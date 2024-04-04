德语媒体：拉拢中国还是遏制中国？

（德国之声中文网）柏林出版的《世界报》以“谢谢你，北约”为题，刊发评论指出，正在度过75岁生日的北约，为欧洲的自由和安全做出了巨大贡献。然而，随着中国威胁越来越明显，北约必须加大对亚太地区的关注。

“这个同盟正在面临前所未有的复杂且巨大的挑战。和冷战时期泾渭分明的阵营对抗不同，当今世界有众多对手能够挑战西方，而且部分还拥有核武器。中国现在是对我们自由的最大威胁，今后也依然如此。这个国家正在不断提升军力，而且显得越发自信。十五年后，中国有可能成为北约的重大议题，因此后者必须做好准备。单纯地和亚太地区国家开展伙伴对话、搞搞小型军事演习是远远不够的。”

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“德国不能再在对华议题上拖后腿，因为来自中国的威胁也会影响到欧洲人。要是北京有能力阻断南中国海的贸易航道，欧洲的货运就会遇到危险。”

文章接着指出，即便面对家门口的俄罗斯威胁，北约现在似乎也拿不出什么好办法。“今后，北约要用其区域防御方案和新的军事模式来贯彻其对俄威慑国防政策，这将会遇到巨大困难。归根结底也是钱的问题。在被认为是新作战领域的太空也是如此。无论如何，有一点是明确的：要想安全，就必须愿意为国防投入足够的资金。”

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“欧洲必须坚持实用主义”为题，刊发由曾经担任德国驻英、驻美、驻联合国大使的前外交官Peter Wittig撰写的客席评论。作者认为，正在为中美关系紧张而焦头烂额的中国人，如今对维持良好中欧关系有着浓厚兴趣，即将访问中国的德国总理肖尔茨应该好好利用这个筹码。

“美国比以往任何时候都更将中国视作长期的地缘政治竞争对手。遏制中国是华盛顿已经取得共识的目标。在一定程度上，拜登政府稳住了正在失稳的美中政治关系，但是两国的相互经济胁迫措施却不减反增。华盛顿坚决地在高科技领域封锁中国，北京则以政府机关及国有企业禁用美国技术作为回应。”

“要是特朗普赢得了今年11月的总统大选，他又会推行怎样的对华政策呢？特朗普现在已经宣称，要对来自中国的进口产品征收60%的关税，甚至对中国产汽车征收100%的关税。然而，特朗普是一个左右摇摆的机会主义者，不可预测就是他的标志。他随时都有可能与他所赞赏的专制领导人达成妥协。在台湾问题上，特朗普绝对不会冒美国被卷入战争的风险。也许，中国领导人正在盼望特朗普胜选。如果西方联盟因此被削弱、美国撤出国际多边舞台，中国影响力就会获得更多的国际空间。”

“一旦爆发贸易战，欧洲国家则将面临双重危险：美国人会采取贸易保护主义措施，中国人则会大规模输出过剩产能。作为贸易大国，欧盟尽管现在也有一些防御手段，但是运用这些防御工具也可能只是进一步背离全球经济开放的目标。欧洲正面临两难，而最好的药方则是欧洲加强投资增强自身的竞争力。”

“欧洲不能对大国间的零和博弈有着一丝半点的兴趣，无论是政治方面还是经济方面。从德国的利益出发，我们需要实用主义。诚然，欧洲有必要减少对中国的强烈经济依赖并且增强供应链的韧性。但是经济竞争和相互依存对于国际秩序的稳定并非坏事。而且，在气候保护、阻止核武器扩散等问题上，欧洲依然需要中国作为合作伙伴。”

“鉴于美国的遏制中国政策，中国目前对维持与欧洲伙伴之良好关系有着特别浓厚的兴趣。即将访问中国的德国总理肖尔茨可以利用这一点。在北京，他可以要求中方改善德企在华经营的框架环境，也可以自信地提出政治方面的忧虑。”

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