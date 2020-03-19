 德语媒体：抗疫如何不忘价值观? | 媒体看中国 | DW | 19.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：抗疫如何不忘价值观?

疫情给战后德国带来了前所未有的危机。在这艰难时刻，像中国那样限制隐私、行动自由等人权的做法是否合理？《每日镜报》指出，这是合理的。《商报》则认为，德国舆论几周前还在抨击中国侵犯人权，现在自己也开始支持，这种趋势十分危险。

Blick auf das Smartphone (picture-alliance/dpa/T. Engel)

罗伯特-科赫研究所使用手机大数据进行疫情分析，引发关注

DW.COM

一些人、尤其是孩子们难以理解，为什么我们在冠状病毒时代突然要采取社会隔离措施。社交媒体上涌现出不少视频动画，向人们解释，这一点为什么如此重要。 (17.03.2020)

德国总理表示，2/3的人口将在今后两三年内都被病毒感染。英国政府则被认为寄希望于“群体免疫”，首相还让民众做好“失去所爱之人”的准备。面对疫情，欧洲国家的防疫策略有着怎样的特点？又面临怎样的风险？ (17.03.2020)

疫情当前，“说走就走”的旅行自由已经不复存在，包括德国在内的很多欧盟国家开始关闭边境。德国政府还警告民众，尽可能放弃去国外的计划。  (16.03.2020)

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"抗击疫情 我们不能忘记价值观"为题，刊发评论指出，具有疾控中心地位的德国罗伯特·科赫研究所(RKI)使用德国电信的手机大数据来分析人群的总体流动趋势，这是一种十分危险的做法。

作者注意到，目前德国电信还只是提供匿名大数据，联邦政府数据保护专员也没有对这种做法提出异议，但实际上，这是一种"试水"侵犯公民权利的行为，而且有消息显示，疾控部门正在酝酿用手机通信记录来追查具体的密切接触者。

"在中国等其他国家，这种做法还要更进一步。比如中国就开发了手机应用程序，用来精确记录每一个人的移动轨迹。短短几周前，中国的这种做法还被德国人批评为全面监控，可是今天，这里的人们也突然认为这是用来抗击疫情的一种可行手段。"

"这是一种非常危险的趋势。德国政府动员一切力量遏制疫情蔓延，这是好事。许多决策迅速做出，这固然也很不错。可是，每一步骤仍然必须要深思熟虑。"

"我们不能为了抗击病毒而从根本上质疑我们的价值观。我们拥有严格的个人数据保护法规，这很好，也很正确。只有在绝对紧急的情况下，才应该去限缩。新冠疫情在德国爆发，已经让我们舍弃了很多东西，我们不能再忘记我们的价值观。"

Deutschland Corona-Krise | Jugendliche draußen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

德国警察在慕尼黑劝告年轻人遵守防疫规定

柏林出版的《每日镜报》则以"当前危机中，政府可以、也必须采取威权措施"为题，刊发评论认为，德国政府为抗击疫情推出的一系列限缩人权的紧急措施是合理的，但是切不可对这种限制轻描淡写地欣然接受。

作者指出，西方民主制度的根基就在于民众对政权的信任，因此政府做出的一切决策都必须有充分而清晰的理由。对于限制民众行动自由这种严重限缩人权的行为，更是如此。

"在当前的特殊时期，民众的这一权利当然可以被政府所限制。但是，对于这种侵犯最最基本、最最原始的自由权利的行为，我们决不能轻描淡写。问题的关键不在于：我们要在家里待多久。关键在于：这是一种强加的措施，在一定的时间内冻结一项基本人身权利。"

"中共当局不久前以极端措施应对疫情危机时，我们在说，威权国家的做法绝对不能成为民主国家的榜样。如今，随着欧美病例数的增长，这种呼声越来越轻了。但是，默克尔总理依然应该拿出令人信服的解释，告诉大家，我们为什么依然和专制国家有着本质的区别，为什么依然要捍卫我们的价值观。行动自由是一项宝贵的权利。尽管限制这项权利有其紧迫性，但是我们依然应当怀念它。在这极端艰难的时刻，我们对自己的行为进行了必要的调整，因此我们也可以对一个美好世界依旧满怀希望。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

相关内容

China Wuhan | Medizinisches Personal im Red Cross Hospital

新冠疫情：湖北首日“零新增” 武汉放宽隔离 19.03.2020

中国官方宣布，3月19日，全国范围内没有本土新增病例。但与此同时，境外输入型病例却有所增加。重灾区武汉的限制性措施已经有所放松。

Online-Datenschutz | Smartphone

德语媒体：新冠病毒与数据保护 18.03.2020

在中国抗击疫情的过程中，智能手机的通话记录和定位技术在查找感染者方面发挥了重要作用。但在欧洲，这些信息却是神圣不可侵犯的个人隐私。

Deutschland Berlin | Coronavirus | Ansprache Angela Merkel, Bundeskanzlerin

默克尔：德国面临二战以来的最大挑战 18.03.2020

在新冠疫情蔓延欧洲，德国感染人数也不断上升的背景下，联邦总理默克尔罕见地直接向全体国民发出呼吁。在周三发表的电视讲话中，她提醒民众遵守相关防疫规定，将公共生活限制到最低限度“关乎生死存亡”。与此同时，德国出现首个实行“禁足令”的地区。

广告