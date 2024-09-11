德语媒体：拐卖儿童犯罪依旧猖獗

从八十年代以来，拐卖儿童的犯罪活动在中国变得日益猖獗。而养育院则常常是这些被拐儿童的重要买家，因为这些“孤儿”一旦被境外父母收养，养育院就会得到一笔丰厚的报酬。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，上周中国政府宣布叫停涉外收养，这对于打击贩卖儿童活动，无疑是一个好消息。这篇题为《猖獗的拐卖儿童犯罪》的评论写道：

“中国政府部门一直在聚焦于打击人口贩卖活动。今年春季，官方出台了一项全国性的新行动计划，鼓励法庭、学校和地方政府严查人口拐卖线索，举报伪造的出生证明，以拯救被拐人员。从2021年开始，政府一直在进行一项截至2030年的打击贩卖人口全国专项行动。在官方基因库的帮助下，已有数千个失散家庭得以团圆。

不过，中国政府部门付出的努力还远远不够。在大城市，父母和祖父母无时无刻不在担心自家婴幼儿的安全，孩子一秒钟都不能离开自己的视线。因为人们总是担心孩子被绑架或拐骗，有人甚至像拴狗一样用绳索拴住孩子。2018年的一起案件曾引起巨大轰动，在北京一家人群熙攘的购物中心里，两名女性试图制服一名年轻母亲，并将她怀里的孩子抢走。多亏有人见义勇为，这场绑架案才未能得逞。

警方表示，接获报案的人口贩卖案件正在逐渐减少。十年前，案发量大约为两万起，现在已经降至不足五千。不过，研究人员相信，中国每年仍有数十万计的儿童遭到拐卖。不过，这方面并没有准确的统计数据，同样，每年被境外家庭收养的儿童数量也没有准确数据。这在中国是一个禁忌话题，部分原因也是由于政府虽然开展了多年的打击行动，但贩卖儿童问题却依然严重。地方政府显然没有足够的人力物力资源，对犯罪团伙开展有效打击。”

大城市里，许多家长们不得不时刻提高警惕，不给人贩子可乘之机。图为陪孙儿散步的一对祖父母。 图像来源: Rolex Dela Pena/dpa/picture alliance

评论指出，相关法律过于宽泛，也是造成贩卖儿童犯罪日益猖獗的原因之一。在中国，购买婴幼儿的买家，面临最高三年的刑期，而贩卖珍惜动物物种则面临终身监禁甚至死刑。

“一些中国政协委员一直在呼吁收紧相关法规。对于那些主动将自家孩子交到人贩子手中的父母，他们面临的刑罚则更轻。三年前，一位父亲被判处十年监禁，他被控在八年的时间里，先后出售了自己的五个孩子，收费介于三千和一万二千美元之间。

农村家庭的经济困境，有时会驱使父母将孩子交给人贩子。而一胎化政策导致的女性短缺，更令一些家庭尽早为儿子预备童养媳。即便中国能够收紧并有效执行相关法律，但造成贩卖儿童犯罪的社会原因却是很难消除的。”

周二，中国官方发布的数据显示，今年八月中国出口同比增长了8.7%，出口额达到3090亿美元，这是2022年9月以来的最高值。《商报》就此写道：

“政治层面上，中国同其主要出口目标国之间的关系依旧紧张。但这种紧张关系并未在贸易数据上得到体现。中国对欧盟的出口实现了两位数的百分比增幅，对美出口也增加了5.1%。不过，中国的出口将不可能继续以如此强劲的势头保持增长，因为欧盟已经决定对中国产电动车征收特别关税，而美国则在明显地将中国产品排除在本国市场之外。南美国家也在采取措施，应对来自中国的廉价产品。作为回应，中国也发出了采取反制措施的威胁。

以习近平为首的中国领导层为今年制定了‘大约5%’的经济增长目标。而一些国际性银行则收回了此前对中国经济的乐观预测。瑞士UBS预计中国经济只能实现4.6%的增长。要想使经济恢复活力，必须进行一系列改革。但相关讨论却在中国受到审查。不过，最新的数据有可能会使要求国家出台提振措施、以改善消费氛围的呼声变得更加强烈。迄今为止，北京在这一问题上一直持审慎立场。”

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