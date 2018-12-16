德语媒体：我们会怀念美国当世界霸主的年代

本周三，德国联邦议院将就强化《对外经贸法》展开讨论，草案规定今后外国企业收购涉及国防或敏感基础设施领域的德国企业时，如果份额超过10%，就需要得到联邦议院的批准。
（德国之声中文网）一般认为，强化这一法规主要是应对来自中国的收购行为。德国《商报》在头版显要位置发表了题为《中国问题》的社评。作者开宗明义，文章第一段就直接点明了观点："对于市场经济学家来说，任何市场和投资限制都是很棘手的问题。尽管这样做会保护本土市场，但最终会遏制竞争和发展，结果是两败俱伤。"但作者话锋一转，阐述了这一理论并不完全适用于中国的理由：
"一个不争的事实是，中国实行的是国家资本主义，法律上的安全保障几乎无从谈起，外国竞争对手虽然获准进入中国市场，但受到各类刁难却也是家常便饭。过去一些年来，这些问题被没有受到重视，因为各方唯一关注的焦点只有短期经济效益。
现在对中国的依赖已经到了无以复加的地步：每三辆德国新车中，就有一辆是在中国市场销售的。有鉴于此，对德国经济界来说，中国问题已经是一个命运攸关的问题了。更确切地说，这是一个对欧洲经济政策具有决定意义的问题。"
作者认为，对于财力雄厚，背后又是政府扶持的中国企业在欧洲和德国大举收购的行为，德国政府采取适当的应对措施实属必要。评论最后写道：
"中国早已发展成为一个政治及经济强国，但仍要求西方给予其发展中国家的呵护和优待。然而，时代不同了。九十年代西方人曾认为，随着共产党治下的中国逐步向世界经济开放，随着中国生活水准的提升和同世界经济的接轨，中国将走向自由化、市场经济化以及民主化。事实证明，西方人的想法完全错了。当中国成为世界头号强国那一天，或许我们会怀念美国是世界霸主的年代，即便那是一个特朗普当总统的美国。"
《商报》评论赞同德国政府对中资收购行为予以适当限制，但《南德意志报》的评论则恰恰相反。这篇题为《刺激与条件反射》的评论认为，德国政府拟议中的法规很难达到预期的效果。评论写道：
"收紧后的外资收购法当初就能够制止德国机器人制造商Kuka被收购吗？恐怕很难。这家企业是生产制造机器人的专业厂家，其买家主要来自汽车行业。因此很难将其归类于涉及国家安全的企业。如果德国方面不希望得罪中国这样重要的贸易伙伴，不想刺激中国采取贸易保护主义的反制措施，那么阻止收购行为时，就不能拿出一个满是破绽的理由。
此外，德国政府毕竟还是希望德国继续保持对外来投资的吸引力。
在紧密交织的世界经济网络中，想遏制外国企业的影响力本来就是一件非常困难的事情。相比之下，潜移默化的渗透要比高价收购来得更为频繁。同许多中国企业一样,充满神秘色彩的网络设备供应商华为就是一个很好的例证。该企业虽然没有在德国进行收购并购，但却悄然成为德国电信网络中最重要的供货商。"
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