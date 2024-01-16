 德语媒体：我们的自由也在台湾被捍卫 | 媒体看中国 | DW | 16.01.2024

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德语媒体：我们的自由也在台湾被捍卫

《明镜周刊》专栏文章写道，台湾是世界上最成功的国家之一，中国原可以之为榜样，却威胁"统一"。在民主与专制的国际对抗中，台湾扮演着关键的角色。

Taiwan Taipeh | Blick über die Stadt

“台湾是民主和市场经济的一个样板，是该地区自由与富足的堡垒”

（德国之声中文网）《明镜周刊》刊发新闻学教授穆勒（Henrik Müller）的专栏文章。拥有宏观经济学博士学位的穆勒曾是《经理人》杂志副主编。

这篇专栏文章写道："台湾是当今全球冲突链条的一个节点。"

文章首先就台湾大选政局分析说："台湾的选战并非是挑衅者与调停者之间的两极对决。各候选人及政党之间最多只是平缓的区别，围绕如何与中国打交道。更多是细节：是自信还是谨慎地彰显独立性，是更多还是更少对话的意愿，是否更坚决地加强防御。"

文章接下来讲述为什么台湾的局势发展具有全球意义。"从许多方面来看，（台湾是）民主和市场经济的一个样板，是该地区自由与富足的堡垒。"

"40年代末毛泽东领导的共产党赢得内战后，蒋介石及其支持者逃往这个岛屿，从最初的蒋介石的军事独裁到现在，展开了令人印象深刻的一段成功史。台湾从最初的贫寒发展成为世界上最富有、最自由的国家之一。"

"自90年代起，有2300万居民的岛屿建立了活跃的民主、可靠的机构、分权和法治国家。在美国智库自由之家的排行榜上，台湾得到100分中的94分，与德国齐平。"

"当毛后来的继任者习否认人权的普世性，正如许多当权者所声称的亚洲的价值观与个人主义、公民参与及自由权利不相容，他是有意地无视今日台湾的社会现实。这个岛屿是在中国海岸前现实存在的这一说法的反证。"

文章写道："台湾像是有远东特色的瑞士，一个自由、开放的经济体，拥有高度生产力的科技核心，并保持很高的贸易顺差。负债低，国家财政平衡。外汇储备为世界最大的之一，可防范该国货币受到投机性攻击。"

文章写道，国际货币及基金组织估算，台湾人均国民总值为76000美元，与丹麦相仿，明显高于多数欧盟国家，包括德国。

与此同时，台湾的技术企业也推动了中国的工业崛起。"据英国政府的一份估计，台湾子公司在大陆的电子类产品生产占据了后者的七成。"

文章最后写道："如果台湾真得沦陷于中国，将产生全球影响。在自由与专制的对决中，一块多米诺骨牌跌倒，--在国际上的信号意义难以估量。"

"如果习近平和其他同志们真地想寻求本国民众的福祉，其实必须效仿台湾的榜样。…为了续写经济奇迹，（中国）必须完成从工业社会向知识社会的转型。而从经验上看，这需要思想、言论和知识的自由。没有民主、自由媒体和学术自治，难以营造创新的氛围。"

"反美的眼镜"

《法兰克福评论报》写道："在中国的解读中，台湾民众的意志并不扮演任何角色。正如所有大的冲突一样，台湾问题仅用反美的眼镜来观察：中国国家媒体称香港民主运动被中情局渗透，乌克兰战争受美国政府挑衅，而在台湾也是华盛顿试图以武力阻止他们回归祖国。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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