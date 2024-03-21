德语媒体：想来香港吗？后果自负！

（德国之声中文网）《时代》周报发表分析文章称，2003年，基本法23条立法就曾引发大规模抗议浪潮，以至于立法程序被迫叫停。而现如今，这一立法草案竟然获得全票通过，足见香港已经彻底完成了"大陆化进程"。文章写道：

"香港现在已经变得墓地一般的寂静，为什么还要制定一份新的国安法呢？立法过程为何又要如此匆忙？从1月底公布立法要素，到3月19日全票通过，整个过程耗时不足50天。按照香港政府提出的理由，这一切都是为了填补'法律空缺'。2020年，中央政府授意发布的国安法中，规定了四种需要惩治的罪行：分裂国家、颠覆政权、恐怖活动以及'勾结外国或者境外势力危害国家安全'。

而根据基本法第23条的新立法，惩治范畴又扩展了五个新的罪名：叛国、叛乱、窃取国家机密、破坏以及境外干预。上述罪行一旦确认，最高可判处终身监禁。本周六，新法就将开始生效。

简言之，今后仅仅是因为接触了外国外交官或记者，就可能被香港法庭定罪判刑。根据这一新法，拥有'煽动性'的出版物，就可以被判处最多三年的监禁。今后港府将有权无须让犯罪嫌疑人在48小时内见到律师，也有权在没有控罪的情况下，将当事人关押16天之久。香港出售批评共产党书籍的书店本来就已经寥寥无几，现在又有一家媒体宣布要关门打烊。受美国政府资助的自由亚洲电台也宣布即将离开香港。"

《时代》周报的分析文章指出，23条立法速度之快，令人咋舌。港府的目的很明显，就是要在最短的时间内，使这一新法成为既成事实。

"《南华早报》报道称，对外界严守秘密的目的是：要让'外国势力'对新法的出台感到措手不及，以便最大限度地减少国际社会的批评和制裁。北京的中共政权以及他们在香港的代理人就是要让西方政府、媒体和非政府组织一直蒙在鼓里，直到生米已经煮成熟饭。"

对于香港本周通过的基本法23条立法草案，《法兰克福汇报》发表评论称：

“早在从2003年，香港就曾试图通过这样一部法律，但立法尝试引起了公众社会大规模的抗议浪潮。港府只好收回成命。 而现如今，香港立法会的表决中，新法以89：0全票获得通过，而且几乎听不到任何公开反对的声音。这一现状并不令人惊讶，毕竟那些最有可能发表反对意见的人，要么已被政府投入监狱，要求已经流亡海外。

拟议中的'送中条例'引发大规模抗议浪潮后，中国为香港制定了引起广泛争议的国安法，而本周通过的新法就是这部国安法的后续。显然一部国安部还远远不够。

尽管香港股市低迷，外国投资者大批撤离，政府还是决计要拥有更多抓人关人的法律工具。新法的适用范围非常广泛，叛国和叛乱的定义又极其模糊。总之，想来香港吗？后果请自负！”

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