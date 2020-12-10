德语媒体：拜登如何接手美中贸易战的“烂摊子”？

（德国之声中文网）随着拜登宣誓就职下一任美国总统的时间临近，他对未来外交和经贸政策的布局也初现端倪。日前，法学专业人士戴琪（Katherine Tai）被提名为美国贸易代表的决定引起了德国《经济周刊》（wiwo）的关注。

该报评述认为，对于一位法学出身的女士来说，这是职业生涯上非同寻常的一步发展。“美国贸易代表虽然是内阁成员级别的职位，但是和政府各部相比，往往不太受到重视。在特朗普任内，这一局面发生了改变。他所发起的贸易战使得这一职位成为对外经贸政策的焦点。在这一职务日益受关注的背景之下，拜登任命一位尚未担任过政治职务的人选，是有些令人意外的。”

尽管如此，文章认为拜登这一决定并非冒险之举。分析戴琪的履历就会发现，法学出身的她在美国贸易代表办公室（USTR）效力的经验丰富。“在奥巴马时代，她已经成长为该机构内部的中国问题专家，曾经代表美国在世贸组织针对中国的贸易行为提出过诉讼案。”

作者接着分析道，在中美关系不断恶化的背景下，拜登任命这样一位能说流利中文的贸易代表，透露了他在贸易领域的事务优先排序。“与中国的贸易冲突应该仍然是他首要关注的话题。戴琪本人也曾经表示，北京的贸易举措在未来几年里都会是起到决定性作用的议题。”与特朗普政府不同的是，戴琪认为美国应该“有策略地”应对中国。

但这一战略具体会是什么样子，人们还需要拭目以待。文章指出，有报道称戴琪曾经在内部呼吁美国对本国企业实施补贴，以降低美国在经济上对于中国的依赖。“拜登也不会立即取消特朗普任内向中国征收的惩罚性关税。他计划对今年年初签订的中美贸易第一阶段协议的内容进行审核评估。同时他也希望建立多边联盟来联合向中国施压，反对那些被视为不公平的贸易行为。而戴琪被认为是支持这一路线的。”

特朗普给拜登留下“一片焦土”？

德国财经新闻网站finanzen.net也关注了中美贸易争端在特朗普任期末尾的进一步加剧。该媒体周五发表的一篇分析文章指出，特朗普自从看到自己恐怕不会再有第二任期了之后，就更加坚定地继续对华贸易战路线，甚至还加强了施压力度。

文章指出，在距离拜登接管白宫还有几周的时候，特朗普又将更多的中国企业列入所谓的“中共军工企业”黑名单，包括中芯国际和中海油。从2021年11月起，美国投资者将被禁止购买这个名单上的企业的上市股票。

文章因此对股市投资者提出警告：“一方面，特朗普通过这些措施继续激化与中国之间的冲突，并且有意给自己的继任者留下一片烧焦的土地；另一方面分析人士则警告称，美国投资者可能会成为这一新动态的受害者。”因为被列入黑名单的企业当中有不少是“一带一路”倡议中发挥重要作用的企业。有不少美国投资者已经购入持有这些公司的证券。

摘编自其他媒体，不代表德国之声的立场或观点

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。