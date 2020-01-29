德语媒体：感染世界经济的病毒

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"病毒感染了世界经济"的文章开篇写道："周三，汉莎一架飞机上出现一例冠状病毒可疑病例。在南京降落后，有关部门对一名咳嗽且数天前到过武汉的男子进行检查。这名中国人是否真地感染尚不清楚。他周围的乘客也受到监测。汉莎机组人员立即由下一架次飞机送回德国。当日晚些时候，这家企业宣布在2月9日前停飞所有中国航线。"

文章写道："宣布爆发的消息短短几天之内，这一冠状病毒的直接经济后果还很小。这也是因为春节大部分工厂本来就是关门的。尽管如此，疾病的快速传播仍让在德国的经理人感到不安。"

"'我们是有担心的'，博世副总裁丹纳（Volkmar Denner）说道。这家科技企业在武汉有两家工厂。迄今为止员工中没有病例，丹纳周二晚间表示。他说，春节假期延长到2月3日，人们几乎察觉不到。但如果延续更长时间、影响到供应链，就不一样了。因为，在高度联网的世界经济内，生产地中国有着巨大的意义。德国外贸协会（BGA）迄今尚未收到有关产业链受到损害的消息。一名发言人说：'实体经济比金融市场反应更放松。'因病毒的缘故，亚洲和西方股市暂时明显下滑。但德国工商会（DIHK）持质疑态度，警告可能对世界经济带来后果，由此影响出口国德国。"

"运输业也敲响警报，因为，对业务遍及世界各地的货运和船运业而言，散播的风险很大。'我们对中国的形势发展十分忧虑且严肃对待'，世界第五大集装箱船运公司Hapag-Lloyd一名发言人说道。他说，尽管目前对在中国的船运业务尚无'值得一提的影响'，但对工作人员已经有更严格的规定。Hapag-Lloyd指示海员在中国港口不要离开轮船并戴上口罩。"

"许多西方企业也在中国生产并做出反应。大众让在北京的约3500名员工暂时在家工作两周。……制药企业Merck也让在中国的约4000名员工接下来两周在家工作。"

美国连锁咖啡店星巴克宣布关闭了在中国近4300家分店中的一半多。瑞典连锁家具店宜家暂时关闭了有近14000名员工的30家分店的一半。科技企业苹果总裁库克则表示，42家门店中关闭了一家，其它很多分店缩短营业时间。库克称，苹果在武汉有一些供货商，但也有一些'替代性来源'。医药企业目前则需求很大，比如德国企业Boehringer Ingelheim。该企业也生产一些用于治疗肺炎的药品。

文章写道："日本大型汽车制造商均与中国伙伴在华合作生产，对形势的发展也持怀疑态度。潜在受到最严重影响的是本田汽车，它在武汉有三家工厂，每年在那里生产约75万辆汽车。这些工厂暂时关闭。一名发言人说，必须看情况如何发展。在武汉的工厂完全面向中国市场，约占本田在中国产量的一半。这名发言人说，本田的一些日本员工会搭乘日本政府的包机离开。"

此外，酒店业、旅游业面临风险。

世卫组织--"迟疑的护卫者"

《每日镜报》题为"迟疑的护卫者"的文章中也提及台湾："北京的干预显示出的最大后果是在世卫组织非成员台湾问题上。中国反对几乎所有台湾靠近1948年成立的联合国卫生组织的努力。由此台湾也无法获准参加新型冠状病毒的世卫组织会议--尽管该致病病毒也在台湾确认。世卫组织工作人员批评中国大陆的台湾政策是'不负责任的'。只有所有受影响方在世卫组织框架下合作，才能共同克服像新型冠状病毒这样潜在的全球危机。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点