德语媒体：想来香港吗？后果自负！

3月19日，香港立法会全票通过了《基本法》第23条国家安全立法草案，港府和北京对此次立法过程的"高效顺利"表示赞赏，欧美国家和一些国际组织则认为这是香港人权和法治的又一次大步倒退。
（德国之声中文网）《时代》周报发表分析文章称，2003年，基本法23条立法就曾引发大规模抗议浪潮，以至于立法程序被迫叫停。而现如今，这一立法草案竟然获得全票通过，足见香港已经彻底完成了"大陆化进程"。文章写道：
"香港现在已经变得墓地一般的寂静，为什么还要制定一份新的国安法呢？立法过程为何又要如此匆忙？从1月底公布立法要素，到3月19日全票通过，整个过程耗时不足50天。按照香港政府提出的理由，这一切都是为了填补'法律空缺'。2020年，中央政府授意发布的国安法中，规定了四种需要惩治的罪行：分裂国家、颠覆政权、恐怖活动以及'勾结外国或者境外势力危害国家安全'。
而根据基本法第23条的新立法，惩治范畴又扩展了五个新的罪名：叛国、叛乱、窃取国家机密、破坏以及境外干预。上述罪行一旦确认，最高可判处终身监禁。本周六，新法就将开始生效。
简言之，今后仅仅是因为接触了外国外交官或记者，就可能被香港法庭定罪判刑。根据这一新法，拥有'煽动性'的出版物，就可以被判处最多三年的监禁。今后港府将有权无须让犯罪嫌疑人在48小时内见到律师，也有权在没有控罪的情况下，将当事人关押16天之久。香港出售批评共产党书籍的书店本来就已经寥寥无几，现在又有一家媒体宣布要关门打烊。受美国政府资助的自由亚洲电台也宣布即将离开香港。"
《时代》周报的分析文章指出，23条立法速度之快，令人咋舌。港府的目的很明显，就是要在最短的时间内，使这一新法成为既成事实。
"《南华早报》报道称，对外界严守秘密的目的是：要让'外国势力'对新法的出台感到措手不及，以便最大限度地减少国际社会的批评和制裁。北京的中共政权以及他们在香港的代理人就是要让西方政府、媒体和非政府组织一直蒙在鼓里，直到生米已经煮成熟饭。"
对于香港本周通过的基本法23条立法草案，《法兰克福汇报》发表评论称：
“早在从2003年，香港就曾试图通过这样一部法律，但立法尝试引起了公众社会大规模的抗议浪潮。港府只好收回成命。 而现如今，香港立法会的表决中，新法以89：0全票获得通过，而且几乎听不到任何公开反对的声音。这一现状并不令人惊讶，毕竟那些最有可能发表反对意见的人，要么已被政府投入监狱，要求已经流亡海外。
拟议中的'送中条例'引发大规模抗议浪潮后，中国为香港制定了引起广泛争议的国安法，而本周通过的新法就是这部国安法的后续。显然一部国安部还远远不够。
尽管香港股市低迷，外国投资者大批撤离，政府还是决计要拥有更多抓人关人的法律工具。新法的适用范围非常广泛，叛国和叛乱的定义又极其模糊。总之，想来香港吗？后果请自负！”
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