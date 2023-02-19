德语媒体：“战狼”为何要化身“和平鸽”？

（德国之声中文网）尽管中国首席外交官王毅在慕尼黑安全会议上令人惊讶地宣布中方将发布"关于政治解决乌克兰危机的中国立场"，但西方专家仍因中国的亲俄罗斯立场质疑中国能否充当中立的调停人的角色。不仅如此，欧美还密切注视着中国是否会打破禁区，向俄罗斯提供武器。

《商报》文章指出，"北京除了自战争开始以来在言辞和经济上支持莫斯科外，这些天还有线索曝光中国企业越来越多地向俄罗斯输送疑似在那里被用于军事的军民两用物资。美国国务卿布林肯周日表示， 据美国的消息，中华人民共和国正在考虑向俄罗斯输送武器。布林肯警告北京，这将带来'严重后果'。"

文章说："欧美对中国可能向俄罗斯提供军事支持心存很大担忧，这也是欧盟首席外交官博雷利、德国总理肖尔茨和外长贝尔博克周末在慕安会间隙与王毅会谈的一个话题。博雷利周一表示，已向中国清楚地表明，向俄军提供武器是一条'红线'。"

作者还注意到，"虽然王毅要在乌克兰冲突中扮演和平鸽，但他对美国的态度又恢复了人们熟悉的战狼角色。他批评美国在自己的领空击落疑似中国间谍气球'匪夷所思'、'歇斯底里'"。

对于中国领导人将提出和平倡议的动机，文章说："观察家认为，中国领导人的和平倡议也针对全球南方。去年夏天，中国国家主席和党总书记习近平派时任外长的王毅到30多个国家，尤其是中亚和东南亚展开外交魅力攻势，寻找盟友。法国外贸银行(Natixis)亚太区首席经济学家艾西亚·加西亚·埃雷罗（Alicia Garcia-Herrero）强调，西方未能说服最重要的新兴国家加入制裁（俄罗斯），全然是'中国的功劳'。因为政治上的成功，69岁的王毅去年10月在党代会上也得到了权力大增的嘉奖。"

中国的倡议更多出于同美国的竞争

《南德意志报》文章也关注了王毅宣布中国将提出和平倡议的表态，并指出，王毅上周六"仍然不提"战争"一词，而称之为"乌克兰危机"。他对"强权政治、霸权行径"的批评也并非针对普京的侵略战争，而是指向华盛顿。

文章写道，"这是中国国内媒体上上下下都在渲染的一种叙事：当北京为和平而奋斗之时，美国却送去了新武器。按照这种叙事，俄罗斯是美国侵略的受害者，普京则是保卫祖国的英雄。按照这种叙事，北约及其成员国也要对乌克兰战争负责。中国现在有可能会站出来支持停火或相互承认目前的前线，这主要意味着对俄罗斯做出领土让步。这一计划可能根本和北京心忧乌克兰人无关，而是更多出于同美国的竞争。"

文章指出，可以从疑似中国间谍气球事件看出中美关系有多么糟糕。对于布林肯上周日称有消息表明，中国正在考虑向俄罗斯输送武器的表态，北京方面本周一做出了愤怒的反应。中国外交外交部发言人指责说，"向战场源源不断提供武器的是美方，而不是中方"，并敦促美方"停止甩锅推责，散播虚假信息"。

作者认为，王毅上周六的表态首先针对两个群体。一是欧洲人，二是"全球南方"。

文章说，许多欧洲人对习近平治下的集权主义路线、新疆的拘禁营、香港以及对台湾的威胁感到震惊，对中国的政治影响力感到担忧，这对北京来说是一个问题："该国依赖欧洲市场的准入和国际投资者。北京最大的担心是民主国家组成反对中国的阵营。王毅在慕尼黑的演讲中呼吁'为了世界更安全，共同抵制阵营对抗'。这样看来，中国不太可能会(向俄罗斯）输送武器。北京批评制裁俄罗斯，但由于害怕二级制裁以及招致欧洲人的不满，一直遵守着规则。"

文章指出，王毅的表态也针对"全球南方"，"在那里，许多人因为过去一年能源和食品价格上涨而希望战争有一个快速解决办法，即便这将让乌克兰买单。"

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