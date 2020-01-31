德语媒体：“我不是病毒！”

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》报道了在新型冠状病毒疫情发展的背景下，一些来自"疫区"的人在中国各地受到歧视、排斥、甚至人身攻击的现象。而这种恐慌并不仅存在于中国国内。

"由于新型冠状病毒是从千万人口大都市武汉开始爆发的，在中国许多地方，武汉人会引起别人的恐惧，因为人们怕被传染。1月23日封城之前离开武汉的人，后来在很多地方遭到驱逐。……对被传染的恐惧不仅在中国导致歧视行为，在中国之外，中国人，甚至亚洲人长相的人都开始遇到歧视。

在推特上，数千名亚洲人在'我不是病毒'的关键词下，对自己因新型冠状病毒传播而受到的敌视进行反击。法语国家的用户在#JeNeSuisPasUnVirus（我不是病毒）的关键词下，发布评论和照片，对种族主义和排斥提出批评。'我知道全世界都害怕这个病毒，可是请不要有偏见'，一位年轻男子写道。

发起这个关键词创立的是一名年轻的亚裔法国女性。本周初，她匿名呼吁有相关经历的人在这个关键词条下，讲述自己因冠状病毒联想受到敌视的例子。'冠状病毒引起的这场公共卫生危机使得媒体和社交媒体上出现了种族主义口号'，她在呼吁中写道。她还说，很多长着亚洲面孔的人遭人侧目或受到侮辱，比如的公交车上被要求'戴上口罩！'。她还听到有的家长对自己的小孩说：'小心那些中国人'。法国北部亚眠出版的《皮卡尔信使报》（le courrier picard）不得不为该报此前的一条头版标题'黄色警报'公开道歉，标题下衬的配图是一名戴着口罩的中国女子。"

报道还介绍了包括德国在内多国撤离在武汉侨民，以及后续隔离的不同做法。

德国撤侨的飞机周五已经启程

"在中国之外，其他国家对待来自武汉的人员的做法也不尽相同。德国政府计划本周六将90多名德国人从武汉运回，他们将先被隔离14天。这些人将被安置在莱法州格默斯海姆（Germersheim）附近一个空军基地的培训营地，那里有一个医疗中心。美国规定，第一架撤侨飞机接回的乘客应该进行72小时的'自愿隔离'。澳大利亚则计划把来自武汉的澳大利亚公民送到印度洋上的圣诞岛，临时安置在一个难民营里。'那都是有母亲和孩童的家庭，难道要把他们都关在难民营里吗？这太不友善了'，一位名叫Rui Severino的澳大利亚人对《卫报》说。这位生活在武汉的澳大利亚人不愿接受本国政府的这个计划，更何况他还要自己买单。"

经济损失在所难免

《柏林日报》经济版则关注了新型冠状病毒可能造成的经济影响。作者Frank-Thomas Wenzel观察到，平日里法兰克福大街上中国旅游团一个接一个地经过，市中心的商铺里也挤满了采购"德国制造"刀具和锅具的中国人。而如今这些店铺都门可罗雀。随着汉莎暂停往返中国的航班，中国政府也建议本国公民避免不必要的出国旅行，新冠病毒给经济界笼罩的阴影已经清晰可见。

"在投资人圈内，人们最担心的恐怖场景就是，感染新冠病毒的人数长时间持续攀升，各国政府和企业的出行限制以及隔离措施越来越严格，经济活动受到严重遏制。……现在像途易（Tui）这样的德国旅游公司已经不得不面对前往中国的旅行订单减少。如果人们被迫待在家里，那么零售业也要面对收入的下降。"

作者指出，这次的新冠病毒疫情偏偏是在武汉这样一个高度工业化的地区爆发，有很多国际化的科技企业的零部件供应商都在那里。"如果该地区的厂房继续停产，那么很多产品的供应链条就会出现问题--比如手机和汽车。当消费者和企业的需求量下降时，负面影响会波及到所有行业领域。"

究竟这场病毒疫情会给世界经济造成何种程度的损害呢？作者表示，目前没有人能够回答这个问题。"为了提供一些看似合理的评估，宏观经济学家通常会拿2002/2003年的SARS疫情作类比。当时在疫情严重的季度里，经济总产值下降，许多亚洲股指都爆跌了15%以上。直到感染病例数量回落，形势才出现好转。"

作者比较了法国巴黎银行（BNP）、摩根大通（JP Morgan Chase）和瑞穗证券（Mizuho Securities）等分析师目前的观点。"大致算下来：中国今年第一季度的经济增长率预期值已经被下调至5%左右，原先的预估值在6%。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点