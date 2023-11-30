德语媒体：战争又成了值得去做的一件事

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表长文认为，目前世界上发生的冲突第一眼看上去毫无相干，但事实上是相互关联的，美国、中国、印度和俄罗斯都在争夺霸主地位。

"所有这些危机都有着共同的背景，即：重置全球的权力关系"。很长一段时间来，美国扮演了主导角色，但过去数年里，美国在同其它国家的经济实力对比中有所减弱，与此同时，中国在迅速崛起。

"1990年东西方冲突结束时，美国在全球产值中占据五分之一的份额，中国只占4%。2022年，经济实力对比发生了巨大变化，中国在全球GDP的占比接近18%，美国大约15%。过去数年里，印度经济也逐渐强大起来。"

不断增强的经济实力尚未反映在军事领域，专家认为，美国仍然拥有世界上第一流的军队，它的军工产业世界领先，但是，"军事干预非常昂贵，它拖累国家财政，与过去相比，美国不再是富裕得天下无敌。所以，它必须审慎使用财政资源。从阿富汗撤军，以及美国国会就军援乌克拉的争吵，其实都反映出这个窘境。"

文章认为，这某种程度上解释了冲突不断增多的原因。它借用德国政治学者明科勒（Herfried Münkler）的话写道，"世界正处在巨变当中。美国的霸主地位正在结束，但新的秩序尚未成形，而这为战争带来契机，。"

中国提出解决中东冲突的五点建议

注意到中国周三晚上（11月29日）在安理会提出关系解决巴以冲突的五点建议。这五点包括：全面停火止战；切实保护平民；确保人道主义救援；加大外交斡旋；寻求政治解决。

中国建议重启"两国方案"，建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。

《商报》评论写道，该文件没有提及中国将为实现这一目标做出怎样的贡献。"含糊的建议让人回想起中国推出的'政治解决乌克兰危机的12点建议'，后者于今年3月提出，同样也没有设计具体步骤，比如怎样结束战争、作为俄罗斯的紧密伙伴中国应扮演怎样的角色等待。

因此，来自西方的专家和政客认为，中国领导者只在意，在全球南部国家面前扮演和平斡旋者的角色：中国致力于和平，美国则为冲突拱火加油 - 在中国常见的一种叙事。"

文章指出，中国的中东立场，必须首先在中美地缘政治竞争的背景下进行解读。"中国的领导层希望在国际战略重要地区，提供一个另外的选项。中东国家拥有能源工业以及销售市场，在国际舞台上，比如联合国等国际机构里，中国也希望得到阿拉伯阵营的支持。很明显，中国在新疆对穆斯林破坏人权的行为，迄今没有在国际穆斯林国家遭到公开谴责。"

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 哈马斯发动恐怖袭击 2023年10月7日清晨，哈马斯对以色列发起了大规模的袭击。这个伊斯兰极端组织被欧盟、美国等其他国家定义为恐怖组织。在犹太教的西赫托拉节（Simchat Tora，又称妥拉节或诵经节）这一天，数以千计的火箭弹从加沙地带发射到以色列定居点。与此同时，全副武装的恐怖分子通过海陆空各种途径登陆到以色列领土。这些武装分子在多个地点进行无差别的杀戮——受害者多为平民。根据以色列提供的数据，有1400人遇难，另有超过240人被当作人质绑架至加沙地带。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列对恐袭的反击 在哈马斯发动袭击后不久，以色列军方很快启动了代号“铁剑”的军事行动，对加沙地带的目标进行轰炸。哈马斯方面称，截至11月8日，已经有超过10500名巴勒斯坦人死亡。相关数字无法得到独立证实。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 围困加沙 10月9日，以色列开始对加沙地带进行封锁，切断水电供应和食品物资的运输通道。此时以军方已经重新夺回对以色列边境地区的控制。10月13日，以色列要求加沙地带北部居民在24小时之内离开该地。数十万居民选择了逃离。10月15日，加沙南部的自来水供应恢复。对加沙地带的封锁在之后略微有所缓和。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 政治上的团结 10月11日，内部政治分裂严重的以色列组建了“民族团结”紧急政府。反对派政治家本尼·甘茨（Benny Gantz，图右）与现任总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特（Joav Galant）共同组成了战时内阁。此外以军前参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）和现任战略事务部部长德尔默（Ron Dermer）在战时内阁获得观察员身份。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 黎巴嫩边境地区的战斗 在哈马斯发动恐袭之后不久，以色列北部靠近黎巴嫩的边界地区就发生了交火。以色列军队和什叶派武装真主党（Hisbollah）之间的交战持续不断，至今已经造成多名记者受伤或者遇难。图为10月30日，在黎巴嫩真主党的一次葬礼上，一名战死者的儿子伏在棺木上。真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）11月3日在演讲中威胁要让冲突升级。不过在那之后，以黎边境地区的交火规模并未明显扩大。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 医院爆炸事件 10月17日，加沙城一所基督教医院阿赫利阿拉伯医院发生爆炸。以色列军方认为，伊斯兰圣战组织一枚误射的火箭弹应为此负责。而哈马斯则指责是以军所为。美国情报机构随后估计的死亡人数 “在100到300人之间”；而哈马斯控制的加沙卫生部则称有至少471人遇难。在这一事件发生后，阿拉伯世界多地发生了示威游行。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 被绑架的人质 10月20日和22日，哈马斯先后共释放了四名女性人质。10月30日，以色列军队解救了一名被绑架的女兵。哈马斯在10月底表示，愿意释放所有人质，但前提是以方要释放数千名被判监禁的巴勒斯坦人作为交换。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列展开地面攻势 10月26日，以色列坦克开进加沙地带。次日晚上，以军正式开启地面攻势，并且不断地在这个人口密集的狭长海岸地区推进。11月5日，以军方宣称将加沙地带分隔为两半——北加沙和南加沙，此外加沙城也彻底被包围，并发生了交火。以色列称目前专注于追踪并摧毁被哈马斯用作堡垒和指挥中心的地下隧道。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 加沙地带的人道主义危机 根据两名美国地理学家估算，加沙地带在经历了四周的战火之后，大约15%的房屋建筑遭到损毁或被夷为平地，38000到45000座建筑在以军的轰炸中被毁。根据以色列的统计，开战一个月的时间里，已经有超过90万人离开了加沙北部。根据曾跟随“无国界医生”组织在加沙地带进行救援的美国护士艾米丽·卡拉汉（Emily Callahan）讲述，当地情况十分糟糕，医护人员看到很多“面部、颈部和四肢严重烧伤的儿童”，他们无法在医院得到救治，而是被送去没有干净水源的难民营。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 艰难的人道救援 10月21日，首批运送食品和医疗物资的车队开进加沙地带。此前，以色列和埃及就重新开放拉法边检站达成了一致。在之后的数天内，几百辆搭载救援物资的货车穿过边界。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 违反国际法 联合国秘书长古特雷斯10月24日对于在加沙地带发生的“明显违反国际人道主义法律行为”予以谴责。三天后，联合国大会通过了一份不具有约束力的决议，呼吁“立即实现人道主义停火”。联合国安理会至今未能就相关议题通过任何一份决议。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 国际调解努力 美国国务卿布林肯在10月7日哈马斯发动袭击之后，已经多次前往中东地区。其他的西方国家政要也都前往以色列，与内塔尼亚胡政府寻求对话。布林肯在访问时强调了以色列的自卫权，但同时也敦促以方保护加沙地带的平民安全。10月21日，埃及首都开罗举行了所谓的“和平峰会”，区域内多个以色列的邻国都参加了这一会议，欧洲也有国家派代表与会，但是会议未取得实质性成果。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列：没有占领加沙的计划 11月8日，以色列总理内塔尼亚胡表示，在打击哈马斯的战斗结束之后，以色列并没有占领加沙的计划。“我们不寻求征服加沙、不寻求占领加沙、也不寻求统治加沙。”不过以色列战略事务部部长德尔默在同一天也强调，即使在哈马斯势力被摧毁之后，以色列还是会在那里“无限期地”承担“总体安全责任”。



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