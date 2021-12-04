德语媒体：抵制冬奥与否，答案不止一个

（德国之声中文）关于抵制北京冬奥会的讨论已经持续了一段时间，但是彭帅风波的发酵和国际女子网球协会（WTA）暂停在华业务的决定则再次把这个议题推到了西方各国领导人的面前。要不要抵制北京冬奥？这是亟待回答的问题。《法兰克福汇报》分析指出，对于这个问题，并非只有一个正确答案。

“根本不需要什么未卜先知的超能力，就可以判断不管是候任的德国总理肖尔茨，还是准外长贝尔博克，应该都不会前往北京参加冬奥会。问题只是，他们要用什么理由来解释自己的缺席。2008年奥运会的时候，当时的德国总理、外长和负责体育事务的内政部长也没有去北京。但是当时的联邦政府并不希望这一决定被外界理解为因为中国镇压西藏抗议而采取的抵制行动。因为本来就没有打算参加，所以也谈不上取消行程，柏林方面那时候是这样解释的。”

文章接着分析道，任何一位出现在明年2月冬奥会开幕仪式上的国家领导人，都会面临帮助北京粉饰侵犯人权罪行的指责。“而疫情则给每个人提供了一个既能从这个麻烦中全身而退，又不用担心北京打击报复的机会。”

而另一方面，美国、英国和澳大利亚则选择了另一条道路，那就是通过威胁外交抵制冬奥会来增加对北京的施压。“体育层面的抵制从来都没有真正被纳入过考量，因为任何一个国家都不愿意剥夺本国运动员参加竞技的权利。”作者认为，这三个国家展示了在这个问题上对华政策的一致性，这与欧盟形成了鲜明对比，因为后者可能永远也无法在这个问题上建立真正统一的战线。

“威权统治者的复仇”

西方世界和中国之间的对峙已经逐渐明朗化，其实北京冬奥会只是其中一个方面。德国外交政策学者、德国马歇尔基金会（GMF）高级客座研究员Ulrich Speck在《新苏黎世报》（NZZ）发表客席评论指出，像俄罗斯和中国这样的威权政权，已经开始主动出击，试图毁灭西方式自由的世界格局。这篇题为《威权统治者的复仇——俄罗斯和中国为什么和如何威胁自由世界格局》（Die Rache der Autokraten – wie und warum Russland und China die freiheitlich-liberale Weltordnung bedrohen）。

文章在开头指出，在苏东剧变之后，很多人以为专制主义已经消亡了，但这是一种误判。“在巩固了内部权力基础之后，俄罗斯和中国的威权统治者，开始主动向自由世界发动攻击。西方世界一直在试图回避这个隐患，但如今现实已经不容忽视了。”与30多年前相比，如今双方之间在经济上相互依赖，在西方世界对阵威权主义的斗争中形成掣肘。与此同时，中国和俄罗斯还在努力减少对于西方经济的依赖性，如果能够做到这一点，那么北京和莫斯科与西方发生正面冲突的风险就会随之上升。

“对此，西方需要清醒地认识到威胁的存在，建立合适的应对策略，并且构建全球伙伴关系。对于德国和欧洲来说，则应该联合美国及其亚洲盟友去共同应对俄中带来的挑战。这个联盟的基础越是广泛，捍卫自由世界秩序的胜算就越大。”

作者最后强调，西方已经别无选择，必须要在政治、经济、科技等各个领域，在全球的舞台上和威权政权展开较量。“民主国家在这场较量中越是表现得坚决果断，它们就越是能够占据强者地位，其需要为这场较量所付出的代价也就越小。”



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