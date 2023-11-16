 德语媒体：拜习会后 中美关系风云依旧 | 媒体看中国 | DW | 16.11.2023

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德语媒体：拜习会后 中美关系风云依旧

时隔一年，中美首脑终于再次举行了面对面的会谈，这对避免双边关系的进一步恶化显然是个积极信号。但在一系列核心问题上，北京和华盛顿依然存在严重的分歧，因此多数德语媒体认为，中美关系的未来走向依然难以预料。

USA | Treffen Xi Jinping und Joe Biden

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，历史经验告诉我们，只要在台海等一系列核心问题上达不成共识，中美关系随时都有可能再度恶化。这篇题为《中美关系依旧脆弱和不可预测》的评论写道：

"一年前，拜登和习近平也曾举行过会晤。同现在一样，拜登当时对会晤的评价也大致相同：'这是一次开诚布公、具有建设性的会谈。'他承诺，发起一场新的冷战毫无必要。而数月之后，中国间谍气球飞入美国领空的事件，就引发了一场外交危机。拜登进一步扩展了对华经济战的范围。双方高层的沟通也陷入了极端危险的停滞状态。经过几个月的艰苦磨合，情况才有所好转。

旧金山峰会后，中美领导人都对双边关系的稳定性和可预测性表现出了切实的兴趣。习近平这样做，可能更多出自经济原因。他的国家目前正在面对经济衰退带来的一系列问题。因此，他非常希望能重新提振同美国的商贸及投资活动。

《新苏黎世报》：摆脱经济困境可能是习近平改善对美关系的动力之一。图为中国一处烂尾的建筑工程。

《新苏黎世报》：摆脱经济困境可能是习近平改善对美关系的动力之一。图为中国一处烂尾的建筑工程。

而鉴于大选在即，拜登希望稳定中美关系主要是出自政治方面的考量。除了恢复军事联络之外，拜登还促成了另外两项协定：打击芬太尼和遏制气候变化，这足以成为拜登显示其外交成就的资本。至于上述协定仅只是表明合作意向，还是能够被付诸行动，就有待进一步观察了。事实上，为了应对全球性挑战，中美两国的携手合作是不可或缺的。"

评论指出，为了降低中美发生直接冲突的风险，双方还有许多工作要做，比如制定防护栏、确定竞争的框架和红线等等：

"但即便如此，也难以完全规避风险。一个最根本的事实是，超级大国美国认为其经济和技术领域的主导地位正在受到中国崛起的威胁，而且美国已经意识到，一个专制国家获得更多的全球影响力将会带来怎样的风险。"

对于刚刚结束的中美峰会，柏林出版的《日报》发表评论写道：

"中美两国在当今世界各主要冲突中立场截然对立，而台湾问题更有可能引爆中美之间的直接战争。明年一月台湾以及明年十一月台湾和美国的大选，都有可能引起冲突的进一步升级。

《日报》：台海危机可能会引发中美开战。图为中国空军在进行演习。

《日报》：台海危机可能会引发中美开战。图为中国空军在进行演习。

华盛顿和北京现在既无意愿、也无能力建立起更大规模的避险机制。他们固守各自立场，并将尝试按照自己的意愿去左右事态的发展。事态的确令人担忧，但也符合绝不流露让步妥协迹象的预设立场。本次峰会上，这一立场得到充分体现。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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