德语媒体：拜习会，让世界多了一点点安全

（德国之声中文网）“中美关系已跌入低谷，以至于拜登总统本周三在加州会见中国国家主席习近平这一事实似乎就是一个突破。“《法兰克福汇报》本周六（11月18日）发表的一篇文章这样形容拜习会。文章接着写道：“即使只宣布了几项正式的协议，不过，对话总比互骂好，定期沟通总比出现冲突好。但是，把标准定得如此之低，就是低估了峰会的成果。”

标题为 《与习会面后，世界多了几分安全》（Nach Treffen mit Xi ist die Welt ein wenig sicherer）的文章接着写道：“至关重要的是，拜登放弃了中美经济脱钩的想法，鉴于中美两国经济的相互依存性，脱钩既困难又会给经济上带来巨大影响。”

作者认为，拜登寻求与中国展开外交和经济合作是正确的。两国在能够达成共识的地方达成一致，有反对意见时就发声，是比退缩或更糟糕的公开对抗更好的选择。”

文章接着写道：“美国在冷战期间汲取了这一教训。与中国打交道是一种微妙的平衡。基于现实，而不是夸大的重新定位，将使世界变得更加安全。”

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



习近平的现身不过是拖延时间？——《南德意志报》发表的评论就是这样认为的。文章写道：“拜登和习近平时隔一年再次见面握手。两个超级大国肩并肩。这些都是和解的画面。不久前，在美国举行拜习会几乎是不可想象的。但中国国家主席习近平在国内面临压力，经济陷入危机，外国投资者纷纷撤离。他对这次会晤的积极态度首先表明，美国在科技领域的出口管制和制裁正在发挥作用。”

作者Lea Sahay接着写道：“事实很清楚，习近平的魅力攻势不过是在拖延时间。”她指出，中国的官媒报道也反映了这一点：“那些平日里煽动反美，斥其为世界末日的预兆、蛊惑战争、指责美国深陷贫困和毒品泥潭的记者们，如今却在旧金山兴致勃勃地进行报道。他们传递的信息是：两个超级大国之间一切顺利。双方都在努力建立某种稳定性和可预见性，这的确是件好事。特别是考虑到即将到来的美国大选和中国本土的经济危机。但也仅此而已”。

文章指出，拜登用竞争形容中美关系，但习近平拒绝接受这一说法，事实上习近平早已将这句话作为执政的一个核心——中国优先：“中国政府有针对性地调整经济政策，以便在发生严重冲突时，在没有外国公司参与的情况下经营本土经济。公司应购买国货，并向国企下订单。中国政府已经明确描绘了在华外企的未来：咨询公司遭到搜查，员工被捕。越来越多的外国高管被羁押。这些行为的依据是今年生效的新《反间谍法》。所谓的保护国家安全是一张通行证，北京已准备好加以利用。只有当外国人提供技术或资金，使中国更快地达到目的时，他们才会受到欢迎。”

标题为《中国在拖延时间》（China spielt auf Zeit）的文章认为，会谈确实也取得了一些小的进展，例如芬太尼问题：“但说到习近平，有一件事值得注意。这位共产党的领导人已经抛弃了政治家邓小平的许多原则。邓小平曾警告说，中国需韬光养晦，隐藏光芒和锐气，使自己处在一个相对不显眼的位置上暗自变得更加强大。习近平至少现在已经明白了到这一点：由于他早期的激进行动，他已经失去了对重要资源的控制。现在，他正试图利用其合作伙伴的善意、天真或贪婪，直到中国积累了足够的实力，可以获取它所需要的一切。”

文章在结尾指出：“北京和华盛顿终于又开始对话了，这是一个好迹象。然而，习近平的真正目的并不在对话之中。”



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