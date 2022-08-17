德语媒体："扰乱公共秩序"的服装

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》报道称，日本流行文化在中国也有很多粉丝，将自己打扮成日本动漫人物的年轻人大有人在。八月十五日，二战日本宣布投降77周年纪念日之际，一名苏州女子因身穿和服被警方带走的视频在中国社交网络广泛转播，并引起了轩然大波。这篇题为《扰乱社会秩序的服装》的报道写道：

"在自由派圈中，该事件被视为是中国民族主义进一步高涨的标志，显示中国正变得更加自我封闭，并排斥一切外国文化影响。一名女性评论员以激进的措辞写道：'他们先是带走穿和服的人，然后就会带走看日本动漫的人，接下来会带走认识日本人的人，最后所有接触过外国文化的人都会被带走。'宣传领域的知名人士胡锡进也写道，穿和服本身不应被禁止，但穿和服应顾及到'大多数人的感受'。他表示，鉴于日本支持美国对中国的封堵，人们对和服的感知已经不同以往。此番表述显然是指日方对中国在台海军演所提出的抗议。有关和服女孩的文章在网上迅速传播，而审查机构也以同样快的速度一律予以删除。当事女孩的微博也已被关闭。

和服女孩事件的发生显然会令苏州地方政府很不开心。该市一直以拥有近三千家日资企业而自豪。和服女孩拍摄照片时所选的街道，也绝非出于偶然，这条街上因集中了大量日本餐厅和商铺以及一家日本学校而远近闻名。就在前不久，当地一名党委副书记还曾赞扬苏州是中日经济关系良好的象征。苏州城市介绍中，淮海路被称为'小东京'。而街内一些店铺里就有和服出售。"

《法兰克福汇报》写道，在中国，因穿着日本和服引起民族主义者不满的事件，以前就曾发生过。武汉一所大学前，樱花盛开时，拍照留念者的和服现在已经被汉服所取代。

"中国官方媒体和中小学校一直在有系统地灌输对日本的抵触，比如日复一日地宣传二战时日军士兵在中国犯下的战争罪行。对日本的仇恨之深，也在今年七月日本前首相安倍晋三遇刺事件中得到体现。当时，中国的网络上充满了对安倍之死幸灾乐祸的调侃和讽刺。"

台海局势令中美关系日趋紧张之际，中国和泰国举行了联合军事演习，《商报》认为，中泰军演显示出，中国在覆盖斯里兰卡、泰国，及至靠近澳大利亚的印太岛屿的广大区域内，正在赢得越来越大的影响力。文章写道：

"泰国也会同美军定期举行军演。但2014年曼谷军事政变后，被美国视为北约之外重要盟友的泰国，正在越来越靠拢中国。

2015年以后，中国和泰国一直都会定期举行联合空军演习。但像今年这么紧张的安全政治氛围，却是以前从未有过的。本月初，鉴于台湾局势日趋紧张，东盟明确对该地区陷入不稳定局面的风险发出警告，称这种不稳定局面可能会引发'大国间的误判、严重对峙、公开冲突以及其他不可预测的严重后果'。

西方国家担心，中国为了应对可能的冲突，正在印太地区努力获取更多的基地。印度也对这一发展趋势表示担忧。"

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