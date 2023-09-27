 德语媒体：“我们有理由对普、习努力建立的世界秩序保持警惕” | 媒体看中国 | DW | 27.09.2023

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德语媒体：“我们有理由对普、习努力建立的世界秩序保持警惕”

《时代周报》发表评论分析认为，中国不想被贴标签，但是正在拉贴着标签的朋友圈，“中国的外交政策似乎正在迷失方向”。《南德意志报》认为，中国和菲律宾双方都应该通过一切外交手段努力缓和局势，否则，被视为世界贸易生命线的海域就有可能发生军事冲突。

今年3月，中国国家主席习近平出访了莫斯科。

今年3月，中国国家主席习近平出访了莫斯科。

（德国之声中文网）菲律宾方面称，菲律宾海岸警卫队周一（9月25日）假扮成一艘小船上的普通渔民，割断了中国在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）设置的浮动屏障并拿走了锚。《南德意志报》发表评论称，这一行动“正在成为实力较量的象征。中国与菲律宾，谁是赢家，谁是输家”？菲律宾人在欢呼没有向北京屈服的同时，没有人知道中国会做何反应？

评论写道：“这种看似微小的争端有可能在几小时内升级为两个国家之间的严重危机，这是一种苦涩的事实，但也并不足为奇。因为海上主权之争的意义早已远远超出渔业和原材料资源的范畴，菲律宾和中国的海岸警卫队越是频繁地在那里发生矛盾，这片海域就越是成为触及民族自豪感的冲突舞台。因此，如果各方都不像日本所正确要求的那样自觉退让，局势就很容易升级。”

评论写道：“如果像中国这样的大国通过把海上争端夸张为国家大事，以此转移对国内问题的关注，那么这将是极其危险的。菲律宾有权利抵御中国频繁的海上霸凌。但通过一切外交手段努力缓和局势也是双方都应该担负的责任。否则，这片被视为世界贸易生命线的区域就有可能发生军事冲突。这将进一步加剧新冠病毒和乌克兰战争引起的全球动荡。”

近日，中国在两国存在主权争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）设置了浮动屏障，阻止菲律宾渔民进入该海域捕鱼。

近日，中国在两国存在主权争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）设置了浮动屏障，阻止菲律宾渔民进入该海域捕鱼。

“这个世界不需要这种秩序”

《时代周报》发表的评论关注到一段时间以来中国的一系列外交活动。中国国家主席出席了在南非举行的金砖峰会，却缺席了在印度举行的G20峰会以及在纽约举行的联合国大会。中国邀请叙利亚总统阿萨德出席杭州亚运会并对中国进行访问，10月还将迎接俄罗斯总统普京的访问。

评论认为，中国外交政策正在迷失方向。文章写道：“北京不想被说成‘中俄联盟’，但是他们拥有着相同的世界观，身边都是同样的朋友圈。习近平欢迎阿萨德，普京接见金正恩。志同道合的圈子还包括白俄罗斯独裁者卢卡申科和德黑兰的毛拉政权。这就是那个承诺建立‘更合理的国际秩序’的俱乐部吗？”

文章写道：“中国的外交政策似乎正在迷失方向。这或许与新冠疫情导致国家陷入困境有关。当然，政府和军队的高层人员在没有任何公开理由的情况下不断被淘汰出局也无所帮助。先是外交部长销声匿迹，然后是国防部长。负责中国核武器的火箭军的两位主要将领也被冷酷地抛弃。”

文章评论道：“这些无益于建立信任，就更不可能是稳定的标志。美国外交关系协会的中国问题专家张彦（Ian Johnson）认为这更多是‘政治僵化和意识形态强硬’的结果。我们有理由对普京和习近平正在努力建立的世界秩序保持警惕。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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