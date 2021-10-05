 德语媒体：戳不得却又不得不戳的泡沫 | 媒体看中国 | DW | 05.10.2021

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德语媒体：戳不得却又不得不戳的泡沫

恒大危机，继续引发德语报刊的密集关注。《南德意志报》指出，整整一代中国人从来没有经历过严重的经济危机，而恒大破产却有可能导致中国经济全面崩盘。《新苏黎世报》则分析，北京如果着手处理债务顽疾，同样可能导致经济剧烈震荡。

中国60%的财富都藏在混凝土之中

中国60%的财富都藏在混凝土之中

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"有保证的混乱"为题，刊发驻华记者的评论指出，十多年来，中国政府一直靠借贷拉动经济增长，如今的恒大危机则有可能是混乱的开端。

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在人们关注恒大危机将带来何种影响之际，中国又一家具规模的房地产开发商花样年爆出支付能力问题。目前多家中国房企已被国际评级机构降级。

继一家国企上周宣布收购恒大在辽宁一家商业银行的大部分持股后，另一家广东大型地产集团也传出要收购恒大物业的信息。

长期奉行"高负债、高周转"运作模式的中国恒大徘徊在违约边缘。而另一个高负债扩张的典型--海航集团据悉已在破产重组的道路上"开始走出至暗时刻"。海航的今天就是恒大的明天？恒大危机将在多大程度上影响中国的GDP?

这家中国大型房企陷入困境正值北京捶打私企、加强监管经济之际。目前，恒大命运难卜，中国政府加大了干预措施，据称设立了资金托管专户。同时也有学者指出，无论北京是否施救恒大，中国经济都会受到重创。

继惠誉和穆迪之后，信用评级机构标准普尔周三也将房地产商恒大集团的信用级别下调至CC，前景展望为负面。德国工商大会表示担心中国房地产泡沫破裂会对消费产生抑制作用，从而影响德国产品在华销路。

在中国的恒大14日表明不能保证可履行其财务义务後，各界都在分析恒大债务危机可能带来的影响。专家认为，虽然恒大的问题主要来自中国，但对外部投资者仍可能造成影响。

中国恒大摇摇欲坠，不少人担心这会导致类似“雷曼兄弟倒闭”所引发的系统性金融崩溃。但中国金融问题专家贺江兵认为，这种看法完全错误，“如同担忧小学生患上博士后各种综合症”。

"这不仅仅事关恒大这一间企业，而是整个中国房地产市场乃至整个中国经济。在中国，60%的财富都藏在混凝土之中，这个比重在美国只有25%。假如恒大破产引发恐慌性抛售，随之而来的房地产市场崩盘就会酿成严重后果，并波及政治层面。中国政府当今主要依靠的是城市中产阶级的支持，后者还从来没有蒙受过重大经济损失。中产阶级和中国政府之间的契约非常简单：我们保持沉默，你们则让我们的经济状况不断改善。自从1989年天安门事件以来，这一契约一直运转有效。"

"关键问题就出在中国政府的这一保证上。如今，北京或者上海的一套房产，其价格早已和纽约、伦敦相当。唯一的细微区别是：在中国，房屋土地租让期只有70年。而且，许多房产还处于空置状态，找不到合适的租客。尽管如此，人们还是疯狂投资房产。所有人都知道，这是一个泡沫，但是这个泡沫绝对不可以破裂，政府会阻止泡沫破裂。"

"然而，北京当局现在真的开始要打破之前的保证了。政府不再不惜一切代价地死守7%或者8%的经济增长率，恒大也因监管部门收紧法规而无法继续借债，从而陷入了危机。本质上来说，这都是正确的措施。只不过，若想可控有序地戳破泡沫，现在可能已经太晚，必要的改革措施拖延了实在太久。"

文章接着指出，掌握中国经济命脉的大型国有银行一直受到强烈的借贷限制，因此更倾向于借款给国资企业，包括炼钢厂、水泥厂、电解铝工厂。而这些企业和房地产息息相关，而中国的储蓄者也同样因为这一局面，除了房地产之外别无其他投资选择。

"这些钢铁、水泥变成了房产，变成了一座座鬼城，还有许多新机场、高速公路，以及全球最大规模的高铁网络。数量实在是太多了。许多地方政府因此不可救药地背上了高额债务，但是经济却像北京所许诺的那样维持增长。如今，整整一代中国人习以为常的增长许诺开始变得不那么牢靠，这场由国家煽风点火的经济增长面临着戛然而止的危险。"

China Evergrande Group

恒大集团的债务规模占中国GDP的3%

瑞士《新苏黎世报》驻华记者同样就恒大危机刊发了评论。文章以"中国必须治疗其债务成瘾症"为题，指出中国政府清楚地知道债务问题的巨大风险，但棘手的是，如果严肃处理债务问题，很有可能引发剧烈的社会动荡。

"要想更好地控制债务问题，中国政府必须学会适应低得多的经济增长率。但是，几乎无解的问题是：这是中国债务危机的根源。三十年来，国有银行放贷时，非常笃定地相信，那些大额借贷者就算陷入了麻烦，国家也必然会出手相救。"

作者指出，中国必须彻底改革其金融借贷体系，让银行、保险公司等金融机构真正按照市场规律来评估放贷风险，而非像现在那样依照政治判断。但是，这会引起恶性循环："只有当银行能预判市场形势时，才能重组其贷款结构；可是，要想知晓市场形势，又必须先对其全部贷款进行重组。这就导致了一个巨大风险：什么都不会发生，银行也就突然不再借出一分钱，从而引发金融危机。紧随其后的将是债务违约、大规模破产、失业潮，并引起社会动荡。为了缓解市场上的紧张情绪，中国央行已经多次为商业银行注入流动性。"

"如何处理债务问题，将是中国今后几年所面临的最大挑战。要是中国不能处理好这个问题，全球经济都将面临严重后果。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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