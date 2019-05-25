德语媒体：打不出去的"王牌"？

（德国之声中文网）《新苏黎世报》题为"中国是秘密的原材料强国"一文写道，北京是许多稀有金属种类的全球主导供应方，可以此向那些进口国施压。

文章写道，约90%的稀土来自中国，而这还不是全部。"去年，美国制定了一个清单，列出35种矿物原材料，都是对经济和国家安全具有关键作用的。欧盟也列出类似的清单。华盛顿希望降低对这些金属的依赖程度。美国人清单上约半数的原材料，其全球最主要的产地是中国。也就是说，北京除了稀土之外，箭袋里还有更多的箭，可在贸易冲突中对美国经济造成打击。"

但这些箭是否会使用呢？文章引述专家分析说："不能排除停止供货的可能性。但问题是，这样做是否能达到目的。……中国至少可以作出佯攻姿态，限制或暂停对国外出口关键金属。其效果也将取决于中国人所选择的措施：如果仅对美国实施断供，那么对世界范围的影响很小。而美国人则可能采取迂回手段来进行贸易。另外一个问题是，中国会如何对待中间产品，也就是那些包含受制裁金属的产品。"

"而如果中国对全世界实施停止供货，则会带来较大的后果，--至少在短期内。这些金属的供应量会下降，价格会上升。但长期来看，中国以外的企业会尝试减少这些金属的使用、或将其完全取代。回收的力度会加大。对开采、加工这些金属的投资会上升。这样的应对机制数年前就可在稀土领域观察到。"

金融手段也是有利有弊

其它选项？

《新苏黎世报》另一篇题为"中国没有好选项"的文章写道，在中美贸易战中，另一个被视为中国 "核选项" 的是：倾售美国国债。

然而，文章引述专家认为，这样做对中国有损无益。原因是，"中国出售美国国债并不能对后者有效施压。美债市场足够大，可以吸收卖出的部分。实在不行，美国央行可以实行进一步的量化宽松来帮忙。"

文章写道，首当其冲受损的将会是中国自身。"卖得越多，美债越走低，中国手上持有的美债也就越贬值。此外，如果中国还是将大部分持有的美债脱手，那所得收益又以何种形式进行投资，会成为新问题。"

文章接着写道："央行可以购买黄金，但中国持有的美债相当于黄金年产量的约5倍。其它基金市场如日本和德国都太小、流动性不够、吸收能力不够。此外还是负利率。中国也需要有外汇储备。中国的外债规模为2万亿美元，今年到期的就有1.2万亿美元。"

文章写道："还有人猜测中国可能有目的地让人民币明显贬值。人民币疲软至少能抵消美国新关税的部分影响。然而，这也会导致进口价格上升和通货膨胀。特别是，……明显操纵汇率将与人民币全球化的目标背道而驰。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点