 德语媒体：拜习会的重要性与局限性 | 媒体看中国 | DW | 15.11.2022

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德语媒体：拜习会的重要性与局限性

德语媒体纷纷聚焦本周一在巴厘岛举行的拜习会。有报刊称这次会晤非常重要，美中对话符合全世界的利益。同时，也有评论指出了这次会晤的局限性：它无法改变美中大国竞争的主旋律。

美国总统拜登和中国国家领导人习近平11月14日在印尼巴厘岛举行了面对面会谈。双方都表达了加强沟通、为双边关系建立安全“护栏”的意愿

美国总统拜登和中国国家领导人习近平11月14日在印尼巴厘岛举行了面对面会谈。双方都表达了加强沟通、为双边关系建立安全“护栏”的意愿

（德国之声中文网）“美中冲突仍然存在，但两位领导人设法做到，让交流通道保持畅通”，《法兰克福汇报》在11月14日题为“拜登、习近平和他们的红线”的评论开头这样写道。

作者Peter Sturm表示，中美领导人已经指出了各自的“红线”，但尊重红线的前提是找到务实的解决方案。这可能很困难。“中国希望得到尊重。这没有什么可说的。唯一的问题是，习近平在说尊重的时候意味着服从中国。”

评论表示，这里既包含台湾问题也涉及俄乌战争问题。“一方面，习近平和拜登向普京发出的信息是明确的，即决不能发动核战争。另一方面，习近平似乎继续认为，支持俄罗斯符合中国的利益。……然而如果普京成功地使世界完全陷入混乱，一心追求‘稳定’的中国也会因此遭殃。”

华盛顿不会重复在俄罗斯问题上的错误

《南德意志报》同日发表题为“华盛顿将认真对待北京”的评论。作者Stefan Kornelius说，习近平和拜登会晤了，而中美领导人不会轻易见面。“中美关系中始终存在着一种内在的竞争——两个大国之间的较量，要通过经济实力和意识形态的投射能力建立起优势。在尼克松访问毛泽东50年后，这种竞争前所未有的激烈。”

评论指出，这样的关系是否可以被“管理”，可能只有在事后才知道。中美在进行一场超级大国竞争，如果两者中的一个不小心，就可能导致军事对抗。只有坦诚相见才能有所帮助。“防止灾难的唯一方法是交谈、诚实的交流……。在俄罗斯问题上，美国在长达十年的时间里都没能做到，给失望的大国领导人普京横冲直撞的外交政策设置护栏。他们根本没有认真对待他（普京）。就中国而言，华盛顿不会重复这个错误。”

美中对话符合所有人的利益

《新苏黎世报》11月15日发表评论称，“美中必须对话，这符合两国利益，也符合整个世界的利益”。作者Patrick Zoll表示，拜登和习近平在印尼的会晤并没有取得什么突破性的进展，但重要的是，这次会晤发生了，而且两个超级大国正在加强对话。

评论指出，两位领导人的笑容、长时间握手和三小时会晤，都无法掩盖这样的事实，中国希望崛起成为亚洲乃至世界的主导力量，而美国希望保持当前的世界主导地位。巴厘岛的拜习会当然不会改变这种情况。“尽管如此，这是正确的、重要的：中美必须尽其所能，以避免暴力冲突的方式来解决两国之间的竞争关系。这符合中美和整个世界的利益。”

《新苏黎世报》评论称，拜登未来最好避免在台湾问题上“战略清晰”，称美国会协防台湾，这会造成紧张局势加剧

《新苏黎世报》评论称，拜登未来最好避免在台湾问题上“战略清晰”，称美国会协防台湾，这会造成紧张局势加剧

文章随后提到，双方都在会谈中明确了对方不应逾越的红线。在台湾问题上，双方的分歧格外大。而拜登这次明确说美国的台湾政策没有任何改变，这是值得欢迎的。

近期，拜登曾多次表态美国要协防台湾，北京每次都给出了尖锐的回应。作者建议华盛顿“最好不要发表这样的言论”。“对于北京来说，这样的言论是一种挑衅。即便只是为了挽回面子，中国领导人就必须有所回应。而每一次，情况都会变得更紧张。”

“同样，美国及其盟友应该在中国试图突破边界和破坏规则时果断回应。南中国海和台湾海峡是国际水域，中国必须允许自由航行。当北京用其军舰和军用飞机包围台湾，并试图切断台湾与外部世界的联系时，这同样是不可接受的。这就破坏了现状。”

“美中竞争会继续加剧”

《商报》于11月15日发表评论，“礼貌寒暄后，美中竞争仍将继续加剧”。作者Annett Meiritz首先表示，这次拜习会的重要性怎么强调都不为过，中美领导人决定了这个世界在战争时期以及后疫情时代在经济、技术、气候整层方面如何定位。“另外，这次会晤也具有重要的象征意义，是对莫斯科的一个信号。当战争贩子普京远离G20峰会时，拜登和习近平并肩出现。”

不过，作者随后指出，认为美中能够解决两国之间的重大分歧和冲突是一种错觉。美中两国在争夺世界最强大经济体的这把交椅，几乎一切都要服从于这个目标。

“要实现真正的和解与靠拢，美国就必须接受中国在某些领域将大大优于自己，而且不将此视为对自己繁荣的全面威胁；或者是中国尊重国际贸易政策中的一些基本规则，减少国家对企业的影响，从而对其经济失去一些把控。而这些都不可能发生。”

评论表示，美国未来将对中国施加更大压力，这也将对德国这样的美国盟友产生影响。“对于美国的盟友而言，对华立场方面的压力在未来几年只会增加。德国和欧盟必须正视这一现实。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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