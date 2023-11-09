 德语媒体：拜习峰会是场"互不相让的对话" | 媒体看中国 | DW | 09.11.2023

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德语媒体：拜习峰会是场"互不相让的对话"

美国总统拜登同中国党和国家领导人习近平下周将在旧金山APEC峰会期间举行会谈似乎已成定局。在国际局势风云莫测的今天，中美领导人的会晤自然引起了德语媒体非同寻常的关注。

Symbolbild Flaggen China USA

（德国之声中文网）《时报》周报发表评论称，尽管中美领导人举行峰会的地点同当今世界的危机热点万里之遥，但此次会晤对世界和平可能产生的影响却不容小觑。这篇题为《让我们坐下来谈谈吧》的评论写道：

"如果会谈得以举行，自然是件好事。因为如果中美两个大国的领导人不进行相互交流，那么，乌克兰和中东的地区性冲突引发全球性战火的风险就会进一步加大。在上述两场冲突中，北京和华盛顿的立场都截然相反，在乌克兰，中国为俄罗斯撑腰，放任普京的侵略行径。而对于中东局势的升级，北京则认为罪责全在以色列一方，并对哈马斯的恐怖袭击予以淡化。凡此种种，都为寻求政治解决方案增加了难度。

中美首脑一年前在巴厘岛举行会谈之后，拜登和习近平都对两国关系的不断恶化表现得令人惊讶的无动于衷。直到最近，双方才发出希望缓和的信号。显然，双方都已意识到，如果让这两个世界强国之间的争执继续激化，将造成极大的风险。

去年十一月，拜登与习近平在巴厘岛G20峰会期间举行会谈。

去年十一月，拜登与习近平在巴厘岛G20峰会期间举行会谈。

中美之间的争端首先是权力政治的较量，事关印太地区的霸主地位，以及未来世界将由谁来主宰。其次，它也是双方在技术和经济领域的角逐，确定谁将领先尖端科技。第三，是双方之间，包括核武器在内的军备竞赛。第四，这也是一场制度之争：民主制度能够抗衡专制政权吗？第五，这也是就未来世界秩序展开的竞争。以西方为主导的、捍卫普世人权的自由世界能够维持下去吗？ 抑或禁止一切外来干预的政权最终将成为标准模式？

中美之间的争执已经演变为原则性冲突，如同当年西方同苏联之间的冷战。对拜登而言，同中国的战略竞争已经成为最为关键的外交挑战。在政治上严重分裂的华盛顿，无论是民主党，还是共和党，几乎所有各方都在这一问题上同拜登形成了高度共识。"

评论指出，无论是在俄乌战争，还是中东冲突问题，北京和华盛顿都有明显的立场分歧，而在台湾问题上，双方也没有很多妥协的空间，有鉴于此，对于此次中美峰会，各方不应抱持过高期望。

"近几周来，中美双边的谨慎接触还是给人们带来了一线希望，显示北京和华盛顿或许已经意识到，相互对抗将会带来多大的风险。毕竟来自乌克兰、以色列和加沙的恐怖画面，已经带给了全世界深深的恐惧。

正如华盛顿布鲁金斯学会的哈斯（（Ryan Hass）所言，拜登和习近平的对话现阶段将只会是一场"互不相让的沟通"。但至关重要的是，这种对话即将在旧金山拉开序幕。无论这种对话多么艰难，但只要它能避免第三次世界大战的爆发，各方就应当皆大欢喜。"

对于本周进行的中美军备磋商，慕尼黑《信使报》发表评论称：

"有时候，往往是一些小事最终会形成大趋势。中美之间的核谈判就有可能成为奠定某种趋势的基石，成为双方愿意管控风险，不让风险失控的信号。双方就各自核武库问题举行对话，就在几个月前，还是无法想象的事情。

现在美国国务院宣布，美国履約核查執行局局長斯圖亞特(Mallory Stewart)以及中國外交部軍控司司長孫曉波就'军备控制和核不扩散等问题进行了深入的讨论'。美国敦促中国增加核领域的透明度，'採取實質性措施降低在核領域以及太空領域的戰略性風險。'

这类会谈中具体的裁军建议以及惊人内幕，当然不会对外公开，在双方初步接触的阶段尤为如此。但由于中国曾长期拒绝就核武问题同美国进行谈判，因此此次会谈无论是否达成共识，都是向前迈出的重要步伐。当前，中美两个超级大国至少要做到和平共处。因为高度武装的中美两国关系目前非常脆弱，任何干扰因素都有可能引发危险。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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