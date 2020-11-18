 德语媒体:拜登任下中美贸易冲突或升级 | 媒体看中国 | DW | 20.11.2020

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德语媒体:拜登任下中美贸易冲突或升级

《世界报》文章认为，在拜登主政下，美中两个超级大国的冲突仍将继续，欧洲会更多参与其中。《法兰克福汇报》文章指出，北京对澳大利亚的言行举止表明，依赖当今中国政府会有什么样的后果。

China | Präsident Xi Jinping und Joe Biden

资料图片：时任美国副总统的拜登2011年8月访华并和习近平会晤

（德国之声中文网）在美国媒体报道拜登所获选举人票超过270张过去大约一周后，中国才由一名外交部发言人出面祝贺这位民主党人选举获胜。《世界报》文章写道，有一种猜测认为，在特朗普任下，美中关系降到一个低点，中国希望避免过快祝贺其对手来刺激特朗普。“毕竟，这位共和党人依然称自己可以通过法律途径推翻大选结果——即便他的机会几乎为零。而且，即便特朗普诉讼不成功，但他的任期是到1月，还有足够的时间来制造新的升级。”

文章引用欧洲外交关系委员会亚洲项目负责人、汉学家詹卡·奥尔特尔（Janka Oertel）指出，可以认为，华盛顿和北京的冲突不会有什么改变，唯一将改变的是语调，”拜登会以比前任更文明的方式来谈及冲突。“

在贸易战方面，这位专家认为，拜登不会满足于中国从美国购买更多大豆：”这位民主党人会更多以结构性改变为目标，比如在市场准入以及美国公司获得同等待遇方面。“此外，拜登还会更多寻求欧盟的帮助。欧盟7年来一直试图和中国达成投资保护协议。文章说，贸易政策是欧盟的强项，欧盟拥有世界最大的内部市场，在贸易政策上也能用一个声音发声。”简言之，这意味着在贸易冲突中，北京受到的压力甚至会更大。“

奥尔特尔还认为，在华为问题上，美国的态度也不会发生改变，“全球在数字化影响力方面的分裂几乎无法阻挡”。在香港、新疆和台湾问题上，她认为，美国的政策将在国会压力下推进：“华盛顿不能对中国侵犯人权听之任之，对此有跨党派的共识。台湾因其抗疫成功，获得的支持也在增加。因此，和北京的紧张关系不会和缓。”

文章说，这些对欧洲也形成了压力。“拜登会把道德上的可信度带到白宫，欧洲将很难继续保持矜持。但奥尔特尔怀疑欧洲人是否能够胜任这一角色，‘德国究竟是不是华盛顿真正的伙伴，还需要检验”。

二流犯罪电影

《法兰克福汇报》文章以“北京的压迫”为题写道，“中国在世界政治舞台上给人们上了一课又一课”。

China Sprecher des Aussenministeriums Zhao

中国外交部发言人赵立坚

文章说：“在香港，以习近平为首的领导人给人们展示，白纸黑字写下并曾为此欢呼的国际协议成了一纸空文。对待中国的少数民族，比如维族，中国领导人推行同化政策，不给任何形式的自治空间。在国际舞台上，习近平的行事方针是贯彻我的意志！中国强权政策的一个牺牲品是澳大利亚。“

文章指出，中国的经济腾飞推动了对原材料的需求，澳大利亚因此和中国产生了密切的经济联系，但也导致了对其的依赖。北京对所谓的“伙伴”现在所做的是公开敲诈：“他们让澳大利亚知道，其出口产品当然受欢迎，但前提是堪培拉在政治上要表现良好。这样的做法会在二流犯罪电影里看到，唯一的区别是，电影里大多是好人获胜。”

 

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点。

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