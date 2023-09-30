德语媒体：“我们需要有态度有支点的政策”

（德国之声中文网）“独裁者”——这是一个会令人感到冒犯的词汇。在德国汉学家古思婷（Kristin Shi-Kupfer）看来，德国外长贝尔博克称习近平为“独裁者”的言论引起争议是必然的，因为它提出了一个非常极端的问题。

“这个问题超越了、也必须超越对于独裁者/独裁政体的定义，超越各种外交礼仪和国家利益。它关乎以什么样的态度来面对人类尊严的敌人——因此也关乎我们用什么态度来面对自己。”

这是这位特里尔大学汉学教授古思婷为德意志广播电台文化专栏（Deutschlandfunk Kultur）撰写的评论在一开篇提出的观点。她也向德国社会提出了一个尖锐的问题：这个国家是否还对人类尊严不容侵犯、普世权利以及司法独立等相关思想坚信不疑？

“我们的社会希望给这样的一个秩序赋予什么价值？‘我们’愿意为此付出怎样的代价？以及：我们应该如何向中国人、向这里的人们传达这些信息？”

今年4月贝尔博克与王毅在北京见面

作者接着写道，有人可能会反对德国这种说教的态度，也有人会指出，大多数中国人显然是对现有体制感到满意的。“我们如何或者是否知道这一点，是一个问题。而保持沉默或者随波逐流是否也能被视作是满足，则是另一个问题。”

“第三个问题则是：我们是否应该赋予某种思想或某种原则一定的价值——即使它在一个威权主义体系中只由少数人代表？还是说我们一定要以数量来衡量？”

作者认为，拥有更多的人就应该付出更多，承担更多的责任。只有这样才能够把德国的价值和政治理念更具有吸引力和有可信度地传递给其它国家。“在如今这个风云变幻的时代，我们需要一种有态度、有支点的政治，在这方面贝尔博克起到了很好的推动作用。”

中国经济形势全面好转？

《商报》（Handelsblatt）则关注到中国制造业采购经理人指数（PMI）升到枯荣线以上的消息，并在周六发表报道分析指出，PMI是一个非常重要的经济指数，它反映了市场对于未来前景是否乐观。“一些观察人士在此之前就已经预测，中国经济的整体氛围将会全面好转。”

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



“分析认为，最近一段时间，地缘政治领域气氛的略微宽松也对经济景气产生了积极的影响。此外，中国地方政府开始增加借贷，以投资基础设施建设。不过今年接下来几个月的经济走向，仍然前景难料。中国目前正面临严重的房地产债务危机。”

德国Ifo经济研究所所长福斯特（Clemens Fuest）最近表示，中国在过去进行的投资规模远远超出本身的经济总量，“这样的路线是无法持续发展下去的”。而且在这样的大量投资过程中，也有大量的资金被浪费，并未创造出可持续的效用价值。这也是中国房地产行业存在的最大问题之一。



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