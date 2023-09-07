德语媒体：慕尼黑车展上的中国旋风

（德国之声中文网）《科隆城市报》发表评论称，往年的慕尼黑国际车展，往往是德国汽车制造商展示其市场领先地位的场所。但今年的车展却随处都可以感受到德国车企所面临的沉重压力。这篇题为《德国汽车工业面临转型》的评论写道：

"同特斯拉和比亚迪相比，传统汽车制造商显得老气横秋。新涌现出的竞争者直接从电动车技术入手，而无需任何转型过程。有鉴于此，简单责怪德国汽车工业的转型过程过于冗长也确实有失公允。偏偏是德国经济部长哈贝克在呼吁汽车工业必须做出战略抉择，必须投资未来产业等等。这位经济部长显然错过了很多细节。

哈贝克的表态令人遗憾，因为汽车工业恰恰就是德国经济模式的缩影。汽车工业处境的好坏，也会对德国其他领域产生巨大的影响。这并不仅仅涉及三家享誉世界、过去也曾赚得盆满钵满的德国汽车制造商，这同样也涉及配件供应商以及德国的创新投资。汽车经济是分工协作、网络配合的绝佳例证。这也正是汽车工业取得成功的秘诀。换句话说，需要转型的不仅是汽车工业，而是德国经济模式的整体。美国的特斯拉和中国的比亚迪就是以绿地投资的形式，建立起了自己的体系，成为后来居上的领跑者。这就是所谓破旧立新的颠覆性威力。"

评论指出，德国人在技术转型方面往往行动迟缓，而政界更是频繁为转型设置障碍。

"事关汽车工业未来的角逐还没有结束。不应忽略的是，特斯拉也不再继续拥有遥遥领先的霸主地位，而部分中国车型还有很长的路要走。欧洲工业界似乎已经觉醒，政界似乎也开始采取务实的态度。我们虽然还做不到破旧立新，但转型已经开始启动。两年后的车展上，德国车企或许会有出色的表现。"

中国房地产开发商碧桂园在限期结束前数小时，交付了美元债券利息。《法兰克福汇报》发表评论认为，虽然碧桂园暂时躲过了一劫，但中国房地产行业遇到的问题，并没有因此得到解决。

"在共产党一党专政的体制下，中国出现十多年前西方金融危机的风险微乎其微。有鉴于此，个别企业的困难只是一种表象，而中国经济所面临的长期问题才更为重要。中国经济增长的基础不是一盘散沙，而是水泥混凝土。中国大兴土木，建造了无数的住宅、桥梁、铁路和机场。在相当长的时期内，中国确实需要这些基础设施，但基础设施也终究会有建设完备的时候。北京让债台高筑的房地产业去泡沫化，是个正确的决定。但北京更应该做的，则是摆脱对基础设施建设的依赖，而更应去推动消费以及强化企业。中国的储蓄率严重偏高，占到收入的三分之一以上。而发展迅猛的创新型企业中，几乎从来没有国有企业，而是以民营企业为主。

要想改变经济增长的源泉，北京还需要做出更多的改变。人们只有对政府充满信任时，才肯消费、投资以及创办企业。无休无止的地缘政治闹剧，比如反对福岛排放核废水、以及习近平缺席G20，都是于事无补的。而对数码行业和教培行业的严苛整治，对鼓励年轻人创业当然也不会有任何帮助。政府的宣传机器有时似乎已经意识到了问题所在，但随后却又开始对西方的消费主义大加鞭挞，对勤俭节约的年轻人赞不绝口。中国所面临的问题是长期性的结构性问题，而并非政府有意引爆的房地产危机。"

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