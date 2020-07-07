德语媒体：抖音或重蹈华为覆辙

（德国之声中文网）《南德意志报》的报道称，在港版国安法出台的背景下，TikTok退出香港市场，是为了避免出现不得不向当局提供数据的窘境。文章介绍了TikTok在国际市场的成功，以及它与中国大陆版的抖音的不同角色。接着引用柏林墨卡托中国研究中心专家John Lee的分析："退出香港，使得TikTok有可能避免政治问题。中国和美国都可能通过香港当局提出索取用户数据的要求。而美国对TikTok是个更为重要的市场。"

但在美国，TikTok可能遭遇同华为一样的命运。美国国务卿已威胁说要考虑禁止此类来自中国的社交媒体应用，印度已经禁止了包括TikTok在内的59款中国手机应用。文章接着写道：

"墨卡托研究中心的John Lee说，互联网站和应用软件是中国经济中最具活力的行业，因此也受到政府的支持，中国市场的饱和使得应用开发商越来越重视在国外市场取得成功。因此对TikTok来说，继在最大市场印度被禁之后，在美国也面临封禁，这一点格外的苦涩。

中国与世界其它国家的摩擦，加速了走向所谓'分裂网'（Splinternet）的发展，这也是业界人士发出的警告：各个国家处于政治原因闭关自封，互联网变得碎片化。苹果和谷歌的应用商店成为权力斗争的竞技场。"

若即若离？

《每日镜报》发表署名评论"道德需要勇气"（Moral braucht Mut），点评德国政府对香港未来及国安法引发矛盾的立场。作者指出，德国外长马斯会见香港学运领袖黄之锋是一个"历史性的姿态"，但仅仅是姿态而已。

"现在，中央政府新的国安法让1997年英国移交这一殖民地主权时以条约形式对这个特别行政区承诺的所有自由突然面临荡然无存的威胁，政治诉求显而易见--必须遵守契约。考虑到香港在其特殊性之外还会成为一个具有历史性示范作用的先例，恪守这一契约就更显重要。由于靠近台湾，香港是一个地缘战略的堡垒，也是一个国际金融交易不可或缺的重镇。在抗争活动的背景下，很多业务已经出现转移到新加坡的苗头。但联邦总理默克尔迄今对此仅仅表示了一下'忧虑'而已。"

"该怎么办呢？鉴于欧洲与中国多层面的交织，与中国完全'脱钩'--这一说法出自美国共和党人、又被此间施普林格出版集团老板德普夫纳（Mathias Döpfner）化为己用的--既不可能也不具有实际意义。首先，这才会让中国摆脱所有外部压力，不再给尚存的温和派声音保留任何空间。其次，这会让一场以自我优越感为核心的讨论进一步深化，却忽视了这样一个事实：尽管对习近平大张旗鼓的宣传机器存有质疑，但大部分中国人对本国的体制和政府还是相当满意的。

我们需要的是一种各个层面上有选择的对应。德国可以加入向国际刑事法院的起诉；可以像加拿大那样暂停执行与香港之间的引渡协议；或者做到让德国的讲堂里不再有告发自己同学的爱国监督者，而不是像特朗普那样要把中国学生都拒之大学门外。但根本的前提是，要愿意公开地谈论中国的不良行径。但到现在为止，还缺乏这样的意愿。"

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