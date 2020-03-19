德语媒体：抗疫如何不忘价值观?

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"抗击疫情 我们不能忘记价值观"为题，刊发评论指出，具有疾控中心地位的德国罗伯特·科赫研究所(RKI)使用德国电信的手机大数据来分析人群的总体流动趋势，这是一种十分危险的做法。

作者注意到，目前德国电信还只是提供匿名大数据，联邦政府数据保护专员也没有对这种做法提出异议，但实际上，这是一种"试水"侵犯公民权利的行为，而且有消息显示，疾控部门正在酝酿用手机通信记录来追查具体的密切接触者。

"在中国等其他国家，这种做法还要更进一步。比如中国就开发了手机应用程序，用来精确记录每一个人的移动轨迹。短短几周前，中国的这种做法还被德国人批评为全面监控，可是今天，这里的人们也突然认为这是用来抗击疫情的一种可行手段。"

"这是一种非常危险的趋势。德国政府动员一切力量遏制疫情蔓延，这是好事。许多决策迅速做出，这固然也很不错。可是，每一步骤仍然必须要深思熟虑。"

"我们不能为了抗击病毒而从根本上质疑我们的价值观。我们拥有严格的个人数据保护法规，这很好，也很正确。只有在绝对紧急的情况下，才应该去限缩。新冠疫情在德国爆发，已经让我们舍弃了很多东西，我们不能再忘记我们的价值观。"

德国警察在慕尼黑劝告年轻人遵守防疫规定

柏林出版的《每日镜报》则以"当前危机中，政府可以、也必须采取威权措施"为题，刊发评论认为，德国政府为抗击疫情推出的一系列限缩人权的紧急措施是合理的，但是切不可对这种限制轻描淡写地欣然接受。

作者指出，西方民主制度的根基就在于民众对政权的信任，因此政府做出的一切决策都必须有充分而清晰的理由。对于限制民众行动自由这种严重限缩人权的行为，更是如此。

"在当前的特殊时期，民众的这一权利当然可以被政府所限制。但是，对于这种侵犯最最基本、最最原始的自由权利的行为，我们决不能轻描淡写。问题的关键不在于：我们要在家里待多久。关键在于：这是一种强加的措施，在一定的时间内冻结一项基本人身权利。"

"中共当局不久前以极端措施应对疫情危机时，我们在说，威权国家的做法绝对不能成为民主国家的榜样。如今，随着欧美病例数的增长，这种呼声越来越轻了。但是，默克尔总理依然应该拿出令人信服的解释，告诉大家，我们为什么依然和专制国家有着本质的区别，为什么依然要捍卫我们的价值观。行动自由是一项宝贵的权利。尽管限制这项权利有其紧迫性，但是我们依然应当怀念它。在这极端艰难的时刻，我们对自己的行为进行了必要的调整，因此我们也可以对一个美好世界依旧满怀希望。"

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