德语媒体：戳不得却又不得不戳的泡沫

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"有保证的混乱"为题，刊发驻华记者的评论指出，十多年来，中国政府一直靠借贷拉动经济增长，如今的恒大危机则有可能是混乱的开端。

"这不仅仅事关恒大这一间企业，而是整个中国房地产市场乃至整个中国经济。在中国，60%的财富都藏在混凝土之中，这个比重在美国只有25%。假如恒大破产引发恐慌性抛售，随之而来的房地产市场崩盘就会酿成严重后果，并波及政治层面。中国政府当今主要依靠的是城市中产阶级的支持，后者还从来没有蒙受过重大经济损失。中产阶级和中国政府之间的契约非常简单：我们保持沉默，你们则让我们的经济状况不断改善。自从1989年天安门事件以来，这一契约一直运转有效。"

"关键问题就出在中国政府的这一保证上。如今，北京或者上海的一套房产，其价格早已和纽约、伦敦相当。唯一的细微区别是：在中国，房屋土地租让期只有70年。而且，许多房产还处于空置状态，找不到合适的租客。尽管如此，人们还是疯狂投资房产。所有人都知道，这是一个泡沫，但是这个泡沫绝对不可以破裂，政府会阻止泡沫破裂。"

"然而，北京当局现在真的开始要打破之前的保证了。政府不再不惜一切代价地死守7%或者8%的经济增长率，恒大也因监管部门收紧法规而无法继续借债，从而陷入了危机。本质上来说，这都是正确的措施。只不过，若想可控有序地戳破泡沫，现在可能已经太晚，必要的改革措施拖延了实在太久。"

文章接着指出，掌握中国经济命脉的大型国有银行一直受到强烈的借贷限制，因此更倾向于借款给国资企业，包括炼钢厂、水泥厂、电解铝工厂。而这些企业和房地产息息相关，而中国的储蓄者也同样因为这一局面，除了房地产之外别无其他投资选择。

"这些钢铁、水泥变成了房产，变成了一座座鬼城，还有许多新机场、高速公路，以及全球最大规模的高铁网络。数量实在是太多了。许多地方政府因此不可救药地背上了高额债务，但是经济却像北京所许诺的那样维持增长。如今，整整一代中国人习以为常的增长许诺开始变得不那么牢靠，这场由国家煽风点火的经济增长面临着戛然而止的危险。"

瑞士《新苏黎世报》驻华记者同样就恒大危机刊发了评论。文章以"中国必须治疗其债务成瘾症"为题，指出中国政府清楚地知道债务问题的巨大风险，但棘手的是，如果严肃处理债务问题，很有可能引发剧烈的社会动荡。

"要想更好地控制债务问题，中国政府必须学会适应低得多的经济增长率。但是，几乎无解的问题是：这是中国债务危机的根源。三十年来，国有银行放贷时，非常笃定地相信，那些大额借贷者就算陷入了麻烦，国家也必然会出手相救。"

作者指出，中国必须彻底改革其金融借贷体系，让银行、保险公司等金融机构真正按照市场规律来评估放贷风险，而非像现在那样依照政治判断。但是，这会引起恶性循环："只有当银行能预判市场形势时，才能重组其贷款结构；可是，要想知晓市场形势，又必须先对其全部贷款进行重组。这就导致了一个巨大风险：什么都不会发生，银行也就突然不再借出一分钱，从而引发金融危机。紧随其后的将是债务违约、大规模破产、失业潮，并引起社会动荡。为了缓解市场上的紧张情绪，中国央行已经多次为商业银行注入流动性。"

"如何处理债务问题，将是中国今后几年所面临的最大挑战。要是中国不能处理好这个问题，全球经济都将面临严重后果。"

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