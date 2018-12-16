德语媒体：我们会怀念美国当世界霸主的年代

（德国之声中文网）一般认为，强化这一法规主要是应对来自中国的收购行为。德国《商报》在头版显要位置发表了题为《中国问题》的社评。作者开宗明义，文章第一段就直接点明了观点："对于市场经济学家来说，任何市场和投资限制都是很棘手的问题。尽管这样做会保护本土市场，但最终会遏制竞争和发展，结果是两败俱伤。"但作者话锋一转，阐述了这一理论并不完全适用于中国的理由：

"一个不争的事实是，中国实行的是国家资本主义，法律上的安全保障几乎无从谈起，外国竞争对手虽然获准进入中国市场，但受到各类刁难却也是家常便饭。过去一些年来，这些问题被没有受到重视，因为各方唯一关注的焦点只有短期经济效益。

现在对中国的依赖已经到了无以复加的地步：每三辆德国新车中，就有一辆是在中国市场销售的。有鉴于此，对德国经济界来说，中国问题已经是一个命运攸关的问题了。更确切地说，这是一个对欧洲经济政策具有决定意义的问题。"

作者认为，对于财力雄厚，背后又是政府扶持的中国企业在欧洲和德国大举收购的行为，德国政府采取适当的应对措施实属必要。评论最后写道：

"中国早已发展成为一个政治及经济强国，但仍要求西方给予其发展中国家的呵护和优待。然而，时代不同了。九十年代西方人曾认为，随着共产党治下的中国逐步向世界经济开放，随着中国生活水准的提升和同世界经济的接轨，中国将走向自由化、市场经济化以及民主化。事实证明，西方人的想法完全错了。当中国成为世界头号强国那一天，或许我们会怀念美国是世界霸主的年代，即便那是一个特朗普当总统的美国。"

《商报》评论赞同德国政府对中资收购行为予以适当限制，但《南德意志报》的评论则恰恰相反。这篇题为《刺激与条件反射》的评论认为，德国政府拟议中的法规很难达到预期的效果。评论写道：

"收紧后的外资收购法当初就能够制止德国机器人制造商Kuka被收购吗？恐怕很难。这家企业是生产制造机器人的专业厂家，其买家主要来自汽车行业。因此很难将其归类于涉及国家安全的企业。如果德国方面不希望得罪中国这样重要的贸易伙伴，不想刺激中国采取贸易保护主义的反制措施，那么阻止收购行为时，就不能拿出一个满是破绽的理由。

此外，德国政府毕竟还是希望德国继续保持对外来投资的吸引力。

在紧密交织的世界经济网络中，想遏制外国企业的影响力本来就是一件非常困难的事情。相比之下，潜移默化的渗透要比高价收购来得更为频繁。同许多中国企业一样,充满神秘色彩的网络设备供应商华为就是一个很好的例证。该企业虽然没有在德国进行收购并购，但却悄然成为德国电信网络中最重要的供货商。"

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