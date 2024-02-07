 德语媒体：我们夸大中国的威胁 低估其内政挑战 | 媒体看中国 | DW | 07.02.2024

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德语媒体：我们夸大中国的威胁 低估其内政挑战

《新苏黎世报》分析中国家庭结构的萎缩，指出这不单是老龄化问题，而且会深刻影响中国的经济。《法兰克福汇报》写道，自德国政府公布对华战略以来，总理肖尔茨将首次访问中国。本届德国政府的历次访华都有些棘手。

如今，中国人口与家庭结构的萎缩，又将对社会经济带来怎样的冲击？

如今，中国人口与家庭结构的萎缩，又将对社会经济带来怎样的冲击？

（德国之声中文网）《新苏黎世报》写道："我们倾向于夸大中国的威胁，低估该国自身面临的内政问题，而这就是一个例子。"文章所指的是人口问题，并且这个问题远超过单纯的老龄化，而是有深远的经济社会影响。

文章写道，随着大家庭的消失，中国数千年的儒家传统也消逝。

在西方社会，通过社会福利体系的扩大，可以部分弥补家庭结构萎缩的经济后果。然而在中国，社会福利太弱，家庭承担着很大的支持功能。40-60岁的"夹心饼"一代，承担着赚钱养家、子女入托、缴纳失业金、养老金以及赡养父母的多重义务。

而祖父母则通常照顾孙辈直到进幼儿园。失业金和退休金在中国时常很低。家庭这一单位就须提供支持，并且还经常需要支付一部分医药费。因此，大家庭对中国社会体系来说，有广泛的稳定作用。如果没有家庭结构的补充作用，大概早就爆发社会危机了。

文章写道："中国的法律建立在道德标准的基础上。九成老年人在家中受照顾，7%接受社区照看服务，仅有3%进养老院。"

"体制化养老的理念在中国从未扎根。尽管国家在世纪之交兴建养老院，以每千位居民30个床位为目标，但2016年的一项调查发现，超过150万张床位空置。"

"传统意义上家庭概念的消失也带来经济后果。一个独生子女要照顾父母，就不那么灵活。独自承担父母的医疗看护等费用，就很难换个城市换份工作，或者独自创业。"

"大家庭这样一种社会资本曾推动了中国的经济腾飞，也促成了比如城市化。许多民工涌入大都市寻找一份服务员、工厂或建筑工人、清洁工的工作。他们依靠已经在城里的亲戚的推荐，也依靠留在家乡的亲戚照看子女。"

"正如大家庭推动了中国的经济增长，如今大家庭的消失也将加剧经济的下行。如果大家庭这个支持结构没有了，很难确定农民工是否还会进城打工。"

"如果中国政府必须大规模扩大社会福利体系，因为家庭结构的支持作用不再，那么，政府对于地缘政治项目比如一带一路的资源就相应减少。"

"与此同时，军事上的冒险意愿也降低。中国的统治者如果要发动一场战争，必须三思，因为大部分士兵都是独生子女，如果他们死了，对他们的家庭将是致命性的打击。"

Deutschland China Regierungsgespräche PK Olaf Scholz Li Qiang

2023年6月，中国总理李强访问柏林

德国政府访华不易 总理肖尔茨4月出访

《法兰克福汇报》写道，联邦总理肖尔茨将于4月15-16日访问中国。届时将有一个随行的经济代表团。根据德国经济亚太委员会周二发出的一份邀请函，去程将是14日晚，乘坐空军飞机。

肖尔茨上次访华是在2022年11月，这次则是德国政府公布对华战略后的首次。

报道写道，访华对现任政府来说颇有些棘手。去年5月，财长林德纳（自民党）据称因日程安排原因而被临时取消访华行程。经济部长哈贝克（绿党）迄今还未访问过中国，这令经济界代表颇为不满。不过许多人预计他今年6月会访华。

"外长贝尔博克（绿党）去年4月首访北京，今年可能再次访问，但估计会等到3月中国任命新外长之后。去年10月底到11月初，环境部长雷姆克（绿党）访问了许多德企驻地的上海及周边地区。"

文章写道："两国都处在经济走弱的阶段，包括面临房地产市场上的问题。中国是德国最重要的贸易伙伴，德国是中国在欧盟最重要的贸易伙伴。中国目前正致力于稳固与许多西方国家的关系，并取消了对德国等国家公民的签证义务。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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