 德语媒体：情况其实还不算坏 | 媒体看中国 | DW | 08.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体：情况其实还不算坏

海航集团很可能抛售德意志银行的股份，这是否会造成不良影响？贸易战阴影下，中国的股市是否会一路狂跌？周六的德语媒体，探讨了这些话题。

China HNA-Konzern (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Niu Bo)

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的《商报》以"海航退出德意志银行 终结误解"为题，刊发评论指出，作为德意志银行最大股东的海航，现在想要抛售其股份，这并不会造成太大问题。

"现在，我们必然得出结论，海航在入股德意志银行后，从来就没有成为外界期望的稳定股东、推动支持该银行的深化改革。恰恰相反，海航集团的企业结构不透明，自身债务高企，期权结构极其复杂。这家中国企业大肆举债入股德意志银行，给本已根基动摇的后者带来了更多的不安。所以，中国人即将退出，对双方都是一个好消息。"

"对于中国人来说，深陷危机的德意志银行，完全不是其当初想要的利润丰厚的投资。两年前，海航开始入股德意志银行时曾相信，在经历了严重的信任危机后，这家银行不会再继续走下坡路。然而，德意志银行的股票继续下挫，今年初还突然更换了领导。它的信用评级被下调，在美国，它已经被评为了'危险的银行'。这一再表明，德意志银行没有最差，只有更差。在这种局面下，作为大股东的中国人，宁愿选择在惊恐中结束，而不会选择永不结束的惊恐。"

"而对于德意志银行而言，海航如果退出，也会是一个利好消息。这能够终止与这家变幻无常的大股东的艰难关系。至少从这一层面上而言，德意志银行的其他股东将会略微多一些安全感。"

Symbolbild Handelskrieg USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

DW.COM

据《华尔街日报》周五（9月7日）援引知情者的报道，作为德意志银行大股东的中国海航集团将大幅减持其股份。 (07.09.2018)

在中美贸易战面临全面升级的关键时刻，来自中国的最新统计数字却显示，中美贸易顺差创下了历史新高。就在一天前，特朗普威胁说，要对全部中国出口美国的商品加征关税。而北京方面威胁的反制措施也同样规模空前。 (08.09.2018)

一段时间以来，一个新词开始流行："消费降级"，被看作是一种新的社会现象。然而对于民众而言，这究竟意味着什么？他们又有哪些切身体会？ (05.09.2018)

维也纳出版的《新闻报》以"为什么中国被低估了？"为题，刊发评论指出，尽管面临贸易战等问题的威胁，中国的经济转型仍然会为该国证券市场提供巨大的机遇。

文章首先盘点了近期亚洲各股市风声鹤唳的局面，并指出其实金融市场并不必要如此担心，因为受到美国制裁影响的只是部分经济领域，而非全部。而且，中美两国都有兴趣谈判。

"与此同时，中国则在试图减小对美元的依赖。四个多月前，上海原油期货指数就开始运作，而且是用人民币计价，而不是美元。"

"诚然，中国经济无法完全杜绝美国惩罚性关税的影响。根据专家的分析预测，中国经济增长率今年将因此损失0.5个百分点。但是，中国政府制订的6.5%本年度增长目标依然是现实的。"

"此外，中国经济从出口导向型往内需拉动型的整体转型趋势仍然在持续。中国人的收入在上涨，中产阶级的人数也在上涨，这能够降低对美国的依赖性。因此，许多业内人士都认为，在中国证券市场上，还有着大量的机会。"

"但是，尽管中国有着雄心勃勃的增长计划，其证券市场也不可能和总体市场情绪脱钩。要是中美贸易战继续升级，就很有可能会出现新一轮的股价下跌。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

DIE PRESSE: Warum China unterschätzt wird

新闻报

HANDELSBLATT: HNA-Ausstieg bei Deutscher Bank beendet ein Missverständnis

商报

相关内容

China HNA-Konzern

离特朗普大楼太近！海航又遇新麻烦 10.08.2018

2016年，海航集团在纽约买下了第三大道850号大楼。地产大亨特朗普所拥有的特朗普大楼就在几个街区外的不远处。如今，特朗普成为了美国总统，而外国投资委员会正准备以国家安全为由对海航拥有的这栋房产进行审查。

Grammer AG

德语媒体：如何欢迎中国？如何阻挡中国？ 10.08.2018

中资收购，在什么情况下能够受到德国人的欢迎？面对正在摧毁全球经济体系的“中国模式”，西方国家又能拿出什么对策？德语报刊评论版，关注了这些话题。

China HNA-Konzern

海航命运之谜 09.07.2018

海航董事局董事长王健身亡恰逢该企业的困难时期。这家跨行业的集团失去了海内外扩张以及债务清理的主要决策人。

广告