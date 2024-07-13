德语媒体：拆了华为，谁是赢家？

德国政府做出分阶段拆除华为设备的决定，依然是德语区报刊的热点话题。《经济周刊》批评德国政府依然过于软弱、没能坚决快速彻底地拆除华为设备。《总汇报》则赞扬德国政府达成了一个兼顾国家安全、运营商、消费者利益的折中妥协方案。

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的《经济周刊》以“这样可没法摆脱对华为的依赖 ”为题，批评德国政府缓慢拆除华为设备的决定其实不过是障眼法。

“乍一看，德国政府提出的方案似乎有效：2026年前，从核心网中移除华为设备。可是我们如果相信德国电信、沃达丰、西班牙电信等运营商近年来的说法，华为设备早已经从核心网中消失了。现在这又被当作了承诺，真是奇怪，而且承诺兑现的时间变成了两年后。”

“按照德国政府的说法，到了2029年，在接入网、也就是基站等设施中，华为的管理软件也会被取代。这意味着，华为的设备硬件仍然能保留在接入网中，只是软件会变更。”

“这就是障眼法。要用西方软件取代华为软件，华为首先要开放相应的接口。电信运营商想要为此建立一个开放接口联盟，并且要求华为也加入。换而言之，德国摆脱对华为依赖性的方案就是依赖华为。”

“而且，电信运营商还必须自己编写软件以取代华为软件，而且必须在五年内完成。这个目标太过于乐观了。此外，运营商原本还被要求至少在柏林政府区尽快完全拆除华为通讯设备，但这个要求在最新方案中彻底消失了。”

“德国经济是如此地依赖中国，以至于我们都不敢在自己的国家贯彻欧盟以及北约的安全利益。欧盟经济最强的国家如此犹豫不决，那么那些已经勇敢地不顾中方威胁贯彻了欧盟5G方针的小国，就会受到影响。因为小国的安全取决于欧盟的主要国家。”

“现在也只能寄希望于新一代的6G移动通信技术了。届时的通信网络将无法被中国所窃听，也无法被中国所抵制或者破坏。”

沃达丰表示，其在德国的通信核心网已经全面弃用华为，改用欧洲厂商爱立信的产品。图为沃达丰在法兰克福的核心网计算中心 图像来源: Boris Roesller/picture alliance/dpa

波恩出版的《总汇报》以“华为禁令的赢家 ”为题，刊发评论赞扬德国政府的最新决定兼顾了国家安全、运营商以及消费者的利益。

“德国联邦政府是赢家，因为其发出了明确的信号：在关键基础设施领域认真对待德国安全利益。依赖那些政治制度与西方民主国家不一致的国家所生产的科技产品会造成风险。排除这些国家制造商则能让德国最大限度地减小外国影响力渗透的机会，并且增强抵御网络威胁的能力。”

“德国电信、沃达丰、西班牙电信也是赢家，因为他们获得了相当长的过渡期，从而对其5G网络进行成本高昂的改造，最终找到更值得信赖的替代技术合作伙伴。长期而言，这还能增进德国以及欧洲科技产业的创新能力，后者将因这个决定而获得研发自主产品的动力，降低对外部供应商的依赖。”

“最后，消费者也是赢家，因为早已成为日常生活不可或缺一部分的移动通信网络今后将更能抵御危机。而且，在2029年前的漫长过渡期内，消费者将得到平稳的过渡，正常运营免受严重干扰。所以说，德国联邦政府的达成的折中方案有多个赢家。”

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