，中国制定相关法律，赋予该国以军事手段阻止‘台独’的权利。长期以来，中国一直部署上千枚导弹对准台湾。而近期内，中国军机进入台湾防空识别区的事件更是频频发生。

不过，北京最近一次采取军事挑衅行动后，美国方面也立即做出回应。周六，华盛顿向南中国海派遣了一支航母战斗群。以‘罗斯福号’航母为首的这支舰队将在南中国海执行‘航海自由’使命。卫星图片显示，罗斯福号已驶入距离中方控制的黄岩岛只有25海里的区域。

北京几乎对整个南中国海提出主权诉求。2016年，海牙国际仲裁法庭虽然驳回了中方的领海索求。但北京则对上述裁决置之不理。本周一，中国外交部发言人将中国形容为受害者。他指责美国派出航母是‘强权政治’，对该地区的和平和稳定造成了威胁。

观察家们认为，北京的行为是试探性的。按照这一逻辑，北京是想在拜登上台后的第一时间弄清楚，在台湾问题上，北京可以走多远，以及美国在什么情况下会进行干预。而华盛顿的迅速回应也表明，拜登当局在外交问题上绝不会有丝毫迟疑。美国国务院发出的一份声明中称，美国对台湾的支持绝不动摇。”

事实上，特朗普任内，美台互动就已明显加强。而新近美国国务院发表的声明则显示，拜登政府仍会继续推进支持台湾的政策。文章接着写道：

“美国的对台政策较为复杂。美台关系基于三个文件：‘三个公报’、‘对台关系法’以及‘六项承诺’。

同德国相关政策不同的是，上述三个文件的核心是，美国‘了解’(acknowledge)中国对台湾的主权要求，但并不‘接受’（(accept)。这样的文字表达给美国提供了战略性活动空间。北京新近挑衅台湾后，华盛顿发表的声明也同样基于上述三个文件。观察家们认为，南中国海紧张局势有可能成为拜登政府最大的外交挑战。

特朗普执政期间，新疆的人权问题、香港以及华为的5G网建设，是美中争执的核心议题。柏林智库墨卡托新近对多位专家进行了一次问卷调查：中国领导人2021年面临的最大挑战是香港、新疆、台湾、中印冲突或其他。结果近40%的专家选择了台湾。”

传统上，春节是中国人合家团聚的节日，但由于疫情出现死灰复燃迹象，对许多在外地务工学习的中国人来说，能否回家和家人团聚已经被画上了大大的句号。《法兰克福汇报》写道：

“今年，数以百万计的中国人恐怕无法和亲朋好友一道过年了。尽管中国的新冠感染病例仍然很少，但国家的防疫机构仍为返乡过年人员发布了严厉的限制性规定。返回农村地区的人员，必须在家中接受两周的隔离。但问题是，他们当中的大多数人只有十天的年假。除此之外，所有探亲者还必须接受三次价格不菲的新冠检测。即便返乡者能够接受上述条件，他们也还是有可能会遇到更多难题。一些村落已经宣布，他们会在村口设卡拦截返乡人员。而对许多农民工的孩子们来说，他们很有可能要等到夏季，甚至是明年，才能再次见到父母。”



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