德语媒体：意大利可暂停拉响警报

（德国之声中文网）在欧洲，意大利率先在各大机场对来自中国的游客进行核酸测试。《法兰克福汇报》指出，虽然测试结果呈阳性的比例很高，不过拉响的警报可以暂时取消：

"上周在米兰机场对来自中国的游客进行的测试显示，一半以上的旅客检测结果均呈阳性。但现在罗马机场对来自中国东部的旅客首次测试则看到，只有5%的人呈阳性。"

"位于罗马的意大利传染病防治中心发布消息称，对以上感染者携带的病毒进行测序后发现，它们均是已在意大利流行的毒株，因此，对已有自然免疫和高接种率的意大利民众而言，从中国入境意大利的游客带进的已知病毒不会构成特大风险。意大利传染病防治中心主任说，'这是带给新年的一个好消息'"。

意大利政府决定，对从中国起飞的旅客进行新冠病毒检测将持续到1月底。该国卫生部长呼吁全国20个地区，必须让医院及其它卫生机构做好迎接更多感染病人的准备。

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远东的伙伴让人心有余悸

迄今为止，德国巴伐利亚州同中国的关系相对不错，但对中国的依赖也让巴伐利亚人感到忧虑。《南德意志报》就该主题发表长文"远东的伙伴让人心有余悸"，其中用瓦德里希科堡机床厂（Waldrich Coburg）的被收购经历阐述这一关系的复杂性。

"早在2005年中国投资者便入股瓦德里希科堡机床厂，由此，该公司是巴中关系最具发言权的专家。公司总裁赫罗德（Uwe Herold）接受电话采访时表示，广义上我们是一家中国国企，他的前任也是这样声称的。不过，中国人入股后，原则上没有发生变化，'我们自主工作，自主决策，投资者无意深度干预'。"

"中国的北京第一机床厂当年收购瓦德里希科堡机床厂，是因为美国母公司破产，而一家德国企业收购又没有成功，此时，瓦德里希科堡陷入极大困境。职工当时担心，中方只对技术感兴趣，不久后便会抽走技术，工作岗位也一同泡汤。赫罗德说，这些担心后来证实都未出现。恰恰相反的是，'来了很多流动资金'。公司由此稳定下来，同时打开了中国市场的大门。北京第一机床厂作为同行是一个优势，可以相互配合，服务不同的客户群。就质量而言，瓦德里希科堡的产品处于绝对高端领域，'把北京同行甩下一大截'。"

"瓦德里希科堡机床厂从不认为他们的实例具有共性：该公司同投资者的合作是成功的，这在其它公司则不见得。至于原因，可能问题并不在国籍，而是'是否能找到一条共同的道路'。公司总裁赫罗德在疫情爆发前定期拜访中国同事，他说，同一个陌生国家的人民以及文化进行交流，丰富了人生。不过，德国舆论经常对中国持批评立场，他也能理解，'毕竟，我们以西方为导向'。"

文章引用巴伐利亚州经济部长的话总结提醒道，企业应该更多地走多样化的道路：

"中国同时具有两面，一方面，它保障两国的繁荣和富裕，另一方面，单向依赖在地缘政治冲突中，会成为风险。同中国保持良好的经济关系，继续符合巴伐利亚的利益"。

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