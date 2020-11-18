德语媒体:拜登任下中美贸易冲突或升级

《世界报》文章认为，在拜登主政下，美中两个超级大国的冲突仍将继续，欧洲会更多参与其中。《法兰克福汇报》文章指出，北京对澳大利亚的言行举止表明，依赖当今中国政府会有什么样的后果。
（德国之声中文网）在美国媒体报道拜登所获选举人票超过270张过去大约一周后，中国才由一名外交部发言人出面祝贺这位民主党人选举获胜。《世界报》文章写道，有一种猜测认为，在特朗普任下，美中关系降到一个低点，中国希望避免过快祝贺其对手来刺激特朗普。“毕竟，这位共和党人依然称自己可以通过法律途径推翻大选结果——即便他的机会几乎为零。而且，即便特朗普诉讼不成功，但他的任期是到1月，还有足够的时间来制造新的升级。”
文章引用欧洲外交关系委员会亚洲项目负责人、汉学家詹卡·奥尔特尔（Janka Oertel）指出，可以认为，华盛顿和北京的冲突不会有什么改变，唯一将改变的是语调，”拜登会以比前任更文明的方式来谈及冲突。“
在贸易战方面，这位专家认为，拜登不会满足于中国从美国购买更多大豆：”这位民主党人会更多以结构性改变为目标，比如在市场准入以及美国公司获得同等待遇方面。“此外，拜登还会更多寻求欧盟的帮助。欧盟7年来一直试图和中国达成投资保护协议。文章说，贸易政策是欧盟的强项，欧盟拥有世界最大的内部市场，在贸易政策上也能用一个声音发声。”简言之，这意味着在贸易冲突中，北京受到的压力甚至会更大。“
奥尔特尔还认为，在华为问题上，美国的态度也不会发生改变，“全球在数字化影响力方面的分裂几乎无法阻挡”。在香港、新疆和台湾问题上，她认为，美国的政策将在国会压力下推进：“华盛顿不能对中国侵犯人权听之任之，对此有跨党派的共识。台湾因其抗疫成功，获得的支持也在增加。因此，和北京的紧张关系不会和缓。”
文章说，这些对欧洲也形成了压力。“拜登会把道德上的可信度带到白宫，欧洲将很难继续保持矜持。但奥尔特尔怀疑欧洲人是否能够胜任这一角色，‘德国究竟是不是华盛顿真正的伙伴，还需要检验”。
《法兰克福汇报》文章以“北京的压迫”为题写道，“中国在世界政治舞台上给人们上了一课又一课”。
文章说：“在香港，以习近平为首的领导人给人们展示，白纸黑字写下并曾为此欢呼的国际协议成了一纸空文。对待中国的少数民族，比如维族，中国领导人推行同化政策，不给任何形式的自治空间。在国际舞台上，习近平的行事方针是贯彻我的意志！中国强权政策的一个牺牲品是澳大利亚。“
文章指出，中国的经济腾飞推动了对原材料的需求，澳大利亚因此和中国产生了密切的经济联系，但也导致了对其的依赖。北京对所谓的“伙伴”现在所做的是公开敲诈：“他们让澳大利亚知道，其出口产品当然受欢迎，但前提是堪培拉在政治上要表现良好。这样的做法会在二流犯罪电影里看到，唯一的区别是，电影里大多是好人获胜。”
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中国外交部发言人汪文斌周五在例行记者会上对拜登和哈里斯表示祝贺，同时表示“尊重美国人民的选择”。中国前财长楼继伟在一次会议上表示，即使拜登当选，中美关系短时间内仍难以缓解，但至少双方应该“回到常识，按规则出牌”。