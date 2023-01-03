 德语媒体：意大利可暂停拉响警报 | 媒体看中国 | DW | 03.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：意大利可暂停拉响警报

在所有国家中，意大利曾第一个宣布对中国游客进行新冠病毒测试，《法兰克福汇报》关注到罗马机场最新检测结果显示只有5%的中国乘客呈阳性，且没有发现新变种。《南德意志报》则剖析巴伐利亚同中国的复杂关系。

意大利米兰机场等待新冠检测的中国旅客（2022.12.29）

意大利米兰机场等待新冠检测的中国旅客（2022.12.29）

（德国之声中文网）在欧洲，意大利率先在各大机场对来自中国的游客进行核酸测试。《法兰克福汇报》指出，虽然测试结果呈阳性的比例很高，不过拉响的警报可以暂时取消：

"上周在米兰机场对来自中国的游客进行的测试显示，一半以上的旅客检测结果均呈阳性。但现在罗马机场对来自中国东部的旅客首次测试则看到，只有5%的人呈阳性。"

"位于罗马的意大利传染病防治中心发布消息称，对以上感染者携带的病毒进行测序后发现，它们均是已在意大利流行的毒株，因此，对已有自然免疫和高接种率的意大利民众而言，从中国入境意大利的游客带进的已知病毒不会构成特大风险。意大利传染病防治中心主任说，'这是带给新年的一个好消息'"。

意大利政府决定，对从中国起飞的旅客进行新冠病毒检测将持续到1月底。该国卫生部长呼吁全国20个地区，必须让医院及其它卫生机构做好迎接更多感染病人的准备。

来自巴伐利亚的宝马汽车在沈阳建新厂奠基

来自巴伐利亚的宝马汽车在沈阳建新厂奠基

远东的伙伴让人心有余悸

迄今为止，德国巴伐利亚州同中国的关系相对不错，但对中国的依赖也让巴伐利亚人感到忧虑。《南德意志报》就该主题发表长文"远东的伙伴让人心有余悸"，其中用瓦德里希科堡机床厂（Waldrich Coburg）的被收购经历阐述这一关系的复杂性。

"早在2005年中国投资者便入股瓦德里希科堡机床厂，由此，该公司是巴中关系最具发言权的专家。公司总裁赫罗德（Uwe Herold）接受电话采访时表示，广义上我们是一家中国国企，他的前任也是这样声称的。不过，中国人入股后，原则上没有发生变化，'我们自主工作，自主决策，投资者无意深度干预'。"

"中国的北京第一机床厂当年收购瓦德里希科堡机床厂，是因为美国母公司破产，而一家德国企业收购又没有成功，此时，瓦德里希科堡陷入极大困境。职工当时担心，中方只对技术感兴趣，不久后便会抽走技术，工作岗位也一同泡汤。赫罗德说，这些担心后来证实都未出现。恰恰相反的是，'来了很多流动资金'。公司由此稳定下来，同时打开了中国市场的大门。北京第一机床厂作为同行是一个优势，可以相互配合，服务不同的客户群。就质量而言，瓦德里希科堡的产品处于绝对高端领域，'把北京同行甩下一大截'。"

"瓦德里希科堡机床厂从不认为他们的实例具有共性：该公司同投资者的合作是成功的，这在其它公司则不见得。至于原因，可能问题并不在国籍，而是'是否能找到一条共同的道路'。公司总裁赫罗德在疫情爆发前定期拜访中国同事，他说，同一个陌生国家的人民以及文化进行交流，丰富了人生。不过，德国舆论经常对中国持批评立场，他也能理解，'毕竟，我们以西方为导向'。"

文章引用巴伐利亚州经济部长的话总结提醒道，企业应该更多地走多样化的道路：

"中国同时具有两面，一方面，它保障两国的繁荣和富裕，另一方面，单向依赖在地缘政治冲突中，会成为风险。同中国保持良好的经济关系，继续符合巴伐利亚的利益"。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

EU - Schengen Zone Countries and Non-EU countries Passport control at the Greek capital, Athens International Airport ATH LGAV in Greece, on July 28, 2020. There are gates with visible symbols, signs, flags and inscription of EU - Schengen zone countries. Greece lifted coronavirus Covid-19 pandemic travel ban restrictions gradually to jumpstart the tourism industry and summer season but with many testing units at the country's entry points and obligatory quarantine to passenger from high-risk countries. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

德国医生联合会要求对从中国入境欧洲的所有旅客进行新冠检测 03.01.2023

在多国针对中国采取入境限制措施后，中国外交部表示，将本着对等原则采取相应措施。德国公共卫生服务机构医生联合会建议对每一位从中国入境欧洲的旅客进行新冠病毒检测，感染者应该接受隔离。英国《金融时报》报道称，为了协助中国抗击感染潮，欧盟提出向中国免费提供新冠疫苗。

A passenger arrives from overseas at the arrival hall of Haneda international airport in Tokyo, Monday, Nov. 8, 2021. (AP Photo/Koji Sasahara)

防范新冠 日本全面检测中国旅客 27.12.2022

由于担心中国疫情信息不透明，日本将针对自中国入境旅客采取特别措施，在机场实施全面病毒筛查。除此之外，韩国、印度以及意大利伦巴第大区也针对中国旅客出台了防疫特别措施。

Passengers in protective gear are directed to a flight at a Capital airport terminal in Beijing, Tuesday, Dec. 13, 2022. Some Chinese universities say they will allow students to finish the semester from home in hopes of reducing the potential of a bigger COVID-19 outbreak during the January Lunar New Year travel rush. (AP Photo/Ng Han Guan)

「疫情不透明」 美國將對中國旅客強制篩檢 29.12.2022

中國本土疫情爆發之際，逐步邁向邊境重啟。美國28日以缺乏中方疫情透明數據為由，宣布中港澳旅客登機前將必須出示陰性證明。日本、印度、義大利和台灣也相繼出台了類似政策。對此，中方呼籲各國防疫應當「適度」。