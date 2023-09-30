德语媒体：“我们需要有态度有支点的政策”

围绕贝尔博克称习近平为“独裁者”的争论还在继续。德国汉学家撰写评论指出，这位德国外长的言论表达了态度，而德国需要有态度、又能站得住脚的政策。这样德国在为维护人类尊严而发声的时候，才具有可信度。
（德国之声中文网）“独裁者”——这是一个会令人感到冒犯的词汇。在德国汉学家古思婷（Kristin Shi-Kupfer）看来，德国外长贝尔博克称习近平为“独裁者”的言论引起争议是必然的，因为它提出了一个非常极端的问题。
“这个问题超越了、也必须超越对于独裁者/独裁政体的定义，超越各种外交礼仪和国家利益。它关乎以什么样的态度来面对人类尊严的敌人——因此也关乎我们用什么态度来面对自己。”
这是这位特里尔大学汉学教授古思婷为德意志广播电台文化专栏（Deutschlandfunk Kultur）撰写的评论在一开篇提出的观点。她也向德国社会提出了一个尖锐的问题：这个国家是否还对人类尊严不容侵犯、普世权利以及司法独立等相关思想坚信不疑？
“我们的社会希望给这样的一个秩序赋予什么价值？‘我们’愿意为此付出怎样的代价？以及：我们应该如何向中国人、向这里的人们传达这些信息？”
作者接着写道，有人可能会反对德国这种说教的态度，也有人会指出，大多数中国人显然是对现有体制感到满意的。“我们如何或者是否知道这一点，是一个问题。而保持沉默或者随波逐流是否也能被视作是满足，则是另一个问题。”
“第三个问题则是：我们是否应该赋予某种思想或某种原则一定的价值——即使它在一个威权主义体系中只由少数人代表？还是说我们一定要以数量来衡量？”
作者认为，拥有更多的人就应该付出更多，承担更多的责任。只有这样才能够把德国的价值和政治理念更具有吸引力和有可信度地传递给其它国家。“在如今这个风云变幻的时代，我们需要一种有态度、有支点的政治，在这方面贝尔博克起到了很好的推动作用。”
《商报》（Handelsblatt）则关注到中国制造业采购经理人指数（PMI）升到枯荣线以上的消息，并在周六发表报道分析指出，PMI是一个非常重要的经济指数，它反映了市场对于未来前景是否乐观。“一些观察人士在此之前就已经预测，中国经济的整体氛围将会全面好转。”
“分析认为，最近一段时间，地缘政治领域气氛的略微宽松也对经济景气产生了积极的影响。此外，中国地方政府开始增加借贷，以投资基础设施建设。不过今年接下来几个月的经济走向，仍然前景难料。中国目前正面临严重的房地产债务危机。”
德国Ifo经济研究所所长福斯特（Clemens Fuest）最近表示，中国在过去进行的投资规模远远超出本身的经济总量，“这样的路线是无法持续发展下去的”。而且在这样的大量投资过程中，也有大量的资金被浪费，并未创造出可持续的效用价值。这也是中国房地产行业存在的最大问题之一。
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