德语媒体：抵制不如当面表态

（德国之声中文网）《时代》周报发表评论称，政治家们抵制北京冬奥会，并不会产生什么效果。与其这样，倒不如亲赴北京直接阐明自己的立场更为有效。这篇题为《前往北京 亮明旗帜》的评论写道：

"所谓体育不应政治化的说法，当然是不正确的。有组织的体育赛事曾经是、今后也将具有政治色彩，而'外交抵制'则是一个明确的信号，而且是一个示弱的信号。即便是抵制行动继续扩大，甚至数十个国家退出比赛，最终也无法对被抵制的国家产生任何效果。1980年，迫于来自美国的压力，德国抵制了莫斯科奥运会，以抗议该国入侵阿富汗。时任德国总理的施密特事后表示：'抵制行动毫无效果，俄罗斯观众根本就没意识到有几个国家没来参赛。'同样，北京冬奥会的开幕式上如果少了几个西方政治人物，就更不容易被人发现了。其实，德国人对这个问题并不陌生：当年德国总统高克就抵制了索契冬奥会，可又有谁记得这个事情呢？

历史上通过抵制产生效果的例子只有一个：那就是南非实行种族隔离制度期间，对该国白人运动员的抵制。该国被奥运会及其它重要国际赛事排除在外。如果谁违反了抵制号召，谁就会遭到制裁。专家们相信，抵制行动至少部分加快了种族隔离制度的瓦解。对一个经济较为落后的第三世界国家实施制裁和抵制是比较容易做到的，但面对中国，就没有人敢这么做了。毕竟，如果这个新崛起的超级大国实施反制裁行动，那谁来组装美国的苹果手机，又有谁来购买如此多的德国汽车呢？"

流亡藏人呼吁国际社会抵制北京冬奥会

评论写道：如果有人希望通过体育赛事对中国的情况施加影响，就必须承担同国际职业女子网球协会一样多的风险：取消和抵制相关赛事，并经得起中国市场巨大商机的诱惑。

"对2036年以后的奥运赛事安排中，可口可乐、英特尔、爱彼迎等国际奥委会的重要赞助商们也应发挥其影响力。对于对承办国人权状况、言论自由和可持续发展不闻不问的国际奥委会，这些企业愿意继续合作吗？名誉损失将会令这些企业难以承受。

对于即将举行的北京冬奥会，赞助商们已经无法发挥影响了。现在唯一行之有效的办法，不是外交抵制，而是游击外交。无论是美国总统拜登，还是德国外长贝尔伯克，都应前往北京，坐在奥运开幕式的贵宾席上，冬季外套上写上'声援香港'和'自由新疆'的字样，毛衣上绣上西藏的雪山狮子旗。这样的画面会传遍全世界。想必中国当局不会将美国总统或德国外长驱离现场，而一旦这样做了，那更将是一场好戏。"

《法兰克福汇报》报道称，即便抛开外交抵制的因素，受中国防疫规定的限制，明年参加北京冬奥会的外国代表团数量也会非常有限。该报写道：

"前来中国的代表团都不得离开奥运场馆周边的密闭区域。相关规定称：'不得同封闭区域之外有任何接触。'这也就带来了一个问题：来华的外国首脑通常都会由本国驻华大使或使馆人员陪同。而本次北京奥运期间，使馆人员必须同意在此后接受为期两周的隔离方可进行陪同。

另外一个限制措施是，北京只计划邀请政府首脑，或负责体育事务的部长级官员。副部长级官员、政府首脑的配偶以及经济部长等人员并不在受邀之列。像东京奥运会那样，由美国第一夫人代表拜登总统出席的安排，北京并不会接受。'其他外国政要'将只会被安排观看残奥会。所有的外国政府代表团成员，无论是国王、总统还是总理，都需在前往中国两周前开始，每天通过一个名为'我的2022'应用软件，向有关机构通报其体温和健康状况。如果开幕式当天，来宾体温超过37.3摄氏度，将被禁止进入体育场。各国领导人来北京后被免除隔离义务的前提条件是，他们必须完成了疫苗的加强剂接种，并在起飞前提供阴性检测结果。抵达北京后，各国来宾的行李则须接受消毒处理。毕竟防疫事大，疏忽不得。"

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