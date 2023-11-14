 德语媒体：拜习会影响台湾局势走向 | 媒体看中国 | DW | 14.11.2023

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德语媒体：拜习会影响台湾局势走向

美中两大国首脑之间的会晤受到德国媒体的关注：德广联发自华盛顿的报道指出，会晤本身就是最重要的讯号。拜登与习近平的会谈议题预计将包括台湾：《慕尼黑信使报》分析此次会晤对于美国对台军事援助可能产生的影响。

F-16-Flugzeug der Taiwan Air Force

台湾空军一架F-16战斗机飞越花莲。美国对中国采取何种威慑措施，最能保护台湾免受入侵？

（德国之声中文网）德广联记者发自华盛顿的报道中写道："尽管当前对美国总统拜登而言，加沙战争是优先事务，但长期来看，中国是未来的头号议题--这在美国有着跨党派的一致。"

报道写道："作家章家敦（Gordon Chang）认为，美中正处在一场争夺世界科技霸权的'冷战'中。同时，他看到发生军事冲突的风险，比如有关台湾独立性的争议中。章对福克斯新闻网表示：'中国正以前所未有的速度扩充核军备。'在他看来，中国的核武库将在十年内增加四倍。"

报道写道："拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）向CNN表示：'拜登政府坚信，没有什么比面对面的直接对话更宝贵。美国和中国是竞争对手。拜登总统尝试以负责任的方式管理这一竞争，以便它不会演变为一场冲突。'"

报道写道："习与拜登的会谈会带来具体成果吗？多数美中关系专家对此持质疑态度。斯坦福大学国际政治教授卡尔（Colin Kahl）表示，最重要的是这一会晤本身：'在部分程度上，会晤本身就是讯号。然后，值得关注的是，能否在重大议题上取得进展。比如，习会就以色列与哈马斯的冲突说什么。'"

"估计拜登会向习施压，要求中国向伊朗发挥影响力。卡尔表示，这可能会避免冲突蔓延至整个中东地区。此外，他认为，在乌克兰议题上，拜登也会施压，要求中国不再继续支持俄罗斯的侵略战争。”

此外，"拜登将尝试在美中军方之间重新建立可靠的双边对话渠道。卡尔认为，目前最大的危险就是意料之外的军事升级。他举例说，比如在南中国海上可能发生的战斗机相撞。美军飞机定期在那里巡航。"

"卡尔表示：'中国的反应是，将我们的巡航飞行视为挑衅，以危险的距离靠近我方的战斗机，以便将我们彻底驱离该地区。但这不会奏效，因为我们一直在国际空域执行这样的飞行，也将继续下去。所以的确存在擦枪走火的风险。'"

拜习同框! 两人见面说了什么

将台湾"武装到牙齿"

《慕尼黑信使报》分析美国就台湾问题对中国的威慑战略。文章写道："不久前，美国总统拜登向台湾提供8000万美元援助，用于台湾购买美国军事装备。尽管这笔金额很小，甚至不够买一架战斗机。但这仍是重大转折。因为这8000万美元不是贷款；自40多年来，华盛顿首次动用本国的税款向一个并不公开承认的地方输送武器。此举是在所谓对外军事融资（FMF）框架下进行的。"

"FMF过去向以色列、阿富汗、伊拉克、以色列或埃及提供了数十亿计的武器援助。自乌克兰战争以来，美国通过这一渠道向基辅提供了约40亿美元的军事援助。但相关资金还从未流向一个非联合国成员国。北京作出愤怒反应。美国国务院则不得不解释说，FMF援助并不意味着承认台湾独立。"

"但不确定性仍然存在。专家和政界目前在辩论，什么才是威慑战略的正确形式。许多人支持对台湾进行有目的的军事装备升级，以确保中国人民解放军无法实现成功的入侵--这是所谓拒止性威慑（deterrence by denial）。比如共和党议员、众议院关注中共事务的委员会主席盖勒格（Mike Gallagher）就呼吁说：'我们要以惊天动地的魄力，将台湾武装到牙齿，以避免战争的发生。'"

"与此相对的是所谓惩罚性威慑（deterrence by punishment），即让中国确信，围困或者企图侵略的代价是如此高昂，将得不偿失。由于中国将台湾视为反叛省份，属于其高调宣扬的'核心利益'，因此，所威胁实施的惩罚必须是极端性的：断绝关系、强力制裁或者在入侵后承认台湾是国家，--并且要绝对有可信性。"

"目前美国正着力加强台湾的军备；对台军售连年增加。8月批准了价值5亿美元的对台军火出口，其中包括用于F-16战斗机的红外线搜索及追踪系统。此外，拜登政府10月底向国会申请超过1050亿美元的追加预算，用于乌克兰、以色列、美国南部边境--以及台湾的安全。"

"最终，哪种战略方向将得以贯彻，尚不明确。目前，对华鹰派掌控着美国的政治路线，然而，鉴于本周两国关系的谨慎解冻，将会有更多声音支持谨慎的威慑方式。拜登将在旧金山与习近平会面。这一会晤的结果或许也将部分决定台湾局势的未来走向。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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