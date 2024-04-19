德语媒体：抱怨中国产能过剩 既虚伪又短视

（德国之声中文网）中国价格优惠的光伏板、风轮和电动车正在吞噬世界吗？《新苏黎世报》的一篇评论文章试图解答这个问题。

“一个新的幽灵正在徘徊。它的名字叫‘中国产能过剩’。意大利和法国的车商一直对转型电动车未予重视，现在，他们以倾销为由，要求欧委会限制进口中国的电动车。顷刻间，欧委会主席冯德莱恩宣布启动调查。

美国发生的情景也很相似。马斯克的特斯拉一直沐浴在畅销的阳光里，但现在，特斯拉感受到中国本土的竞争压力，中国车商提供更多车型、更理解汽车是一部移动电脑的道理，其产品质量更是迎头赶上。特斯拉别无选择，只能降价，宣布裁员计划。”

文章认为，西方诉苦的缘由事实上很明了。“什么是产能过剩？西方向亚洲的出口属于产能过剩吗？假如一个国家只为自己的市场进行生产，那么贸易从何谈起？”

文章写道，“美国采取强力的制裁措施，但这却反过来激发中国的创新意志，并争取在高科技领域更加独立自主。在电动车领域以及生产‘绿色’产品如光伏板和风轮方面已取得初步成就。

这当然也要归功于中国实施了积极的产业政策，生产厂商得到国家补贴，建起超过本土需求之外的工业产能。”

该文引用“新工业政策观察”（New Industrial Policy Observatory）今年3月份的数据指出，过去数年里，美国的补贴数目远远超过欧洲，但欧洲目前正在赶超。图表数据显示，中国的补贴数目大约只有美欧的一成。“当然，中国政府的补贴，有不透明的成分，但这样做的，不止是中国。”

文章在最后部分提出建议：

“最好的方式是，西方国家接受这一竞争，将精力集中在要求中国政府全方位开放中国市场上，可以把它作为条件提出：只有满足这一条件，中国企业才允许将绿色产品以及汽车出口到欧洲市场以及在此设厂生产。”

比亚迪的欧洲攻势

《商报》：同中国的连接非常重要

今年是马可波罗逝世700周年。意大利政府为此计划了一系列纪念活动，中国商务部长王文涛特地前往马可波罗的家乡威尼斯市，并在那里同意大利政府高层举行了会晤。

意大利外长塔亚尼（Antonio Tajani）称赞马可波罗是“用游历和知识从事外交工作的先驱”，是构建意中对话桥梁的代表人物。《商报》写道：

“抚今忆昔，中国同意大利有着一段漫长的共同历史。这段历史，可以用来结束一个阶段，并翻开两国外交关系的新的一页。人们还记得，去年底，梅洛尼（Giorgia Meloni）总理宣布意大利退出一带一路倡议。”

“告别一带一路后，意大利现在开始尝试‘马可波罗之路’，虽然这还不是正式的协定：意大利政府希望中国仍然是其在亚洲最大的贸易伙伴，提升对中国的出口量。塔尼亚外长在威尼斯说，‘我们在中国各城市目睹了那里对意大利制造的青睐’。”

文章透露，梅洛尼总理和马塔雷拉总统都将在年内访问北京。

“意大利同中国之间的贸易额达到670亿欧元。意大利从中国的进口额仅次于德国；向中国的出口额达到创纪录的192亿欧元，排在第9位，而排在前10位的只有中国不是欧美国家。时尚、葡萄酒、豪华车，越来越多的中国人愿意购买意大利制造的产品。

过去一年，意大利对华投资高达130亿欧元，其中最大的是投资商是意法半导体(STMicroelectronics)以及汽车制造商斯特兰蒂斯（Stellantis）。中国在意大利的投资去年则降至49亿欧元。”



从南宋到大元——忽必烈统治下的中国 来自蒙古的中国皇帝 忽必烈1215年9月23日出生于蒙古，他是建立了大蒙古国的一代天骄成吉思汗的孙子。当时的大蒙古国由四部分组成：俄罗斯部分，中亚部分，波斯部分和中国部分。忽必烈的这张头像完成于他死后不久的1294年，图上他所穿的白色服装代表了其家乡的蒙古族萨满敎。

从南宋到大元——忽必烈统治下的中国 统一的帝国 忽必烈借鉴中国古书《易经》，将其国号改为“大元”。这是中国历史上第一次被外族所统治。然而蒙古人的统治并没有延续多久，忽必烈死后不到60年，反元起义四起，各方枭雄纷纷划地为王。1368年，朱元璋在应天称帝，建立明朝。

从南宋到大元——忽必烈统治下的中国 迁都灭南宋 在忽必烈征服了中国北部、迁都大都（今北京）后，他没有停下自己征战的脚步，而是举兵南下。1276年，南宋首都临安（今杭州）被攻下，延续了300多年的宋朝灭亡。图中绢画是宋朝时期描述一次盛筵的作品。

从南宋到大元——忽必烈统治下的中国 一战定乾坤 在中国最南端的崖门海战中，蒙古军以少胜多大败宋朝海军，南宋王朝就此覆灭。这张图描绘了这场中国古代最大一次海战的场景。

从南宋到大元——忽必烈统治下的中国 帝昺葬身大海 崖门海战时，宋朝最后一个皇帝赵昺仅8岁。据史书记载，在大势已去之时，南宋的左宰相陆秀夫背着年幼的赵昺跃入了大海。

从南宋到大元——忽必烈统治下的中国 科举制度中断 在忽必烈及其继任的统治下，已经延续了几百年的科举制度中断了，普通民众少了通过十年苦读来考取功名的这条路。在元朝，官员采用世袭制，成为了蒙古人维持社会地位、政治和民族差异的手段。

从南宋到大元——忽必烈统治下的中国 元代的大师们 少了繁忙的官务，元代的学者们可以更好地集中精力在艺术领域。此图为“元四家”之一黄公望的《富春山居图》。

从南宋到大元——忽必烈统治下的中国 “神风”助日 似乎不可战胜的元世祖忽必烈1274年和1281年两次攻打日本，都没有成功。其中的重要原因是被日本人称为“神风”的海上风暴让元军损兵折将。

从南宋到大元——忽必烈统治下的中国 发行纸币 对于忽必烈而言，贸易高效和易于管理是最重要的，宝钞（元代纸币）的发行也是基于此。这是《马可·波罗游记》中的一张配图，马可·波罗当时对于纸币非常震惊。

从南宋到大元——忽必烈统治下的中国 马可·波罗的功劳 威尼斯商人马可·波罗在元朝逗留了24年（1271年至1295年），而依据他这段经历的《马可·波罗游记》被译为很多欧洲语言，其中描述了忽必烈绚丽的宫廷生活，并将其称为英明的君主。 作者: Hans Spross



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