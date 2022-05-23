德语媒体：拜登向北京发出明确信号

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，作为一位谙熟美国外交政策的总统，拜登不可能不了解白宫在对台问题上的"战略模糊"立场，因此他此番"毫不含糊"的表述或许并非一些媒体揣测的"口误"，而是向北京发出的明确信号，就像他此前在波兰明确要求普京下台一样。这篇题为《拜登向白宫发出明确信号》的评论写道：

"很显然，就当前的太平洋局势而言，采取战略模糊的立场显然要比战略清晰更为危险。北京在该地区加快了势力扩张，同美国及其盟友的对抗日趋明显。在此背景下，战略性灰色地带越大，擦枪走火引发军事冲突的风险也就越大。

对专制政权采取战略模糊策略，是多么的有局限性，欧洲人现在有了切身的体会。俄罗斯对乌克兰发动侵略战争之前，德国总理就一直是战略模糊策略的积极倡导者。正是基于这一策略，他拒绝在俄罗斯入侵乌克兰的情况下，就德国是否会叫停北溪二号天然气管道工程做出明确表态。白宫的一些外交官认为，肖尔茨的战略模糊非但没有对普京起到威慑作用，反而助长了他发动侵略战争的野心。

拜登毫无兴趣让欧洲战事在太平洋得到重演。就其政治意味而言，台湾之于北京同乌克兰之于普京非常相似。同乌克兰的遭遇一样，美国政府也确实无法阻止一个专制政权出兵攻打台湾。但华盛顿能够做的，则是公开而明确告诉这个专制政权，动武需要付出极高的代价。中国现在已经明白，一旦对台发动进攻将引发同美国的军事对抗。"

评论指出，为此目的，美国正在扩展和加强在印太地区的盟友关系，其中包括同澳大利亚和英国组建的"美英澳安全协定"以及本周在东京举行峰会的美日印澳"四方对话机制"。评论写道：

"但美日印澳四方峰会达成的共识却是一些不关痛痒的内容：各国将共同评估卫星图片，以更好地监控中国军民船只在印太海域的行动轨迹。另外，每年还将向上述国家的自然科学学者提供一百个奖学金名额，让他们去美国学习深造。

在此大背景下，恐怕真正能让北京有所触动的，也就只有拜登总统对台问题的新表述了。至于拜登这番表述是否真正触动了北京，倒也还很值得怀疑：正当拜登在东京打造抗衡北京的民主联盟之际，中国和俄罗斯战机却在日本海上空进行了联合巡逻。"

因发动侵乌战争，俄罗斯已经成了国际社会谴责的对象。《法兰克福汇报》发表评论称，中国也很可能会步俄罗斯的后尘，受到国际孤立。在这种背景下，德国政界和经济界如果继续坚持迄今为止的对华路线，显然是极不明智的。这篇题为《盲目的德国》的评论写道：

"德国还能够一如既往地继续同中国做生意吗？答案是否定的。中国很快就有可能像俄罗斯一样，为西方世界所不齿。继续保持对中国的高度经济依赖，简直就是不负责任的行为。

在相当长的时期内，德国虽然也承认中国是个'制度性竞争对手'，是一个受到政府操控的市场经济体，是一个存在补贴和监控问题的国度，但同时也认为，同中国合作利大于弊。但过去几年以来，中国的专制趋向日趋明显，在这个国度里，生命和自由价值已经变得毫无意义。

上海及其他一些城市中，数千万人被关在家中，接受长达数月的隔离，而基本的食物供给却得不到保障。北京不惜一切代价全面掌控了香港，又在新疆对穆斯林民众进行精神和肉体的折磨。如果中国接下来再对台湾发动武力进攻，德国又该如何应对呢？"

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