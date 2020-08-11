德语媒体：抗争勇气与专制权力同步增长

(德国之声中文网) 周四出版的《时代周报》以"怒气和勇气"为题，刊发评论指出，欧洲不应该对白俄罗斯、黎巴嫩以及香港民众的反政府抗争视而不见。

"如果我们盘点一下，世界上到底有多少掌权者正在滥用权力，我们将倍感绝望。在白俄罗斯，所谓的总统正在让他的民众遭到当街殴打。在黎巴嫩，掌权的军阀长期以来巧取豪夺，导致半个首都被炸毁、整个国家破碎飘摇。在香港，中国当局本周一抓捕了十名反对派人士，其中包括71岁的传媒业大亨黎智英。"

"乍看之下，这些新闻事件似乎意味着专制者、腐败者越来越有权势，希望则在慢慢消逝。但是，即便在如今这个时代，残暴与贪婪业只是历史进程的灰暗一面。而在历史的另一面，则是那些面对万千种让人绝望的理由时，依然不愿轻言放弃的民众。他们反而走上了明斯克、贝鲁特、香港的街头，因为他们不愿再被轻视、被恐吓、被压制。他们清楚自己面临的风险，却依然化勇气、怒气为斗争的力量。他们为根椽片瓦而战、为自由选举而战、为反抗滥权而战。"

文章接着指出，数十万黎巴嫩民众在爆炸后无家可归，可是他们在清理废墟后走上了街头去推翻政府；香港民众在黎智英被捕后也爆买《苹果日报》。"黎巴嫩离欧洲很近，而中国也是欧洲最重要的贸易伙伴之一。在这些地方发生的一切，和我们欧洲都有关系。在过去十年中，全世界的专制者、腐败者似乎都在势不可挡地崛起。但是反抗他们的力量也在同步增长。这个历史进程还没有结束，白俄罗斯、黎巴嫩、香港民众的怒气和勇气决定了这一点。"

俄罗斯将同中国在稀土领域展开竞争。杜塞尔多夫出版的德国《商报》写道，俄罗斯希望能在2030年时成为世界第二大稀土生产国。

为此，"俄罗斯在今后10年里投资15亿美元，发展成为继中国之后全球第二大稀土生产国。俄罗斯工商业副部长周三（8月12日）在对路透社的采访中说，国家将以税务优惠以及低息贷款等形式启动11个项目，将稀土产能在2030年之前提升至占全球10%的比例。目前俄罗斯的全球稀土占比仅为1,3%。"

稀土包括17种化学元素，它们是现代科技产品手机以及军事装备中不可或缺的原材料。目前，中国是稀土开采最大的国家，产量占全球总量的63%。

俄罗斯工业副部长说，即便到十年后，中国仍会继续控制市场。但俄罗斯的目标是在2030年至少拿到老二的地位，"在2025年前基本实现俄罗斯稀土不依赖国外、2026年以后甚至可以出口的目标。"

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