德语媒体：抖音，欧洲应该拿你怎么办？

《法兰克福汇报》发表的一篇文章认为，Tiktok这个热门应用不仅对美国，对欧洲也构成了战略威胁。面对这种情况，欧洲应该怎么做？文章给出了建议。另外，习近平发出中国要在2060年达到碳中和的承诺也引起了德媒的关注。
（德国之声中文网）“抖音的效用好比饮一番美酒，你原本就是想喝上一杯。但不小心一瓶酒都喝空了，你就去地窖里找下一瓶。一旦打开这个应用，就很难就关上它。”《法兰克福汇报》昨日（9月27日）发表的一篇文章开头这样形容抖音，文章写道：“每看完一部小视频，数据算法就会更了解什么样的内容会吸引你。中国发明了Tiktok这种数码毒剂。”
抖音的问题是，20亿用户只能看到中国人想让他们看的东西。这一点美国总统特朗普也提出了警告。抖音被指有着严格的审核战略阻止批评性内容。作者Morten Freidel写道：“没有人知道控制这一切的数据算法，但他们为谁服务是非常清楚的。中国给自己定下的目标是成为人工智能领域的世界领导者。为了实现这一目标，需要大量的数据。Tiktok用户可以免费提供。每个视频都是计算机的学习材料。他们可以学习如何识别维吾尔族人，或者预测某人会做什么。这些知识可以用来监控体制的反对者。因此，这个应用不仅对美国，而且对欧洲也构成了战略威胁。”
标题为“我们需要欧洲的网络”（Wir brauchen europäische Netzwerke）认为，面对这种威胁，欧盟有两个选择：“可以对网络进行监管，使其不再造成任何损害。或者可以发展一个适合欧洲的社交网络。现在说这些并不算晚。当欧洲人推出空客时，美国飞机制造商已经占据了主导地位。不过随着时间的推移，空客现在成了波音公司最激烈的对手。这样的努力在社交媒体上也是值得的。因为欧洲的社交媒体将凸显欧洲的一个核心特征：公开辩论。”
习近平承诺中国要在2060年达到碳中和。这引起了德国《日报》（taz）的关注，该媒体周一发表的一篇题为 “一场公关还是真心能源转型”（PR-Nummer oder echte Energiewende?）的文章写道： “确实，从气候政策的角度来看，中国的二氧化碳排放量大约占全球总量的30%，如果这个国家希望在2060年达到碳中和，这当然是好事。习近平也曾宣布中国的二氧化碳排放量力争在2030年前达到峰值……不过，从行动上来看，中国各省规划却恰恰相反。英国能源研究机构 CarbonBrief 的一份分析报告认为，中国在疫情之下推出的刺激方案中，能源消耗最高的8个省份希望投入化石燃料项目的资金2700亿欧元是绿色项目670亿欧元的3倍多。这将导致二氧化碳排放量进一步增加。”
作者接着指出，2008年金融危机后，中国的经济刺激计划虽然给重工业和建筑业带来繁荣，但也创下了一个国家三年内二氧化碳排放量最大增长的新纪录。
分析报告认为，继续在化石燃料基础设施上的投资，与国家宣布将尽快达到二氧化碳排放峰值的做法相互矛盾。
文章作者Fabian Kretschmer接着写道：“习近平讲话后，中国对碳中和的理解到底是什么，如何实施，目前还不清楚……全球能源政策中心的能源专家涂建军（Kevin Tu）接受《南华早报》采访时表示，如果中国想实现气候中立的宏伟目标，就必须在清洁能源方面更加努力 ，关键的问题是，政府会有多大的决心，中国增加可再生能源的潜力很大，但由于有着不同的利益相关者，发展可再生能源的阻力很大。”
亚洲能源专家劳里露瓦莉塔（Lauri Myllyvirta）表示，习近平的承诺更多的是一场公关，有可能会使中国社会去实现新的目标。他认为：“如果给官僚们发出一个信号，这个愿景是需要从现在开始实施的，这可以让中国的能源革命全面展开。“即将到来的五年计划将说明一切。
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