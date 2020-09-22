 德语媒体：抖音，欧洲应该拿你怎么办？ | 媒体看中国 | DW | 28.09.2020

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德语媒体：抖音，欧洲应该拿你怎么办？

《法兰克福汇报》发表的一篇文章认为，Tiktok这个热门应用不仅对美国，对欧洲也构成了战略威胁。面对这种情况，欧洲应该怎么做？文章给出了建议。另外，习近平发出中国要在2060年达到碳中和的承诺也引起了德媒的关注。

TikTok App Smartphone Handy Symbolbild (Drew Angerer/Getty Images)

在Tiktok，用户每看完一部小视频，数据算法就会更了解什么样的内容会吸引这名用户

（德国之声中文网）“抖音的效用好比饮一番美酒，你原本就是想喝上一杯。但不小心一瓶酒都喝空了，你就去地窖里找下一瓶。一旦打开这个应用，就很难就关上它。”《法兰克福汇报》昨日（9月27日）发表的一篇文章开头这样形容抖音，文章写道：“每看完一部小视频，数据算法就会更了解什么样的内容会吸引你。中国发明了Tiktok这种数码毒剂。”

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中国政府把Google等国际通用的社交媒体以及Youtube赶出中国，才带来了微信与抖音的兴旺。而现在，微信和抖音利用了西方市场的开放，反过来进入国际市场。这就是中国公司在国际上"不对称"的扩展。只要中国政府无法解决在国际社会特别是发达的西方社会的政治信任问题，将自己"关键技术"在国际市场上作为"硬通货"推销，将仍会不断受到阻碍。  

美国媒体报导，脸书创办人扎克伯格以个人名义警告多位美国政要提防TikTok，很可能是促成近日特朗普政府扩大打击TikTok的原因之一。TikTok除了抗议脸书违反公平竞争原则，也对美国联邦政府提告，试图摆脱困境。

抖音海外版TikTok正处在风口浪尖。被一些德国批评的声音称为“变傻利器”的TikTok在德国也有许多用户，尤其是年轻人。其中人气最旺的是一位摩洛哥裔小哥。他成功的秘诀是什么呢？

抖音的问题是，20亿用户只能看到中国人想让他们看的东西。这一点美国总统特朗普也提出了警告。抖音被指有着严格的审核战略阻止批评性内容。作者Morten Freidel写道：“没有人知道控制这一切的数据算法，但他们为谁服务是非常清楚的。中国给自己定下的目标是成为人工智能领域的世界领导者。为了实现这一目标，需要大量的数据。Tiktok用户可以免费提供。每个视频都是计算机的学习材料。他们可以学习如何识别维吾尔族人，或者预测某人会做什么。这些知识可以用来监控体制的反对者。因此，这个应用不仅对美国，而且对欧洲也构成了战略威胁。”

标题为“我们需要欧洲的网络”（Wir brauchen europäische Netzwerke）认为，面对这种威胁，欧盟有两个选择：“可以对网络进行监管，使其不再造成任何损害。或者可以发展一个适合欧洲的社交网络。现在说这些并不算晚。当欧洲人推出空客时，美国飞机制造商已经占据了主导地位。不过随着时间的推移，空客现在成了波音公司最激烈的对手。这样的努力在社交媒体上也是值得的。因为欧洲的社交媒体将凸显欧洲的一个核心特征：公开辩论。”

习近平的小目标

习近平承诺中国要在2060年达到碳中和。这引起了德国《日报》（taz）的关注，该媒体周一发表的一篇题为 “一场公关还是真心能源转型”（PR-Nummer oder echte Energiewende?）的文章写道： “确实，从气候政策的角度来看，中国的二氧化碳排放量大约占全球总量的30%，如果这个国家希望在2060年达到碳中和，这当然是好事。习近平也曾宣布中国的二氧化碳排放量力争在2030年前达到峰值……不过，从行动上来看，中国各省规划却恰恰相反。英国能源研究机构 CarbonBrief 的一份分析报告认为，中国在疫情之下推出的刺激方案中，能源消耗最高的8个省份希望投入化石燃料项目的资金2700亿欧元是绿色项目670亿欧元的3倍多。这将导致二氧化碳排放量进一步增加。”

作者接着指出，2008年金融危机后，中国的经济刺激计划虽然给重工业和建筑业带来繁荣，但也创下了一个国家三年内二氧化碳排放量最大增长的新纪录。

分析报告认为，继续在化石燃料基础设施上的投资，与国家宣布将尽快达到二氧化碳排放峰值的做法相互矛盾。

  • Deutschland Energie Kohlekraftwerk bei Cottbus

    减排温室气体 方法多种多样

    气候的头号大敌：化石能源

    全球范围的温室气体排放量在不断增加：年排放量现已超过500亿吨，是1970年的两倍。气候的头号大敌是化石能源，70%的排放量皆来源于此。不过，人类仍拥有阻止气候变化的多种手段。

  • Braunkohle-Bagger

    减排温室气体 方法多种多样

    富国需承担主要责任

    过去十年中温室气体排放量增加，主要责任在于工业国家。如今，亚洲、中东和发展中国家是温室气体排放大国。较穷国家的人均温室气体排放量为1.5吨，富国的人均排放量则为13吨。

  • Symbolbild Wüste Dürre

    减排温室气体 方法多种多样

    当务之急：采取行动

    自1880年以来，全球气温上升了0.9度，二氧化碳的大气浓度从290ppm增加到400ppm。若不采取有效行动，到2030年该浓度将增至450ppm，气温也将上升两度，至2100年将上升6度。

  • Butuan Philippinen Flut Überschwemmung Umweltkatastrophe Agaton

    减排温室气体 方法多种多样

    人类的灾难

    对许多人而言，气候变化的后果不堪设想。许多气候研究人员预计：海平面将上升、许多岛屿将消失、海滨城市将被淹没，许多地区和城市的生活则因为高温而令人难以忍受。

  • Fahrradfahrer in Amsterdam

    减排温室气体 方法多种多样

    多方行动 刻不容缓

    科学家要求立刻采取行动：目标是实现产能不靠煤、油、气。另外，必须更加有效地使用能源。除了在技术和结构方面作出改变以外，改变消费习惯也很重要。

  • Stadtpanorama von Köln (Skyline) NEU

    减排温室气体 方法多种多样

    取消燃煤 益处多多

    减少温室气体排放，能源供应商可立下汗马功劳。尽快取消燃煤将特别有益，因为约30%的温室排放量由燃煤造成。

  • Deutschland Solarsiedlung von Rolf Disch in Freiburg

    减排温室气体 方法多种多样

    舒适的环保

    全球近20%的温室气体来自于建筑物。现代建筑物目前已基本可以不用依赖化石燃料供能。它们隔离效果好，所以节省能源。其供电和取暖所需能源大部分来自太阳能

  • Solarpark Templin in Ostdeutschland

    减排温室气体 方法多种多样

    创新降低环保成本

    100%不用排放二氧化碳的供能不无可能。风能、水能和太阳能尤其廉价。由于有针对性的推行和批量生产，起初昂贵的太阳能电源逐渐便宜。

  • Klimarettung mit Erneuerbaren und Effizienz Symbolbild

    减排温室气体 方法多种多样

    通过积极政策进行调控

    我们现在的政策决定后代的未来。值得推荐的政策有：逐渐取消化石能源的补贴、征收温室气体排放费、推行高效和可再生能源。

  • Teaser / Global Ideas / Brasilien / für die Globalideas Webseite

    减排温室气体 方法多种多样

    减少大气中的二氧化碳

    植物生长需要二氧化碳。植树造林是减少大气中二氧化碳含量的一种办法。

    作者: Gero Rueter/安静


文章作者Fabian Kretschmer接着写道：“习近平讲话后，中国对碳中和的理解到底是什么，如何实施，目前还不清楚……全球能源政策中心的能源专家涂建军（Kevin Tu）接受《南华早报》采访时表示，如果中国想实现气候中立的宏伟目标，就必须在清洁能源方面更加努力 ，关键的问题是，政府会有多大的决心，中国增加可再生能源的潜力很大，但由于有着不同的利益相关者，发展可再生能源的阻力很大。”

亚洲能源专家劳里露瓦莉塔（Lauri Myllyvirta）表示，习近平的承诺更多的是一场公关，有可能会使中国社会去实现新的目标。他认为：“如果给官僚们发出一个信号，这个愿景是需要从现在开始实施的，这可以让中国的能源革命全面展开。“即将到来的五年计划将说明一切。

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点


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