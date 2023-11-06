德语媒体：抗衡中国 需要勇气

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》就阿尔巴尼斯访华发表评论称，澳大利亚并没有屈从于来自中国的压力，而事实证明，澳大利亚这样做是非常值得的，也为德国等国家树立了榜样：要想战胜暴政，就不要对胁迫做出让步。这篇题为《如何抗衡中国》的评论写道：

"三年前，中国威胁澳大利亚称，要让该国面临'无法承受的后果'，但澳大利亚并未因此而出卖自己的价值观。堪培拉有关就新冠源头开展国际独立调查的提议，引得北京勃然大怒。而早在此前，面对中国日益咄咄逼人的表现，澳大利亚就一直表现得非常自信。北京对香港的打压、在南中国海的耀武扬威、以及中资企业在境外的间谍嫌疑，堪培拉政府都曾予以公开的批评。2018年，澳大利亚率先对引起广泛争议的中国网络设备供应商华为发出禁令，而出于对中国报复行动的担忧，德国联邦政府至今不敢采取类似步骤。

而事实上，澳大利亚在中国可能会面临的损失要大得多，因为对华出口曾一度占澳大利亚出口总量的40%。2020年春季，中国政府在短短几周之内，接连对价值200亿欧元的澳大利亚产品征收惩罚性关税，这也足以说明，澳大利亚也需要为其反抗世界第二大经济体的勇气付出代价。煤炭、葡萄酒和大麦的对华出口直线下降。疫情之前，几乎全部被中国上流社会所垄断的澳大利亚龙虾，一时间也上了制裁清单。此外，中国政府还全面禁止了澳大利亚的肉类进口。经济学家当时发出警告称，这场同中国这一强大贸易伙伴的争端，将使澳大利亚的经济增长下降3%，澳大利亚将因此陷入万劫不复的经济萧条状态。

如今，这类担忧早已无从谈起。澳大利亚总理阿尔巴尼斯可以昂首挺胸地在人民大会堂坦然面对曾经的施暴者。今年上半年，澳大利亚对华出口达到了前所未有的620亿欧元。而去年，澳大利亚的贸易顺差就已创下记录。一般认为，北京也将会取消针对澳大利亚葡萄酒的最后一批惩罚性关税，这也是阿尔巴尼斯为此次访华提出的先决条件。中国当时发起的一系列报复行动中，一名曾供职于中国官方电视台的澳大利亚籍女记者，被以莫须有的罪名投入监狱。数周前，她已获释并返回了家乡。"

评论指出，面对强大中国的种种胁迫，澳大利亚始终没有屈服，反而也以强硬手段作为回应。例如同英美签署AUKUS安保协定、同日本举行联合军演等等。有鉴于此，中国现在做出的让步就更加耐人寻味了。

"现在各方都在强调，澳大利亚之所以能够对来自北京的威胁无动于衷，也同该国运气好有关：中国的电动车工业离不开来自澳大利亚的锂矿。同两年前相比，为了生产电池，中国进口锂矿的数量已经增加了25倍。此外，中国也非常需要澳大利亚的铁矿和液化气。中国对澳煤实施禁运之后，中国只能去俄罗斯和印尼寻找新的货源，而澳大利亚则在日本和印度为澳煤找到了新卖家。

这类矿产资源显然是德国所不具备的。但澳大利亚出口商开辟新市场的勇气，却是值得学习的榜样。与此同时，澳大利亚新政府对华政策的措辞也有所缓和。

《时代》周报也对澳大利亚总理七年多来的首次访华行程进行了报道：

"去年，以阿尔巴尼斯为首的澳大利亚自由派政府上台之后，澳中关系就出现了缓和的迹象。出于同澳大利亚建立'健康稳定'关系的期望，中国取消了对澳大利亚原材料的惩罚性关税。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。澳大利亚籍女记者成蕾被关押三年之后前不久重获自由，也被观察家普遍认为是双边关系进一步缓解的迹象。

尽管双边关系有所缓解，但阿尔巴尼斯仍表示，将会继续对同中国的分歧保持清醒认识。他表示，澳大利亚不会同中国进行战略协调：'我们将在可以合作的领域，同中国开展合作，而在必须存在分歧的领域也必须保留分歧。'"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究