德语媒体：打造抗中联盟谈何容易

（德国之声中文网）在南中国海主权问题上，中国同多个东南亚邻国都存在争议，但同越南的争议显然最为突出。美国副总统哈里斯访问越南期间，再度对中国在南中国海的“霸凌”行为提出强烈谴责。《法兰克福汇报》以《打造抗中联盟并非易事》为题，总结了哈里斯的东南亚之行。文章写道：

“迄今为止，越南极力避免参与任何可以被理解为抗中联盟的架构。哈里斯本次来访期间，曾希望同这个昔日的战争对手建立‘战略伙伴关系’，但最终双方还是决定保持‘广泛的伙伴关系’。此前越南总理会晤中国外交官时的表态就很耐人寻味。《越南日报》引述这位总理的话报道说：‘越南不会同一个国家结盟，去反对另一个国家。’

越南的态度，也反映了新加坡及其他东南亚国家的心态。没有任何一个东南亚国家愿意为了同美国结盟，而全面放弃对华关系。对许多东南亚国家而言，中国既是近邻，又是重要的贸易伙伴。哈里斯在新加坡期间也认识到了这一点，当时她曾表示，同中国的竞争不应当成为一场零和博弈。”

文章写道，大多数东南亚国家都希望美国作为抗衡力量，更多地参与东南亚事务。但阿富汗的现状又让他们对美国作为盟友的可靠度心存疑虑：

“同东南亚国家相比，美国同印太地区另外三个国家的合作则容易得多。过去几个月以来，美国同澳大利亚、日本和印度组成的所谓‘四国安全对话’（Quad) 变得越来越重要。尽管上述四国并没有正式建立军事同盟，但他们的合作却以安全政策为重点。本周四开始，上述四国开始了在关岛附近的第二次联合军演。九月的联合国大会期间，上述四国还有可能会举行首脑峰会。”

就中国政府目前针对高科技企业的整治行动，《商报》发表评论称，正当欧美各国政府为高科技巨头的垄断地位一筹莫展之际，中国政府则已经付诸行动了。这篇评论写道：

“在这个问题上，中国和西方并没有区别。欧盟委员会的数码市场法草案中，也将解体大公司作为最后选项。美国总统拜登在选战期间也曾承诺会加强对科技巨头的管控。美国政府是否会像当年罗斯福解散洛克菲勒石油公司，里根解除美国电报电话公司（AT & T）垄断地位一样，对高科技巨头采取行动还有待进一步观察。

毋庸置疑，中国针对高科技企业的行动并不完全出于保护市场竞争的考虑，更是为了捍卫中国共产党的统治地位。但拥有至高无上的权力，既是中国政府的优势，也是它的弱点。因为在民主程序缺失的情况下，中国政府的整治往往会演变成不可预见和随心所欲的行动。

日本投资公司软银已经宣布，将会暂时回避中国业务。对于中国这一世界第二大经济体来说，如果整治行动未能达到促进竞争和创新的目的，反而成了创新发展的绊脚石，那无疑将是非常糟糕的结果。”

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