德语媒体：拜登努力打造“反北京朋友圈”

（德国之声中文网）新官上任三把火，现年已78岁高龄的拜登自然也不例外。他快速推动疫苗接种，使美国疫情明显好转。他推出基建计划，希望重振美国经济。在国际舞台上，拜登的外交路线也越来越清晰。《商报》以《反北京阵营已现雏形》为题，详细阐述了拜登对华路线的主旨以及面临的问题。文章写道：

“中国是唯一一个有可能在技术、经济和军事层面同美国抗衡的国家。但拜登看到了其前任特朗普视而不见的中美核心差异：美国拥有遍布全球的盟友，而这恰恰是中国无法通过制定一项五年计划就能实现的目标，拜登就是要充分利用这种盟友关系。

他不断向犹豫不决的欧洲施压，要求欧洲人也采纳其强硬的对华路线。与此同时，他也在不断敦促印度、日本和韩国等亚洲国家，在中美世纪之争中站在美国一方。

本周五，日本首相菅义伟开启的访美行程，就将是一个对北京充满对抗意味的高层外交行动。四月底，菅义伟还将前往印度。五月初将举行欧盟印度高峰会晤。这一系列高层互动中，中国都将是一个核心议题：经济大国们能承受中国何种程度的崛起？ 那种一边同中国做生意，一边继续做美国盟友的欧日主导战略究竟还能维持多久？

经济实力强劲的太平洋地区，一场争夺影响力和势力范围的游戏已经全面展开，而以德国为首的欧洲则俨然成了不知所措的旁观者。现在就可以断言，这场争斗将在很大程度上决定今后数年世界经济的发展走向。受在华经济利益的束缚，日本和欧洲仍显得小心翼翼，但印度已下定决心，要从经济上同中国脱钩。”

德国政界越来越清晰地意识到，过去几十年来聚焦中国市场的对华路线，已经使德国经济对中国产生了依赖。而在地缘政治日趋紧张的今天，这种经济依赖是极其危险的。《商报》文章最后写道：

“德国全球与区域研究院（GIGA）院长、亚洲问题专家纳里卡尔（ Amrita Narlikar）表示：‘该地区已经发出了非常明确的信息。’亚洲的民主国家并不想‘遏制中国’，包括印度在内，他们并不想同中国开展一场冷战。纳里卡尔强调，但这些国家对中国崛起的方式感到担忧，他们希望在该地区达到某种势力均衡的状态。而欧洲恰恰可以在这个问题上扮演重要角色。

因为在这个问题上，欧亚有着共同的利益：欧洲也同样不希望同中国公开对抗，更不想缔结新的阵营，而是希望在遏制和绥靖之间找到第三条道路。前不久，德国总理默克尔同拜登共同出席完欧盟视频峰会后也曾明确表示，很明显，在政治取向方面，欧洲和美国‘并不是完全一致的’。无论如何，民主政体密切合作，并共同抗衡中国的专制发展模式，这也是符合欧洲人利益的。”

拜登全面推进其强硬对华路线的同时，也并不排除在气候保护等领域同北京开展合作的可能性，美国特使克里的北京之行，就足以说明这个问题。柏林出版的《日报》就此写道：

“在人权、贸易和地缘政治问题上，拜登主张对北京采取对抗路线。但在气候保护领域，双方也表现出开展合作的意愿。事实上，北京领导层也确实开始了对气候保护问题的重视。前不久，中国党和国家领导人习近平宣布，中国将在2060年前实现碳中和，也就是二氧化碳的零排放。按照计划，中国将在2030年前达到二氧化碳排放的峰值，届时中国同经济总量相比较的二氧化碳排放量将比2005年时下降65%，而非化石类能源的占比则将提升至25%。

中国要想实现上述目标，还有很漫长的道路：毕竟直到今天中国发电总量的60%仍来自于燃烧煤炭的火力电厂。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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