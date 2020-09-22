德语媒体：抖音，欧洲应该拿你怎么办？

（德国之声中文网）“抖音的效用好比饮一番美酒，你原本就是想喝上一杯。但不小心一瓶酒都喝空了，你就去地窖里找下一瓶。一旦打开这个应用，就很难就关上它。”《法兰克福汇报》昨日（9月27日）发表的一篇文章开头这样形容抖音，文章写道：“每看完一部小视频，数据算法就会更了解什么样的内容会吸引你。中国发明了Tiktok这种数码毒剂。”

抖音的问题是，20亿用户只能看到中国人想让他们看的东西。这一点美国总统特朗普也提出了警告。抖音被指有着严格的审核战略阻止批评性内容。作者Morten Freidel写道：“没有人知道控制这一切的数据算法，但他们为谁服务是非常清楚的。中国给自己定下的目标是成为人工智能领域的世界领导者。为了实现这一目标，需要大量的数据。Tiktok用户可以免费提供。每个视频都是计算机的学习材料。他们可以学习如何识别维吾尔族人，或者预测某人会做什么。这些知识可以用来监控体制的反对者。因此，这个应用不仅对美国，而且对欧洲也构成了战略威胁。”

标题为“我们需要欧洲的网络”（Wir brauchen europäische Netzwerke）认为，面对这种威胁，欧盟有两个选择：“可以对网络进行监管，使其不再造成任何损害。或者可以发展一个适合欧洲的社交网络。现在说这些并不算晚。当欧洲人推出空客时，美国飞机制造商已经占据了主导地位。不过随着时间的推移，空客现在成了波音公司最激烈的对手。这样的努力在社交媒体上也是值得的。因为欧洲的社交媒体将凸显欧洲的一个核心特征：公开辩论。”

习近平的小目标

习近平承诺中国要在2060年达到碳中和。这引起了德国《日报》（taz）的关注，该媒体周一发表的一篇题为 “一场公关还是真心能源转型”（PR-Nummer oder echte Energiewende?）的文章写道： “确实，从气候政策的角度来看，中国的二氧化碳排放量大约占全球总量的30%，如果这个国家希望在2060年达到碳中和，这当然是好事。习近平也曾宣布中国的二氧化碳排放量力争在2030年前达到峰值……不过，从行动上来看，中国各省规划却恰恰相反。英国能源研究机构 CarbonBrief 的一份分析报告认为，中国在疫情之下推出的刺激方案中，能源消耗最高的8个省份希望投入化石燃料项目的资金2700亿欧元是绿色项目670亿欧元的3倍多。这将导致二氧化碳排放量进一步增加。”

作者接着指出，2008年金融危机后，中国的经济刺激计划虽然给重工业和建筑业带来繁荣，但也创下了一个国家三年内二氧化碳排放量最大增长的新纪录。

分析报告认为，继续在化石燃料基础设施上的投资，与国家宣布将尽快达到二氧化碳排放峰值的做法相互矛盾。

减排温室气体 方法多种多样 气候的头号大敌：化石能源 全球范围的温室气体排放量在不断增加：年排放量现已超过500亿吨，是1970年的两倍。气候的头号大敌是化石能源，70%的排放量皆来源于此。不过，人类仍拥有阻止气候变化的多种手段。

减排温室气体 方法多种多样 富国需承担主要责任 过去十年中温室气体排放量增加，主要责任在于工业国家。如今，亚洲、中东和发展中国家是温室气体排放大国。较穷国家的人均温室气体排放量为1.5吨，富国的人均排放量则为13吨。

减排温室气体 方法多种多样 当务之急：采取行动 自1880年以来，全球气温上升了0.9度，二氧化碳的大气浓度从290ppm增加到400ppm。若不采取有效行动，到2030年该浓度将增至450ppm，气温也将上升两度，至2100年将上升6度。

减排温室气体 方法多种多样 人类的灾难 对许多人而言，气候变化的后果不堪设想。许多气候研究人员预计：海平面将上升、许多岛屿将消失、海滨城市将被淹没，许多地区和城市的生活则因为高温而令人难以忍受。

减排温室气体 方法多种多样 多方行动 刻不容缓 科学家要求立刻采取行动：目标是实现产能不靠煤、油、气。另外，必须更加有效地使用能源。除了在技术和结构方面作出改变以外，改变消费习惯也很重要。

减排温室气体 方法多种多样 取消燃煤 益处多多 减少温室气体排放，能源供应商可立下汗马功劳。尽快取消燃煤将特别有益，因为约30%的温室排放量由燃煤造成。

减排温室气体 方法多种多样 舒适的环保 全球近20%的温室气体来自于建筑物。现代建筑物目前已基本可以不用依赖化石燃料供能。它们隔离效果好，所以节省能源。其供电和取暖所需能源大部分来自太阳能

减排温室气体 方法多种多样 创新降低环保成本 100%不用排放二氧化碳的供能不无可能。风能、水能和太阳能尤其廉价。由于有针对性的推行和批量生产，起初昂贵的太阳能电源逐渐便宜。

减排温室气体 方法多种多样 通过积极政策进行调控 我们现在的政策决定后代的未来。值得推荐的政策有：逐渐取消化石能源的补贴、征收温室气体排放费、推行高效和可再生能源。

减排温室气体 方法多种多样 减少大气中的二氧化碳 植物生长需要二氧化碳。植树造林是减少大气中二氧化碳含量的一种办法。 作者: Gero Rueter/安静



文章作者Fabian Kretschmer接着写道：“习近平讲话后，中国对碳中和的理解到底是什么，如何实施，目前还不清楚……全球能源政策中心的能源专家涂建军（Kevin Tu）接受《南华早报》采访时表示，如果中国想实现气候中立的宏伟目标，就必须在清洁能源方面更加努力 ，关键的问题是，政府会有多大的决心，中国增加可再生能源的潜力很大，但由于有着不同的利益相关者，发展可再生能源的阻力很大。”

亚洲能源专家劳里露瓦莉塔（Lauri Myllyvirta）表示，习近平的承诺更多的是一场公关，有可能会使中国社会去实现新的目标。他认为：“如果给官僚们发出一个信号，这个愿景是需要从现在开始实施的，这可以让中国的能源革命全面展开。“即将到来的五年计划将说明一切。

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