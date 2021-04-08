 德语媒体：抵制冬奥? 动机正确 手段错误 | 媒体看中国 | DW | 09.04.2021

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德语媒体：抵制冬奥? 动机正确 手段错误

是否应该抵制北京冬奥？《日报》认为，尽管美国动机不单纯，但是这个话题值得讨论。《西南新闻报》指出，正确的做法应当是直接剥夺中国的承办权，而非抵制。《总汇报》和《曼海姆晨报》则认为，不应该牺牲运动员的利益来实现政治目标。

Peking Kinder trainieren für Olympia 2022

(德国之声中文网) 柏林出版的《日报》以"谈论人权"为题，刊发评论指出，美国国务院考虑抵制北京冬奥，其动机并不单纯，尽管如此，国际体育界的缺失依然十分明显。

"维吾尔人的遭遇非常严重，因此国际舆论必须有所反应，体育界当然不能例外。至于抵制奥运会是不是合适，则是'值得讨论'的话题。"

"与此同时，美国官方的威胁也和当前围绕东京奥运、卡塔尔足球世界杯的讨论交织在一起。从表面来看，这些赛事的情况大相径庭：日本是一个民主国家，卡塔尔则绝对不是。"

"但是，这三项赛事都和同一个问题相关：能否以受欢迎的国际体育之名义侵犯基本人权？卡塔尔有着非人道劳动环境，东京奥运因疫情面临健康风险，中国则有一个少数民族的生存权受到威胁。"

"体育活动总是有着良好形象，但正是凭借着大型赛事的喜庆气氛，体育界总是能逃脱民主监督。在国际体坛一手遮天的国际奥委会，就坐拥着与其不相称的崇高道德形象。"

"至于美国当前发出的抵制北京冬奥倡议是否真的是为了民主，还有待商榷。不过，利用这一抵制动议来迫使国际奥委会成为一个尊重人权和民主的体育组织，则是一个'值得讨论'的话题。"

Olympia 1980 Moskau Russland

1980年的莫斯科奥运会遭到了许多国家的地址，但是苏联在阿富汗的军事行动并未受到影响

波恩出版的《总汇报》以"不要滥用体育"为题，指出美国国务院的抵制北京冬奥倡议非常伪善。

"这个世界的当权者一再利用体育来挤压别国、实现自己的政治目标。抵制体育赛事的威胁就是一种手段。1980年西方国家抵制莫斯科奥运、1984年苏东阵营抵制洛杉矶奥运就是最著名的两个案例。至于这两次抵制都没有实现任何政治目标，则似乎不怎么重要。"

"政治当权者何时利用抵制体育赛事来施压，也是一个值得关注的话题。1980年苏联入侵阿富汗时，美国等西方国家抵制莫斯科奥运会；但是俄罗斯强行吞并克里米亚半岛，却没见哪个国家去抵制2018年足球世界杯。现在，维吾尔人的命运也成为了政治目标，美国正在酝酿抵制2022北京冬奥会。与此同时，2022年足球世界杯的主办国卡塔尔粗暴践踏数以万计外籍劳工的人权，却没多少政治精英去关心。"

"况且，哪怕北京冬奥真的被抵制，也不过是凸显了伪善而已。与此同时，东京奥运却要不惜一切代价地举办，全然不顾全球疫情已经造成200多万人丧生。"

"将体育当作政治工具，这是一个原则性错误。如果美国真的是关心中国人权，他们应该通过正常的外交途径。不让美国运动员参加北京冬奥，几乎不可能让中国政府改变主意，其影响力至多不过是让中国再多获得几枚金牌。到头来，输家将会是西方国家的运动员，他们被剥夺了参加职业生涯中最重要赛事的机会。"

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美国白宫新闻秘书周三表示，"我们没有讨论过，也没有正在讨论与盟友采取任何联合抵制行动"。此前，美国务院发言人曾表示，美国有意愿与盟友们讨论此事。不过，抵制北京冬奥同时遭到中国以及美国奥委会的强烈反对。

北京冬奥除了面临新冠疫情的挑战之外，还因为维吾尔族人权议题迎来国际的抵制声浪。

在人权记录欠佳的国家举办奥运会是否有悖奥林匹克精神？随着北京冬奥会日期的逼近，相关的讨论也变得越来越激烈。

国际社会再次掀起一波呼吁抵制北京冬奥的声浪。美国议员罗姆尼呼吁美国从外交与经济层面抵制北京冬奥，多名人权运动人士也批评国际奥会代表在会晤时无视他们的诉求。

在距离北京冬奥开幕剩10个月之际，国际奥会又爆出新的争议。在各界抗议浪潮越来越高之际，美国宣布与盟友考虑发起联合抵制。

韩国本以为，本届东京奥运会可再次成为与朝进行超越体育领域的谈判的机会。不过，眼下看来，这不太可能了。

《曼海姆晨报》以"不过是一片遮羞布"为题，刊发短评指出，在政治、经济、科技等诸多领域全方面抗击中国影响力是正确的，但是抵制冬奥会却是错误的手段。

"中国的行径违背了一切道德基准，这是毫无疑问的。但是更为合理的做法应当是针对当权者进行政治以及经济施压。不过，时间已经越来越紧迫。中国正在为贫困国家供应新冠疫苗，还在推动一带一路项目，在亚洲、非洲、南欧兴修基础设施，北京独裁者的影响力与日俱增，各国与中国的经贸联系日益紧密。只要政界高官和企业高管们依然缺乏勇气，抵制冬奥就不过是黔驴技穷、不过是一片遮羞布。为此付出代价的，反而是运动员。"

乌尔姆出版的《西南新闻报》的短评以"剥夺承办权，而非抵制"为题，认为不论是西方制裁还是抵制冬奥，都不可能让北京在新疆问题上回心转意，只有直接剥夺北京的冬奥会承办权才会真正痛击中国政府。"但是，这种想法太乌托邦了，毕竟中国太强大。不过，美国酝酿抵制，至少也激起了当前的讨论，这也算是一桩好事。抵制奥运的受害者只会是运动员，政客们将自己不敢进行的政治斗争转移到体育界，让运动员付出代价，这真是可耻。当年西德总理施密特(Helmut Schmidt)让西德运动员抵制了莫斯科奥运会，后来他为此还进行了道歉。但讨论这个话题总是正确的。没有什么能比国际关注更能干扰中共了。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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