德语媒体：投资中国 风险自负

（德国之声中文网）《世界报》报道称，大众公司的在华投资计划，其实并不涉及该公司设在新疆乌鲁木齐的工厂，而是要对中国其他地区的大众工厂进行更新改造。不过，正如《世界报》所报道的那样，其他工厂更新改造后出产的原配件，仍有可能会被提供给乌鲁木齐大众工厂所使用，因此联邦政府拒绝了为这一投资计划提供担保。这篇题为《投资中国 风险自负》的报道写道：

"联邦政府上述决定在经济届引起了极大的轰动。这可能标志着德国经济政策的重大转折。过去几十年以来，德国企业在动荡地区进行投资和贸易时，都会理所当然地获得联邦政府的贷款担保。现在经济界很多人都在担心，德国政府将不会再为他们扮演坚强后盾了。绿党籍经济部长哈贝克发出的信号可以这样来解读：谁要想去新疆再教育营附近投资建厂，一切风险只能自己承担。

除了大众和西门子之外，化工巨头巴斯夫也受到了影响。对于来自柏林的信号，巴斯夫也做出了明确的回复：目前本公司未就中国业务向联邦政府提出担保申请，但'迄今为止，本公司中国业务的贷款担保申请都获得了政府的批准，我们希望今后仍会如此。'

一旦这种期望落空，又会怎么样呢？就经济实力而言，无论是大众，还是巴斯夫都不需依赖国家的借贷担保。但政治信号对这些企业则意义重大。这两家公司是依照中国共产党的意愿在新疆投资建厂的，这也就决定了从新疆撤厂的难度。2020年，巴斯夫曾聘请独立经济审计师对其设在库尔勒的工厂进行全面检查。最后的检查结果是，巴斯夫这家工厂中'未发现任何强制劳动或违反人权标准的迹象。'"

对于大众公司在新疆开办工厂而招致的批评，该公司总裁迪斯（ Herbert Diess）并不认同。他表示，大众进入新疆，对改善当地的人权状况是有帮助的。《世界报》继续写道：

"德国企业因中国业务而陷入的两难境地似乎无药可解。德国机械制造业联合会主席布鲁德曼（ Thilo Brodtmann）表示：'中国市场庞大，对德国工业界至关重要。'因此放弃中国业务并不是一个选项。他表示，仅德国机械制造业每年的对华出口额就高达大约200亿欧元。业内同行相互交流，也总是无法回避中国这个话题。'但企业已经开始变得谨慎了，对于风险过于集中的担忧已经越来越普遍。'总之，德中企业合作的方式正在发生变化。

政界的寒冷氛围正在产生影响，而这种变化则来自德中双方。布鲁德曼说：'比对中国的对俄政策以及对欧政策，显然中国对和欧盟开展全面合作的热情并不高。'中国在向全世界出口其产品，'但却对外封锁其本国市场。'德国机械制造业联合会建议企业应寻找新的生产基地或转往亚洲其他国家。"

《明镜》发表长篇分析文章认为，大众公司的对华投资计划未能获得联邦政府的贷款担保，有可能意味着，柏林努力推动对华经济合作的时代已经接近尾声。文章写道：

"多年以来，德国政界几乎一致认为，为企业对华投资提供担保，对德国来说也是一件好事。因为人们相信，企业对华投资相当于将生产线扩展至中国，而专业技术则会继续留在德国境内。但博世集团、大陆集团以及一些汽车企业却正在将研发部门也逐步转移至中国，并就地为中国市场提供服务，这也符合中国政府实现经济自主的要求。墨卡托中国研究所的塞巴斯蒂安（Gregor Sebastian）表示：'德国政府显然已经开始自问，我们为什么要为这些向中国转移技术的行为提供政府担保呢？'

德国政府为企业对外投资所提供的担保越来越以中国业务为重点。担保金额从2012年的60亿欧元，已经降至26亿欧元，但与此同时，中国业务所占份额却升至75%。按照塞巴斯蒂安的说法，德国汽车企业对华投资的近三分之一都获得了政府担保。而过去两年当中，申请的担保金额明显提高，这说明企业非常清楚，对华投资的地缘政治风险正在提升。这种局面也增加了德国经济部长手中的筹码，企业只有在人权和环保领域做出更多努力，才能获得政府的投资担保。"

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