德语媒体：情况其实还不算坏

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的《商报》以"海航退出德意志银行 终结误解"为题，刊发评论指出，作为德意志银行最大股东的海航，现在想要抛售其股份，这并不会造成太大问题。

"现在，我们必然得出结论，海航在入股德意志银行后，从来就没有成为外界期望的稳定股东、推动支持该银行的深化改革。恰恰相反，海航集团的企业结构不透明，自身债务高企，期权结构极其复杂。这家中国企业大肆举债入股德意志银行，给本已根基动摇的后者带来了更多的不安。所以，中国人即将退出，对双方都是一个好消息。"

"对于中国人来说，深陷危机的德意志银行，完全不是其当初想要的利润丰厚的投资。两年前，海航开始入股德意志银行时曾相信，在经历了严重的信任危机后，这家银行不会再继续走下坡路。然而，德意志银行的股票继续下挫，今年初还突然更换了领导。它的信用评级被下调，在美国，它已经被评为了'危险的银行'。这一再表明，德意志银行没有最差，只有更差。在这种局面下，作为大股东的中国人，宁愿选择在惊恐中结束，而不会选择永不结束的惊恐。"

"而对于德意志银行而言，海航如果退出，也会是一个利好消息。这能够终止与这家变幻无常的大股东的艰难关系。至少从这一层面上而言，德意志银行的其他股东将会略微多一些安全感。"

维也纳出版的《新闻报》以"为什么中国被低估了？"为题，刊发评论指出，尽管面临贸易战等问题的威胁，中国的经济转型仍然会为该国证券市场提供巨大的机遇。

文章首先盘点了近期亚洲各股市风声鹤唳的局面，并指出其实金融市场并不必要如此担心，因为受到美国制裁影响的只是部分经济领域，而非全部。而且，中美两国都有兴趣谈判。

"与此同时，中国则在试图减小对美元的依赖。四个多月前，上海原油期货指数就开始运作，而且是用人民币计价，而不是美元。"

"诚然，中国经济无法完全杜绝美国惩罚性关税的影响。根据专家的分析预测，中国经济增长率今年将因此损失0.5个百分点。但是，中国政府制订的6.5%本年度增长目标依然是现实的。"

"此外，中国经济从出口导向型往内需拉动型的整体转型趋势仍然在持续。中国人的收入在上涨，中产阶级的人数也在上涨，这能够降低对美国的依赖性。因此，许多业内人士都认为，在中国证券市场上，还有着大量的机会。"

"但是，尽管中国有着雄心勃勃的增长计划，其证券市场也不可能和总体市场情绪脱钩。要是中美贸易战继续升级，就很有可能会出现新一轮的股价下跌。"

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