德语媒体：战狼外交让欧盟叩头?

（德国之声中文网）德国《商报》发表题为"中国激进的外交政策害己"的评论，指出中国领导层日益对抗性的言行在国际上让昔日的伙伴感到恼火。文章例举了中国驻法外交官发表批评法国抗疫的不实信息，以及驻德大使以抵制购买德国汽车警告不得排斥华为参与5G建设的言论后写道：

“通过备受官媒赞扬的"战狼"式进攻，中国政府在煽动国民的民族主义情绪，转移对国内问题的注意力。有关例子显示，中国外交官在国外的出格行为--这现在也波及中国向来努力与之维持良好关系的国家--已经不仅仅是一时冲动的失误。”

“中国外交部的驻外使节并没有因其激进的行为受到北京的阻止，多少表明了这种做法至少是得到高层默许的。从这一点或许可以预见，今后中国与欧洲的关系将何等的充满矛盾张力。”

“其实最迟自华为事件以来，中国就应该知道，过于对抗性的做法会损害自己的利益。在围绕是否允许（华为）参与5G建设的讨论过程中，气氛变得越来越糟糕，来自北京的干预和威胁并没有帮助这个跨国公司赢得更多的信任。”

“欧洲和北京之间的关系过去数年里发生了很大变化。中国变得更加自信，欧洲则告别了以为中国有一天会成为一个民主国家和市场经济体的天真想法。”

“不过中国必须明白一点：如果（一个国家）民众和政界对中国的看法继续走向负面化，原有的信任被粗暴的威胁和指责破坏，对北京作妥协就会更加困难。在美国，民众对中国的态度已经跌倒了低谷。在欧洲，怀疑正在滋长。”

“包括德国在内的许多国家对中国的批评仍相当克制。其中一个原因是，它们仍依赖来自中国的口罩供货。然而中国高压的对内政策和日益具有攻击性的对外政策将使中国在外国的形象受到持续性的破坏。”

“中国经济的创新能力和知识经验积累还远未达到足以让如此体量的一个国家继续提升其富裕程度的水平。中国政府必须小心，不要自毁这个还在崛起路上的国家继续爬升所需的桥梁。”

欧盟的牌并不差

不来梅《威悉河信使报》发表评论文章，告诫欧盟在同中国打交道时，切不可丧失可信度。文章提到了在抗疫敏感时期，欧盟驻华机构发表的一篇纪念欧中建交45周年的文章被迫接受北京新闻审查的争议事件。

“欧盟外交使团必须清楚地认识到，如果只是在最高层面呼吁新闻自由等基本权利，而在报刊发表文章时却接受新闻检查，这一组合将有多么地损害自己的形象。欧洲的可信度由此面临着极大的风险，而不屈服阻力是证明可信度的最好时机。其实，欧盟目前手中握有的牌并不差。中国的经济出现了历史性滑坡，因此北京不仅需要恢复经济运转，而且他的合资企业以及销售市场也需要合作伙伴。”

“习近平已预感到，目前来看，中国的经济成就不再是天经地义的事。因此，他会竭尽全力同美国达成贸易协定，同时与欧洲保持良好关系。这是北京行动的空间。但此时，欧盟必须表现出自信，并懂得利用共同基础和价值观。”

“欧盟议会的各党团开始认真讨论今后怎样设定贸易协定以及贸易条约。在这些文件中，共同的价值观应占有核心地位。仅仅纳入持续性的生产条件是不够的，这里还必须加入雇员的权利，至少作为远景规划，当地的雇员权利要逐渐向欧洲靠拢。"劳动保护"不应继续停留在外来词的地位。”

文章最后告诫道：“欧盟不应犯有如下的错误：只跟弱小国家比如孟加拉国谈论以上要求。面对中国，欧盟也必须提出这些高难、却是理所当然的标准。像现在面对北京的叩头，不论从哪个角度看，都是十分欠妥的。”

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