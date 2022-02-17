德语媒体：战狼外交令中国受损

（德国之声中文网）对于活跃在推特上的中国战狼外交官来说，世界上的一切冲突与矛盾无一例外都是美国一手造成的：乌克兰危机，香港的民主运动，甚至新冠病毒都是美军士兵带到武汉的。《南德意志报》发表长篇报道，对今后中美中欧关系的前景进行了展望。文章写道：

“中国政府的评估结果已经非常明确：北京认为今后局势还将进一步激化，因此中国方面已经开始采取应对措施：一方面努力减少中国经济对全球经济的依赖，另一方面中国人被大力灌输以美国为假想敌的民族主义思想。中国党和国家领导人习近平去年在中共建党一百周年庆典上的讲话明确展示了这一立场。

一年半以前，中国政府当中还曾有人对白宫新主人寄予厚望：特朗普已经下台，美国政府政策或许将更具可预见性，中国也希望对华政策将不会继续是美国政府的核心议题。毕竟上台伊始的拜登总统，要先修补遭特朗普严重破坏的盟友关系。

拜登总统延续了强硬的对华路线

不过，现实让北京大失所望，因为拜登的对华政策同特朗普一样强硬，而且还避免了特朗普的错误：同特朗普不同的是，贸易协定和巨额订单并不会给拜登留下深刻的印象。”

旷日持久的中美贸易战，让中国领导人意识到两个问题，一是要减少本国经济对外国市场的依赖，二是要加强对欧合作，以避免"腹背受敌"的被动局面。于是，在拜登就任总统前夕以及德国担任欧盟轮值主席的最后关头，中方同欧盟签署了中欧投资协定。文章最后写道：

“这本是战略上的一招妙棋，但数月之后，北京当局就毁掉了这一有利于中国国民经济保持稳定的重大成就，因为它同北京倡导的沙文主义产生了矛盾。2021年三月底，欧盟同美国、加拿大、英国一道，因新疆践踏人权问题宣布对四名中国官员实施制裁，中国随即做出强烈回应，宣布对数名欧洲议员和学者实施禁止入境的制裁。

但中国领导人显然忽略了极其重要的一点：中欧投资协定还需得到欧洲议会的批准。在中国，人大批准某个文件也许只是走走形式而已，但对于自由选举产生的欧洲议会来说，在中国政府将五名欧盟议员列入入境黑名单的背景下，让他们去表决批准中欧投资协定简直是不可思议的事情。这项协定就这样寿终正寝了，无论战狼们如何咆哮与咒骂，都已经于事无补。"

中国徐州一名女性精神病患者被拴在铁链上的视频在中国境内外都引起了广泛关注。瑞士出版的《新苏黎世报》发表文章介绍了中国境内精神疾病群体的现状。文章写道：

”这名徐州女性的命运绝非个例。有人被亲属拴上铁链、捆绑或禁闭的报道在中国时有耳闻。在被问及原因是，他们通常会说，家里人得了精神病或智力障碍，除了采取上述极端措施，他们也想不出其他办法。《新京报》2015年发布的一份调查显示，仅在河北一省，就有大约十万人遭家人囚禁。

按照世界卫生组织提供的数据，中国平均十万人口只拥有两名精神科医生，而瑞士则是四十名。不过，过去几年当中，对精神疾病的关注程度显然有所提升。2013年，中国出台了精神健康法。政府在精神保健领域的投入逐渐增多。2005年至2015年进行的一个试点项目中，截至2012年已解救出271名被囚禁者，并将他们送进医院接受治疗。“

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